Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
SPOR
Futbol turnuvalarından uluslararası karşılaşmalara, dünyanın her noktasından spor hakkında her şey.
https://tr.sputniknews.com/20220110/djokovicin-avustralya-vizesinin-iptaline-yaptigi-itiraza-iliskin-davanin-gorulmesine-baslandi-1052563485.html
Djokovic'in Avustralya vizesinin iptaline yaptığı itiraza ilişkin davanın görülmesine başlandı
Djokovic'in Avustralya vizesinin iptaline yaptığı itiraza ilişkin davanın görülmesine başlandı
Sezonun ilk grand slam turnuvası Avustralya Açık'a katılmak için gittiği Melbourne'de ülkeye giriş vizesi iptal edilen ve sığınmacıların tutulduğu otele... 10.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-10T04:33+0300
2022-01-10T04:33+0300
spor
novak djokovic
avustralya açık tenis turnuvası
duruşma
koronavirüs aşısı
dava
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/13/1049970256_0:0:1201:676_1920x0_80_0_0_48b4b01395304d8026631785efb90739.jpg
Sırp tenisçi Djokovic'in avukatları aracılığıyla yaptığı başvuru, Avustralya Federal Devre ve Aile Mahkemesinde görüşülürken, ünlü raketinin hayranları mahkeme binası önünde gösteri düzenledi.Çoğunluğu Avustralya'da yaşayan Sırbistan kökenli Avustralyalılardan oluşan göstericiler, Sırpça müzikler eşliğinde dans edip sloganlar atarak ünlü tenisçiye destek veriyor.Sabah saatlerinde başlayan duruşmadan çıkacak karara göre Djokovic'in Avustralya'da kalıp kalmayacağı kesinlik kazanacak.Kovid-19 aşısı olup olmadığını açıklamayan Djokovic, Melbourne'de yapılacak Avustralya Açık Tenis Turnuvası'na tıbbi muafiyet kararıyla katılacağını duyurmuştu.Melbourne'e ulaştıktan sonra muafiyet kararı kabul edilmeyen ve ülkeye giriş vizesi iptal edilen Djokovic, mültecilerin tutulduğu otele gönderilmişti.Avustralya Açık'ta 9, kariyerinde 20 grand slam şampiyonluğu bulunan Djokovic, vize iptaline itiraz ederek kararı federal mahkemeye taşımıştı.Oyuncuların 17-30 Ocak'ta düzenlenecek turnuvaya katılabilmeleri için Kovid-19 aşısı zorunlu kılınmıştı.Aşı olmayı reddeden tenisçilerden, bağımsız uzmanlardan oluşan kuruldan tıbbi muafiyet kararı almaları istenmişti.Avustralya Tenis Birliği'nin, aşı muafiyeti konusunda oyuncuları yanlış yönlendirdiği öne sürülmüştü.​​​​​​​
https://tr.sputniknews.com/20220107/avustralyada-siginmaci-gozalti-merkezi-olarak-kullanilan-otelde-tutulan-djokovic-sessizligini-bozdu-1052509140.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/13/1049970256_0:0:1077:808_1920x0_80_0_0_38acc5210eb308b5d66b6c062d612ac7.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
novak djokovic, avustralya açık tenis turnuvası, duruşma, koronavirüs aşısı, dava

Djokovic'in Avustralya vizesinin iptaline yaptığı itiraza ilişkin davanın görülmesine başlandı

04:33 10.01.2022
© REUTERS / Asanka Brendon RatnayakeNovak Djokovic
Novak Djokovic - Sputnik Türkiye, 1920, 10.01.2022
© REUTERS / Asanka Brendon Ratnayake
Abone ol
Sezonun ilk grand slam turnuvası Avustralya Açık'a katılmak için gittiği Melbourne'de ülkeye giriş vizesi iptal edilen ve sığınmacıların tutulduğu otele yerleştirilen tek erkekler dünya bir numarası Novak Djokovic'in, vize iptaline karşı yaptığı itiraza ilişkin dava görülüyor.
Sırp tenisçi Djokovic'in avukatları aracılığıyla yaptığı başvuru, Avustralya Federal Devre ve Aile Mahkemesinde görüşülürken, ünlü raketinin hayranları mahkeme binası önünde gösteri düzenledi.
