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https://tr.sputniknews.com/20220109/universite-ogrencisi-kadinin-7inci-kattan-dustugu-iddiasi-2si-polis-3-kisi-gozaltina-alindi-1052558618.html
Üniversite öğrencisi kadının 7'inci kattan düştüğü iddiası: 2’si polis 3 kişi gözaltına alındı
Üniversite öğrencisi kadının 7'inci kattan düştüğü iddiası: 2’si polis 3 kişi gözaltına alındı
Kocaeli'nde üniversite öğrencisi 23 yaşındaki Sedefnur Çağlar, polis memuru erkek arkadaşı ile başka bir polisin evine misafirliğe gitti. İddiaya göre Sedefnur... 09.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-09T22:21+0300
2022-01-09T22:24+0300
kocaeli
türkiye
polis
öğrenci
düşmek
erkek arkadaş
sedefnur çağlar
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Kocaeli Körfez’de, iddiaya göre erkek arkadaşı olduğu ileri sürülen bir polis memuruyla birlikte yine bir polis memuru olan O.Ç.'nin evine misafirliğe giden üniversite öğrencisi, 23 yaşındaki Sedefnur Çağlar, 7’nci kattaki dairenin penceresinden düştü. Ağır yaralanan Sedefnur Çağlar yoğun bakımda tedavi altına alınırken, iki polis memuru ve evde bulunan bir genç kadın gözaltına alındı.Demirören Haber Ajansı'nın haberine göre olay sabah saat 06.30 sıralarında, Körfez ilçesi Yavuz Sultan Selim Mahallesi’nde bulunan bir sitede meydana geldi. Kocaeli Üniversitesi Mimarlık Fakültesi son sınıf öğrencisi olan Sedefnur Çağlar, polis memuru olan arkadaşı A.B. ile birlikte polis memuru olan arkadaşları O.Ç.’nin evine gitti.Sedefnur Çağlar sabah saatlerinde 7’nci katta bulunan dairenin penceresinden aşağı düştü. Olayı görenlerin haber vermesi üzerine 112 Acil Sağlık ekibi geldi. Derince Eğitim Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Sedefnur Çağlar’ın vücudunda kırıklar bulunduğu belirlendi. Ağır yaralanan Çağlar yoğun bakımda tedavi altına alınırken, hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.Polis olay yerinde incelemede bulunurken, polis memurları A.B. ile O.Ç. ve kız arkadaşı gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor
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kocaeli, polis, öğrenci, düşmek, erkek arkadaş, sedefnur çağlar

Üniversite öğrencisi kadının 7'inci kattan düştüğü iddiası: 2’si polis 3 kişi gözaltına alındı

22:21 09.01.2022 (güncellendi: 22:24 09.01.2022)
© DHA Sedefnur Çağlar
 Sedefnur Çağlar - Sputnik Türkiye, 1920, 09.01.2022
© DHA
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Kocaeli'nde üniversite öğrencisi 23 yaşındaki Sedefnur Çağlar, polis memuru erkek arkadaşı ile başka bir polisin evine misafirliğe gitti. İddiaya göre Sedefnur Çağlar, 7'inci kattaki evin penceresinden 'düşerek' ağır yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kocaeli Körfez’de, iddiaya göre erkek arkadaşı olduğu ileri sürülen bir polis memuruyla birlikte yine bir polis memuru olan O.Ç.'nin evine misafirliğe giden üniversite öğrencisi, 23 yaşındaki Sedefnur Çağlar, 7’nci kattaki dairenin penceresinden düştü. Ağır yaralanan Sedefnur Çağlar yoğun bakımda tedavi altına alınırken, iki polis memuru ve evde bulunan bir genç kadın gözaltına alındı.
Demirören Haber Ajansı'nın haberine göre olay sabah saat 06.30 sıralarında, Körfez ilçesi Yavuz Sultan Selim Mahallesi’nde bulunan bir sitede meydana geldi. Kocaeli Üniversitesi Mimarlık Fakültesi son sınıf öğrencisi olan Sedefnur Çağlar, polis memuru olan arkadaşı A.B. ile birlikte polis memuru olan arkadaşları O.Ç.’nin evine gitti.
Sedefnur Çağlar sabah saatlerinde 7’nci katta bulunan dairenin penceresinden aşağı düştü. Olayı görenlerin haber vermesi üzerine 112 Acil Sağlık ekibi geldi. Derince Eğitim Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Sedefnur Çağlar’ın vücudunda kırıklar bulunduğu belirlendi. Ağır yaralanan Çağlar yoğun bakımda tedavi altına alınırken, hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.
Polis olay yerinde incelemede bulunurken, polis memurları A.B. ile O.Ç. ve kız arkadaşı gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor
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