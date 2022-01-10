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Bitcoin eylül ayından bu yana ilk kez 40 bin doların altını gördü
Bitcoin eylül ayından bu yana ilk kez 40 bin doların altını gördü
Kripto para piyasasında satıcılı seyir sürüyor. Cumartesi günü 42 bin dolar seviyesinin üzerine çıkarak yükseliş sinyali veren Bitcoin, yeni haftanın ilk işlem... 10.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-10T19:43+0300
2022-01-10T19:44+0300
ekonomi
dolar
bitcoin
ethereum
değer kaybı
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Kripto paralar bugün gösterdikleri fiyat hareketiyle sert düşüş kaydediyor. Sermaye değeri bakımından kripto para piyasasının lideri Bitcoin bugün 40 bin dolar seviyesinin altına geriledi. Günlük bazda Bitcoin fiyatı yüzde 4’ün üzerinde değer kaybediyor.Bu gelişmeyle birlikte Bitcoin eylül ayından bu yana ilk kez 40 bin dolar seviyesinin altını gördü.Uzman Para'da yer alan habere göre, piyasada akşamüzeri satışlar derinleşti. Bitcoin bu gelişmeyle birlikte kritik destek seviyesinin altına sarktı. Öte yandan analistlere göre Bitcoin’de bir sonraki destek noktası 38 bin dolar olarak öne çıkıyor.Ethereum da dibi gördü Kripto para piyasasının en yüksek hacimli ikinci varlığı Ethereum 3 bin dolar seviyesinin altına sarktı. Günlük bazda fiyat hareketine bakıldığında Ethereum’da değer kaybı yüzde 6’yı aştı.1 saatte 147 milyon dolar buharlaştıKripto paralarda gerçekleşen sert değer kaybıyla birlikte son 1 saat içerisinde 147 milyon dolarlık pozisyon tasfiye oldu. Gerçekleşen likidasyonlarla birlikte piyasada panik havası hakimiyetini artırıyor.
https://tr.sputniknews.com/20211204/bitcoin-42-bin-dolar-seviyesini-gordu-1051437979.html
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dolar, bitcoin, ethereum, değer kaybı

Bitcoin eylül ayından bu yana ilk kez 40 bin doların altını gördü

19:43 10.01.2022 (güncellendi: 19:44 10.01.2022)
© REUTERS / Edgar SuBitcoin
Bitcoin - Sputnik Türkiye, 1920, 10.01.2022
© REUTERS / Edgar Su
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Kripto para piyasasında satıcılı seyir sürüyor. Cumartesi günü 42 bin dolar seviyesinin üzerine çıkarak yükseliş sinyali veren Bitcoin, yeni haftanın ilk işlem gününde yeniden düşüşe geçti. Bitcoin 40 bin dolar seviyesinin altına indi.
Kripto paralar bugün gösterdikleri fiyat hareketiyle sert düşüş kaydediyor. Sermaye değeri bakımından kripto para piyasasının lideri Bitcoin bugün 40 bin dolar seviyesinin altına geriledi. Günlük bazda Bitcoin fiyatı yüzde 4’ün üzerinde değer kaybediyor.

Bu gelişmeyle birlikte Bitcoin eylül ayından bu yana ilk kez 40 bin dolar seviyesinin altını gördü.
Uzman Para'da yer alan habere göre, piyasada akşamüzeri satışlar derinleşti. Bitcoin bu gelişmeyle birlikte kritik destek seviyesinin altına sarktı. Öte yandan analistlere göre Bitcoin’de bir sonraki destek noktası 38 bin dolar olarak öne çıkıyor.

Ethereum da dibi gördü

Kripto para piyasasının en yüksek hacimli ikinci varlığı Ethereum 3 bin dolar seviyesinin altına sarktı. Günlük bazda fiyat hareketine bakıldığında Ethereum’da değer kaybı yüzde 6’yı aştı.

1 saatte 147 milyon dolar buharlaştı

Kripto paralarda gerçekleşen sert değer kaybıyla birlikte son 1 saat içerisinde 147 milyon dolarlık pozisyon tasfiye oldu. Gerçekleşen likidasyonlarla birlikte piyasada panik havası hakimiyetini artırıyor.
Bitcoin - Sputnik Türkiye, 1920, 04.12.2021
EKONOMİ
Bitcoin, 42 bin dolar seviyesini gördü
4 Aralık 2021, 09:37
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