Çoğunluğu Avustralya'da yaşayan Sırbistan kökenli Avustralyalılardan oluşan göstericiler, Sırpça müzikler eşliğinde dans edip sloganlar atarak ünlü tenisçiye destek veriyor.
Sabah saatlerinde başlayan duruşmadan çıkacak karara göre Djokovic'in Avustralya'da kalıp kalmayacağı kesinlik kazanacak.
Kovid-19 aşısı olup olmadığını açıklamayan Djokovic, Melbourne'de yapılacak Avustralya Açık Tenis Turnuvası'na tıbbi muafiyet kararıyla katılacağını duyurmuştu.
Avustralya'da gözaltı merkezi olarak kullanılan Park Hotel önünde şampiyon Sırp tenisçi Novak Djokovic için düzenlenen destek gösterisinden bir sahne - Sputnik Türkiye, 1920, 07.01.2022
SPOR
Avustralya'da sığınmacı gözaltı merkezi olarak kullanılan otelde tutulan Djokovic sessizliğini bozdu
7 Ocak, 16:58
Melbourne'e ulaştıktan sonra muafiyet kararı kabul edilmeyen ve ülkeye giriş vizesi iptal edilen Djokovic, mültecilerin tutulduğu otele gönderilmişti.
Avustralya Açık'ta 9, kariyerinde 20 grand slam şampiyonluğu bulunan Djokovic, vize iptaline itiraz ederek kararı federal mahkemeye taşımıştı.
Oyuncuların 17-30 Ocak'ta düzenlenecek turnuvaya katılabilmeleri için Kovid-19 aşısı zorunlu kılınmıştı.
Aşı olmayı reddeden tenisçilerden, bağımsız uzmanlardan oluşan kuruldan tıbbi muafiyet kararı almaları istenmişti.
Avustralya Tenis Birliği'nin, aşı muafiyeti konusunda oyuncuları yanlış yönlendirdiği öne sürülmüştü.​​​​​​​
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
05:04Altın Küre Ödülleri sahiplerini buluyor
04:33Djokovic'in Avustralya vizesinin iptaline yaptığı itiraza ilişkin davanın görülmesine başlandı
04:17NATO Genel Sekreteri: Ukrayna’nın etrafındaki duruma siyasi çözüm bulma imkanı var
04:02Ankara’da hırsızlık şüphelisi polis ekiplerinden kaçmak isterken apartman boşluğuna sıkıştı
03:46'Full House' yıldızı Bob Saget 65 yaşında hayatını kaybetti
03:23MEB, okul kütüphanelerindeki kitap sayısını 100 milyona çıkarmayı hedefliyor
02:58Elon Musk 'iğrenç' olarak tanımlamıştı: Ameca CES 2022'de görücüye çıktı
02:35Tokayev'den Kazakistan'daki olaylarda hayatını kaybeden askerlere Askeri Kahramanlık Madalyası
02:34Yaralı halde hastaneye gitti: Üzerinde uyuşturucu bulundu
02:27Bilim insanları ilk kez bir kırmızı süperdevin patlamasını canlı izledi
02:06Özlem Türeci ve Uğur Şahin'in fotoğraflarının euro üzerine basılması teklifine yanıt geldi
01:36İsrail Başbakanı Bennett: Nüfusumuzun yüzde 40'ı Kovid-19'a yakalanabilir
01:25Karaman'da bisküvi fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı
01:17Evsiz adam doğum gününü köpeklerle kutladı
01:07Patrik Theophilos: Hristiyanların Kudüs'teki varlığı tehdit altında
00:39Rusya: Nusra teröristleri İdlib’de altı kez ateş açtı, bir Suriyeli asker yaralandı
00:38Cenevre’de Amerikan heyetinin başkanı ile bir araya gelen Ryabkov: Görüşme müthişti
00:15Esenyurt’ta mahalle sakinleri ile Suriyeli grup arasında kavga: 7 kişi gözaltına alındı
00:09Sokakta yaşayan köpeğe şiddet: Zanlı gözaltına alındı
00:06Brezilya'da turist teknelerinin üzerine kaya düşmesi sonucu ölenlerin sayısı 10'a yükseldi