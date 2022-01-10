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Avustralya'da mahkemeden zaferle ayrılan Djokovic: Korta çıkmak istiyorum, buraya bunun için geldim
Avustralya'da mahkemeden zaferle ayrılan Djokovic: Korta çıkmak istiyorum, buraya bunun için geldim
Avustralya Açık Tenis Turnuvası için gittiği Melbourne'de tıbbi muafiyet kaynaklı büyük sorunlar yaşayan, Avustralya- Sırbistan ilişkilerini geren ama bu sabah... 10.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-10T16:28+0300
2022-01-10T17:11+0300
avustralya
novak djokovic
avustralya açık tenis turnuvası
vize
mahkeme
koronavirüs aşısı
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Yılın ilk Grand Slam turnuvası Avustralya Açık'a katılmak için gittiği Melbourne şehrinde ülkeye giriş vizesi iptal edildikten sonra mahkemeye yaptığı başvuruyu kazanan Sırp tenisçi Novak Djokovic hâlâ gözaltında olduğuna dair iddialara yanıt niteliğinde bir açıklama yaptı. Djokovic, Instagram paylaşımında mahkeme kararından mutluluk duyduğunu belirtip "Geçen hafta olup bitenlere rağmen burada kalmak ve Avustralya Açık'ta mücadele etmek istiyorum. Buna odaklanmış durumdayım. Harika izleyicilerin önünde, en önemli turnuvalardan birinde oynamak için buraya geldim" ifadelerini kullandı. Turnuvaya ev sahipliği yapacak Rod Laver Arena'dan da bir fotoğraf paylaşan Djokovic kendisine destek verenlere de teşekkür etti.Kovid-19 aşısı olup olmadığını açıklamayan Djokovic, Avustralya Açık Tenis Turnuvası'na tıbbi muafiyet kararıyla katılacağını duyurmuştu. Melbourne’a ulaştıktan sonra muafiyet kararı kabul edilmeyen ve ülkeye giriş vizesi iptal edilen Djokovic, mültecilerin tutulduğu otele gönderilmişti.Konuyla ilgili bu sabah hakim karşısına çıkan Djokovic'in vize iptaline itirazı kabul edildi. Djokovic'in ailesi: Kariyerinin en büyük galibiyetiErkek tenisinde dünyanın bir numarası olan tenisçinin ailesi de artık serbest olmasını 'kariyerinin en büyük galibiyeti' olarak niteledi. Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da basın toplantısı düzenleyen aile üyelerinden olan kardeş Djordje Djokovic, "O bir sporcu ve tüm zamanların en iyi tenisçisi. Novak her zaman seçme özgürlüğünün arkasında durmuştur. Adalet yerini bulduğu için memnunuz" dedi.
https://tr.sputniknews.com/20220110/avustralyada-mahkeme-djokovicin-serbest-birakilmasina-hukmetti-1052566259.html
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avustralya, novak djokovic, avustralya açık tenis turnuvası, vize, mahkeme, koronavirüs aşısı

Avustralya'da mahkemeden zaferle ayrılan Djokovic: Korta çıkmak istiyorum, buraya bunun için geldim

16:28 10.01.2022 (güncellendi: 17:11 10.01.2022)
© REUTERS / LOREN ELLIOTTNovak Djokovic
Novak Djokovic - Sputnik Türkiye, 1920, 10.01.2022
© REUTERS / LOREN ELLIOTT
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Avustralya Açık Tenis Turnuvası için gittiği Melbourne'de tıbbi muafiyet kaynaklı büyük sorunlar yaşayan, Avustralya- Sırbistan ilişkilerini geren ama bu sabah yaptığı itiraz mahkemece kabul edilen Sırp raket Djokovic'ten ilk açıklama geldi.
Yılın ilk Grand Slam turnuvası Avustralya Açık'a katılmak için gittiği Melbourne şehrinde ülkeye giriş vizesi iptal edildikten sonra mahkemeye yaptığı başvuruyu kazanan Sırp tenisçi Novak Djokovic hâlâ gözaltında olduğuna dair iddialara yanıt niteliğinde bir açıklama yaptı.
Djokovic, Instagram paylaşımında mahkeme kararından mutluluk duyduğunu belirtip "Geçen hafta olup bitenlere rağmen burada kalmak ve Avustralya Açık'ta mücadele etmek istiyorum. Buna odaklanmış durumdayım. Harika izleyicilerin önünde, en önemli turnuvalardan birinde oynamak için buraya geldim" ifadelerini kullandı.
Turnuvaya ev sahipliği yapacak Rod Laver Arena'dan da bir fotoğraf paylaşan Djokovic kendisine destek verenlere de teşekkür etti.
Kovid-19 aşısı olup olmadığını açıklamayan Djokovic, Avustralya Açık Tenis Turnuvası'na tıbbi muafiyet kararıyla katılacağını duyurmuştu.
Melbourne’a ulaştıktan sonra muafiyet kararı kabul edilmeyen ve ülkeye giriş vizesi iptal edilen Djokovic, mültecilerin tutulduğu otele gönderilmişti.
Konuyla ilgili bu sabah hakim karşısına çıkan Djokovic'in vize iptaline itirazı kabul edildi.
Sırp raket Djokovic'e vize krizinde mahkeme kararını verdi - Sputnik Türkiye, 1920, 10.01.2022
SPOR
Sırp raket Djokovic'e vize krizinde mahkeme kararını verdi
10:00

Djokovic'in ailesi: Kariyerinin en büyük galibiyeti

Erkek tenisinde dünyanın bir numarası olan tenisçinin ailesi de artık serbest olmasını 'kariyerinin en büyük galibiyeti' olarak niteledi. Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da basın toplantısı düzenleyen aile üyelerinden olan kardeş Djordje Djokovic, "O bir sporcu ve tüm zamanların en iyi tenisçisi. Novak her zaman seçme özgürlüğünün arkasında durmuştur. Adalet yerini bulduğu için memnunuz" dedi.
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