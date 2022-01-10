Tartıştığı sürücüye beyzbol sopasıyla saldıran taksici gözaltına alındı

Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince yürütülen çalışmada, TEM Otoyolu'nda tartıştığı otomobil sürücüsüne beyzbol sopasıyla saldırdığı iddia edilen ticari taksi şoförünün S.D. olduğu belirlendi.Emniyet ekiplerince gözaltına alınan S.D. hakkında, Karayolları Trafik Kanunu Ek2/5 maddesinden işlem yapılırken 4 bin 70 lira ceza kesildi. Araç ise 15 gün süreyle trafikten men edildi.İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından şoför kartı da süresiz iptal edilen S.D, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
İstanbul’da, trafikte tartıştığı kişiye beyzbol sopasıyla saldırdığı iddia edilen taksici gözaltına alındı.
Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince yürütülen çalışmada, TEM Otoyolu'nda tartıştığı otomobil sürücüsüne beyzbol sopasıyla saldırdığı iddia edilen ticari taksi şoförünün S.D. olduğu belirlendi.
Emniyet ekiplerince gözaltına alınan S.D. hakkında, Karayolları Trafik Kanunu Ek2/5 maddesinden işlem yapılırken 4 bin 70 lira ceza kesildi. Araç ise 15 gün süreyle trafikten men edildi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından şoför kartı da süresiz iptal edilen S.D, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.