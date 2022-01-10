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Sırp raket Djokovic'e vize krizinde mahkeme kararını verdi
Sırp raket Djokovic'e vize krizinde mahkeme kararını verdi
Melbourne'de görülen davada Yargıç Anthony Kelly, gözaltında bulunan Sırp tenisçi Novak Djokovic'in 30 dakika içinde serbest bırakılmasına, pasaportunun ve... 10.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-10T10:00+0300
2022-01-10T10:42+0300
spor
avustralya
novak djokovic
otel
avustralya açık tenis turnuvası
vize
tenis
karar
karantina
tenis turnuvası
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Sezonun ilk Grand Slam turnuvası Avustralya Açık'a katılmak üzere gittiği Melbourne'de ülkeye giriş vizesi iptal edilen ve sığınmacıların tutulduğu otele yerleştirilen tek erkekler dünya bir numarası Novak Djokovic'in davasına bakan Yargıç Anthony Kelly, tenis yıldızını ve hayranlarını sevindirecek bir karara imza attı.Bugün görülen davada yargıç, Djokovic'in hükümetin tenis yıldızının ülkeye giriş vizesini iptal etme kararını 'mantıksız' buldu ve tutulduğu otelden ayrılmakta serbest olduğunu yineledi. Kovid-19 aşısı olup olmadığını açıklamayan ve Avustralya Açık Tenis Turnuvası'na tıbbi muafiyet kararıyla katılacağını duyuran ama Melbourne’a ulaştıktan sonra muafiyet kararı kabul edilmeyen, ülkeye giriş vizesi iptal edilen ve mültecilerin tutulduğu otele gönderilen Djokovic, mahkemeye sunulan belgelere göre aşı olmadı. Ancak Sırp raket geçen ay koronavirüse yakalandığı için aşı durumunu kanıtlayan bir belge sunmak zorunda kalmadı. Zira Avustralyalı yetkililer son 6 ay içinde Kovid-19'a yakalananlara aşı konusunda geçici muafiyet sağlanmasına karar vermişti. Yargıçtan Djokovic'in avukatına: Bu adam daha ne yapabilirdi?Djokovic'in Melbourne'de havalimanında kendisine turnuvayı düzenleyen Tennis Australia tarafından verilmiş tıbbi muafiyet belgelerini sunduğunu söyleyen yargıç Kelly, ünlü tenisçinin avukatı Nick Wood'a, "Aklımı kurcalayan şey şu: Bu adam daha ne yapabilirdi?" diye sordu. Wood da yapmaları gereken her şeyi yaptıklarına dair yargıcı teyit etti. Vizesi yeniden iptal edilebilirAncak federal hükümetin avukatları, mahkemeye, Göçmenlik Bakanlığı'nın Djokovic'in vizesini tekrar iptal etmek için kişisel yetkisini kullanma hakkını saklı tuttuğunu belirtti. Bu, Djokovic hakkında verilen kararın, bakanlığın devreye girmesiyle yeniden bozulması ihtimalini doğuruyor.Oyuncuların 17-30 Ocak'ta düzenlenecek turnuvaya katılabilmeleri için Kovid-19 aşısı zorunlu kılınmıştı. Aşı olmayı reddeden tenisçilerden, bağımsız uzmanlardan oluşan kuruldan tıbbi muafiyet kararı almaları istenmişti.Djokovic'in Avustralya Açık'ta 9, kariyerinde 20 Grand Slam şampiyonluğu bulunuyor.
https://tr.sputniknews.com/20220110/djokovicin-avustralya-vizesinin-iptaline-yaptigi-itiraza-iliskin-davanin-gorulmesine-baslandi-1052563485.html
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avustralya, novak djokovic, otel, avustralya açık tenis turnuvası, vize, tenis, karar, karantina, tenis turnuvası, sığınmacı

Sırp raket Djokovic'e vize krizinde mahkeme kararını verdi

10:00 10.01.2022 (güncellendi: 10:42 10.01.2022)
© REUTERS / ASANKA BRENDON RATNAYAKESırp raket Djokovic'e vize krizinde mahkeme kararını verdi
Sırp raket Djokovic'e vize krizinde mahkeme kararını verdi - Sputnik Türkiye, 1920, 10.01.2022
© REUTERS / ASANKA BRENDON RATNAYAKE
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Melbourne'de görülen davada Yargıç Anthony Kelly, gözaltında bulunan Sırp tenisçi Novak Djokovic'in 30 dakika içinde serbest bırakılmasına, pasaportunun ve diğer seyahat belgelerinin kendisine geri verilmesine karar vererek, dünyaca ünlü tenis yıldızının yaklaşmakta olan Avustralya Açık'ta raket sallamasına olanak tanıdı.
Sezonun ilk Grand Slam turnuvası Avustralya Açık'a katılmak üzere gittiği Melbourne'de ülkeye giriş vizesi iptal edilen ve sığınmacıların tutulduğu otele yerleştirilen tek erkekler dünya bir numarası Novak Djokovic'in davasına bakan Yargıç Anthony Kelly, tenis yıldızını ve hayranlarını sevindirecek bir karara imza attı.
Bugün görülen davada yargıç, Djokovic'in hükümetin tenis yıldızının ülkeye giriş vizesini iptal etme kararını 'mantıksız' buldu ve tutulduğu otelden ayrılmakta serbest olduğunu yineledi.
Kovid-19 aşısı olup olmadığını açıklamayan ve Avustralya Açık Tenis Turnuvası'na tıbbi muafiyet kararıyla katılacağını duyuran ama Melbourne’a ulaştıktan sonra muafiyet kararı kabul edilmeyen, ülkeye giriş vizesi iptal edilen ve mültecilerin tutulduğu otele gönderilen Djokovic, mahkemeye sunulan belgelere göre aşı olmadı.
Ancak Sırp raket geçen ay koronavirüse yakalandığı için aşı durumunu kanıtlayan bir belge sunmak zorunda kalmadı. Zira Avustralyalı yetkililer son 6 ay içinde Kovid-19'a yakalananlara aşı konusunda geçici muafiyet sağlanmasına karar vermişti.

Yargıçtan Djokovic'in avukatına: Bu adam daha ne yapabilirdi?

Djokovic'in Melbourne'de havalimanında kendisine turnuvayı düzenleyen Tennis Australia tarafından verilmiş tıbbi muafiyet belgelerini sunduğunu söyleyen yargıç Kelly, ünlü tenisçinin avukatı Nick Wood'a, "Aklımı kurcalayan şey şu: Bu adam daha ne yapabilirdi?" diye sordu. Wood da yapmaları gereken her şeyi yaptıklarına dair yargıcı teyit etti.

Vizesi yeniden iptal edilebilir

Ancak federal hükümetin avukatları, mahkemeye, Göçmenlik Bakanlığı'nın Djokovic'in vizesini tekrar iptal etmek için kişisel yetkisini kullanma hakkını saklı tuttuğunu belirtti. Bu, Djokovic hakkında verilen kararın, bakanlığın devreye girmesiyle yeniden bozulması ihtimalini doğuruyor.
Oyuncuların 17-30 Ocak'ta düzenlenecek turnuvaya katılabilmeleri için Kovid-19 aşısı zorunlu kılınmıştı. Aşı olmayı reddeden tenisçilerden, bağımsız uzmanlardan oluşan kuruldan tıbbi muafiyet kararı almaları istenmişti.
Djokovic'in Avustralya Açık'ta 9, kariyerinde 20 Grand Slam şampiyonluğu bulunuyor.
Novak Djokovic - Sputnik Türkiye, 1920, 10.01.2022
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