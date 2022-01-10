https://tr.sputniknews.com/20220110/avustralyada-mahkeme-djokovicin-serbest-birakilmasina-hukmetti-1052566259.html

Sırp raket Djokovic'e vize krizinde mahkeme kararını verdi

Sırp raket Djokovic'e vize krizinde mahkeme kararını verdi

Melbourne'de görülen davada Yargıç Anthony Kelly, gözaltında bulunan Sırp tenisçi Novak Djokovic'in 30 dakika içinde serbest bırakılmasına, pasaportunun ve... 10.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-10T10:00+0300

2022-01-10T10:00+0300

2022-01-10T10:42+0300

spor

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novak djokovic

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Sezonun ilk Grand Slam turnuvası Avustralya Açık'a katılmak üzere gittiği Melbourne'de ülkeye giriş vizesi iptal edilen ve sığınmacıların tutulduğu otele yerleştirilen tek erkekler dünya bir numarası Novak Djokovic'in davasına bakan Yargıç Anthony Kelly, tenis yıldızını ve hayranlarını sevindirecek bir karara imza attı.Bugün görülen davada yargıç, Djokovic'in hükümetin tenis yıldızının ülkeye giriş vizesini iptal etme kararını 'mantıksız' buldu ve tutulduğu otelden ayrılmakta serbest olduğunu yineledi. Kovid-19 aşısı olup olmadığını açıklamayan ve Avustralya Açık Tenis Turnuvası'na tıbbi muafiyet kararıyla katılacağını duyuran ama Melbourne’a ulaştıktan sonra muafiyet kararı kabul edilmeyen, ülkeye giriş vizesi iptal edilen ve mültecilerin tutulduğu otele gönderilen Djokovic, mahkemeye sunulan belgelere göre aşı olmadı. Ancak Sırp raket geçen ay koronavirüse yakalandığı için aşı durumunu kanıtlayan bir belge sunmak zorunda kalmadı. Zira Avustralyalı yetkililer son 6 ay içinde Kovid-19'a yakalananlara aşı konusunda geçici muafiyet sağlanmasına karar vermişti. Yargıçtan Djokovic'in avukatına: Bu adam daha ne yapabilirdi?Djokovic'in Melbourne'de havalimanında kendisine turnuvayı düzenleyen Tennis Australia tarafından verilmiş tıbbi muafiyet belgelerini sunduğunu söyleyen yargıç Kelly, ünlü tenisçinin avukatı Nick Wood'a, "Aklımı kurcalayan şey şu: Bu adam daha ne yapabilirdi?" diye sordu. Wood da yapmaları gereken her şeyi yaptıklarına dair yargıcı teyit etti. Vizesi yeniden iptal edilebilirAncak federal hükümetin avukatları, mahkemeye, Göçmenlik Bakanlığı'nın Djokovic'in vizesini tekrar iptal etmek için kişisel yetkisini kullanma hakkını saklı tuttuğunu belirtti. Bu, Djokovic hakkında verilen kararın, bakanlığın devreye girmesiyle yeniden bozulması ihtimalini doğuruyor.Oyuncuların 17-30 Ocak'ta düzenlenecek turnuvaya katılabilmeleri için Kovid-19 aşısı zorunlu kılınmıştı. Aşı olmayı reddeden tenisçilerden, bağımsız uzmanlardan oluşan kuruldan tıbbi muafiyet kararı almaları istenmişti.Djokovic'in Avustralya Açık'ta 9, kariyerinde 20 Grand Slam şampiyonluğu bulunuyor.

https://tr.sputniknews.com/20220110/djokovicin-avustralya-vizesinin-iptaline-yaptigi-itiraza-iliskin-davanin-gorulmesine-baslandi-1052563485.html

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