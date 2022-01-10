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Putin: Kazakistan devletine yönelik tehdidi, dış ve iç güçler yaratmıştır; mesele gaz fiyatları değil
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https://tr.sputniknews.com/20220110/abd-putinin-sovyetler-birligini-yeniden-kurmak-istedigine-inaniyor-1052567081.html
ABD, Putin'in Sovyetler Birliği'ni yeniden kurmak istediğine inanıyor
ABD, Putin'in Sovyetler Birliği'ni yeniden kurmak istediğine inanıyor
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Rusya'nın, Sovyetler Birliği'nin restorasyonu yolunu izlediğini iddia etti ve bunun 'kabul edilemez' olduğunu söyledi. 10.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-10T10:05+0300
2022-01-10T10:11+0300
dünya
abd
rusya
vladimir putin
sscb
antony blinken
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ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 'eski SSCB'yi restore etme arzusuyla hareket ettiğini' söyleyen eski Savunma Bakanı Leon Panetta ile aynı fikirde olup olmadığı soruldu.CNN'e verdiği röportajda konuşan Blinken, Panetta'nın sözlerine katıldığnı söyledi ve "Bence bu doğru, bence Başkan Putin'in hedeflerinden biri ve daha önce Sovyetler Birliği'nin bir parçası olan ülkeler üzerinde yeniden bir etki alanı oluşturmaya çalışıyor" ifadelerini kullandı.ABD'nin böyle bir isteği 'kabul edilemez' olarak değerlendirdiğini söyleyen Blinken 'etki alanları dünyasının bir istikrarsızlık, çatışma ve dünya savaşlarına yol açan bir reçete' olduğunu iddia etti.'İlerleme karşılıklı olarak mümkün'Bu hafta Cenevre'de yapılacak ABD-Rusya görüşmeleriyle ilgili de konuşan bakan, ABD tarafının Ukrayna üzerindeki gerilimi barışçıl bir şekilde çözmek için her şeyi yapmaya kararlı olduğunu, ancak herhangi bir ilerlemenin ancak 'karşılıklı olarak' mümkün olacağını iddia etti.Ancak, 'Ukrayna'nın kafasına silah dayanan bir gerilim ortamında' gerçek ilerleme kaydetmenin zor olduğunu söyleyen Blinken, "Bu zorlukları barışçıl bir şekilde çözüp çözemeyeceğimizi görmek için diyalog ve diplomasiye bağlıyız, bu açık ara tercih edilen yoldur. Ancak, Rusya saldırganlığı seçerse, çok kararlı bir şekilde başa çıkmaya hazırız" açıklamasında bulundu. Bölgedeki çatışma riskine karşı bir çözüm bulmak amacıyla Moskova, NATO ittifakının sınırlarına doğru genişlemesine karşı çıkıyor. Washington yönetimi ise, Rusya'nın bu önerisini asla kabul etmeyeceğini söyledi.'Birliklerin seviyelerine bakmıyoruz'Doğu Avrupa'dan asker çekme ve NATO'nun Ukrayna'yı kapsayacak şekilde genişlemeyeceğini garanti etme tartışmalarını reddeden Blinken da, "Kuvvetlerin konuşlandırılması söz konusu olduğunda, birliklerin seviyelerine bakmıyoruz. Aksine, Rusya Ukrayna'ya karşı yeni bir saldırganlık hamlesinde bulunursa, NATO'nun doğusundaki mevzilerini güçlendirmesinin çok adil bir ihtimal olduğunu düşünüyorum" dedi.Kazakistan konusunda da açıklamalarda bulunan Blinken, Kazakistan lideri Tokayev'in 'vur emrini kınadığını' söyleyerek emrin iptal edilmesini istedi. 'Bunlar Kazakistan hükümetinin kendi başına halledebileceği şeyler olmalı'Konuyla ilgili ABC News'e konuşan Blinken, "Kazakistan, kanun ve düzeni sağlama, devletin kurumlarını savunma yeteneğine sahiptir, ancak bunu barışçıl protestocuların haklarına saygı duyarak ve dile getirdikleri endişeleri ele alacak şekilde yapabilir" ifadelerini kullandı.Blinken ayrıca, ABD'nin 'Rusya'nın önderlik ettiği ve bir parçası olduğu bu örgüte neden çağrı yapılması gerektiğine dair gerçek soruları' olduğunu söyledi ve "Bunlar, Kazakistan hükümetinin kendi başına halledebileceği ve haklara saygılı bir şekilde halledebileceği şeyler olmalı” dedi.
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abd, rusya, vladimir putin, sscb, antony blinken

