https://tr.sputniknews.com/20220110/basaksehirde-guvenlik-gorevlisi-kuryelere-saldirdi-1052596661.html

Başakşehir'de güvenlik görevlisi kuryelere saldırdı

Başakşehir'de güvenlik görevlisi kuryelere saldırdı

İstanbul Başakşehir'de, bir sitenin güvenlik görevlisi ile motosikletli kuryeler arasında tartışma çıktı. Güvenlik görevlisinin kuryelere saldırdığı anlar cep... 10.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-10T23:36+0300

2022-01-10T23:36+0300

2022-01-10T23:47+0300

başakşehir

güvenlik

moto kurye

kurye

saldırı

türkiye

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Başakşehir 4. Etap'ta bulunan bir sitenin girişinde iddiaya göre; siteye sipariş getiren kuryeler, bir süre bekledikten sonra kapının açılmaması üzerine kornalarına bastı. Demirören Haber Ajansı'nın haberine göre korna seslerini duyan güvenlik görevlisi ile kuryeler arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine güvenlik görevlisi kuryelerin motorlarını tekmeleyerek zarar vermeye başladı. Kuryeler ise durumu polis ekiplerine bildirdikten sonra o anları cep telefonuyla kaydetmeye çalıştı. Kendisini görüntülediklerini gören güvenlik görevlisi, bu kez de kuryelere saldırdı.Güvenlik görevlisini çevredekiler sakinleştirdi. Güvenlik görevlisinin kendisini görüntüleyen kuryelere saldırdığı anlar, kuryelerin cep telefonu kamerasına yansıdı.

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başakşehir, güvenlik, moto kurye, kurye, saldırı