https://tr.sputniknews.com/20220110/besiktasta-polis-ekipleri-degnekciyi-sucustu-yakaladi-1052583608.html

Beşiktaş'ta polis ekipleri değnekçiyi suçüstü yakaladı

Beşiktaş'ta polis ekipleri değnekçiyi suçüstü yakaladı

Beşiktaş'ta, sivil araçlarını sokak üzerine park etmek isteyen polis ekiplerinden ücret talep eden bir şahıs suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. 10.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-10T16:35+0300

2022-01-10T16:35+0300

2022-01-10T16:35+0300

türkiye

istanbul

polis

beşiktaş

suçüstü

değnekçi

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/0a/1052583169_0:0:352:199_1920x0_80_0_0_3c6d4c755d53ed9e0597a243b172dc4d.jpg

İstanbul Beşiktaş'ta polis, değnekçilere suçüstü operasyon düzenledi.Bebek Meydanı çevresi ve Cevdet Paşa Caddesi üzerinde yapılan çalışmalarda aracını park eden vatandaşlardan park ücreti talep ettiği belirlenen K.Y. isimli şahıs İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik ekiplerince suçüstü yakalandı. Polis ekiplerinden ücret talep eden şahıs gözaltına alınarak adli işlem yapıldı. Park ücreti istediği anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

https://tr.sputniknews.com/20210901/istanbulda-degnekci-sivil-polislerden-para-isteyince-sucustu-yakalandi-1048510895.html

türkiye

istanbul

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

istanbul, polis, beşiktaş, suçüstü, değnekçi