ABD, Putin'in Sovyetler Birliği'ni yeniden kurmak istediğine inanıyor

10:05 10.01.2022 (güncellendi: 10:11 10.01.2022)
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ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Rusya'nın, Sovyetler Birliği'nin restorasyonu yolunu izlediğini iddia etti ve bunun 'kabul edilemez' olduğunu söyledi.
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 'eski SSCB'yi restore etme arzusuyla hareket ettiğini' söyleyen eski Savunma Bakanı Leon Panetta ile aynı fikirde olup olmadığı soruldu.
CNN'e verdiği röportajda konuşan Blinken, Panetta'nın sözlerine katıldığnı söyledi ve "Bence bu doğru, bence Başkan Putin'in hedeflerinden biri ve daha önce Sovyetler Birliği'nin bir parçası olan ülkeler üzerinde yeniden bir etki alanı oluşturmaya çalışıyor" ifadelerini kullandı.
ABD'nin böyle bir isteği 'kabul edilemez' olarak değerlendirdiğini söyleyen Blinken 'etki alanları dünyasının bir istikrarsızlık, çatışma ve dünya savaşlarına yol açan bir reçete' olduğunu iddia etti.

'İlerleme karşılıklı olarak mümkün'

Bu hafta Cenevre'de yapılacak ABD-Rusya görüşmeleriyle ilgili de konuşan bakan, ABD tarafının Ukrayna üzerindeki gerilimi barışçıl bir şekilde çözmek için her şeyi yapmaya kararlı olduğunu, ancak herhangi bir ilerlemenin ancak 'karşılıklı olarak' mümkün olacağını iddia etti.
Ancak, 'Ukrayna'nın kafasına silah dayanan bir gerilim ortamında' gerçek ilerleme kaydetmenin zor olduğunu söyleyen Blinken, "Bu zorlukları barışçıl bir şekilde çözüp çözemeyeceğimizi görmek için diyalog ve diplomasiye bağlıyız, bu açık ara tercih edilen yoldur. Ancak, Rusya saldırganlığı seçerse, çok kararlı bir şekilde başa çıkmaya hazırız" açıklamasında bulundu.
Bölgedeki çatışma riskine karşı bir çözüm bulmak amacıyla Moskova, NATO ittifakının sınırlarına doğru genişlemesine karşı çıkıyor. Washington yönetimi ise, Rusya'nın bu önerisini asla kabul etmeyeceğini söyledi.

'Birliklerin seviyelerine bakmıyoruz'

Doğu Avrupa'dan asker çekme ve NATO'nun Ukrayna'yı kapsayacak şekilde genişlemeyeceğini garanti etme tartışmalarını reddeden Blinken da, "Kuvvetlerin konuşlandırılması söz konusu olduğunda, birliklerin seviyelerine bakmıyoruz. Aksine, Rusya Ukrayna'ya karşı yeni bir saldırganlık hamlesinde bulunursa, NATO'nun doğusundaki mevzilerini güçlendirmesinin çok adil bir ihtimal olduğunu düşünüyorum" dedi.
Kazakistan konusunda da açıklamalarda bulunan Blinken, Kazakistan lideri Tokayev'in 'vur emrini kınadığını' söyleyerek emrin iptal edilmesini istedi.

'Bunlar Kazakistan hükümetinin kendi başına halledebileceği şeyler olmalı'

Konuyla ilgili ABC News'e konuşan Blinken, "Kazakistan, kanun ve düzeni sağlama, devletin kurumlarını savunma yeteneğine sahiptir, ancak bunu barışçıl protestocuların haklarına saygı duyarak ve dile getirdikleri endişeleri ele alacak şekilde yapabilir" ifadelerini kullandı.
Blinken ayrıca, ABD'nin 'Rusya'nın önderlik ettiği ve bir parçası olduğu bu örgüte neden çağrı yapılması gerektiğine dair gerçek soruları' olduğunu söyledi ve "Bunlar, Kazakistan hükümetinin kendi başına halledebileceği ve haklara saygılı bir şekilde halledebileceği şeyler olmalı” dedi.
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