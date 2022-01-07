https://tr.sputniknews.com/20220107/avustralyada-siginmaci-gozalti-merkezi-olarak-kullanilan-otelde-tutulan-djokovic-sessizligini-bozdu-1052509140.html

Avustralya'da sığınmacı gözaltı merkezi olarak kullanılan otelde tutulan Djokovic sessizliğini bozdu

Avustralya'da sığınmacı gözaltı merkezi olarak kullanılan otelde tutulan Djokovic sessizliğini bozdu

Avustralya'da aşı muafiyet izni üzerinden vize krizi yaşayan dünyanın 1 numaralı erkek tenisçisi, kendisine destek veren ve Avustralya Açık'ta oynamasına izin... 07.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-07T16:58+0300

2022-01-07T16:58+0300

2022-01-07T16:58+0300

spor

avustralya

novak djokovic

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/07/1052509259_0:0:3013:1694_1920x0_80_0_0_0781229e58cafc80f9e442eea772bd7c.jpg

Sırp tenisçi Novak Djokovic, Avustralya'da tutulduğu gözalrı merkezinden Instagram Hikayesi'nde hayranlarına teşekkür mesajı yayımladı. Şampiyon tenisçi "Tüm dünyadan durmaksızın desteğini gönderen herkese teşekkürler, bunu hissediyorum ve sizlere minnettarım" dedi. En uzun süre boyunca en sıkı kurallar altında kapanmada kalan şehir olan Melbourne'ün evsahipliğindeki Avustralya Açık'ta oynamak için aşı zorunluluğunu yerine getirmeyen, buna rağmen tıbbi muafiyet izniyle turnuvaya katılacağını duyuran Novak Djokovic, havaalanında durdurulup vizesinin iptal edilmişti. Havaalanından dönmek yerine Avustralya'da kalmak için başvurduğu federal mahkemeden pazartesi çıkacak kararı bekleyen dünyanın 1 numaralı erkek tenisçisi, Melbourne'de sığınma başvurusu yapmış kişilerin yıllardır gözaltında tutulduğu Park Hotel'e yerleştirildi. Dolayısıyla otelin önünde hem Djokovic'in aşı zorunluğunda ayrımcılık talebini protesto edenler hem Djokovic'e destek veren hayranları hem de sığınmacı haklarının savunucuları gösteri yapmakla meşgul.Sırbistan da Djokovic'e destek veren, Avustralya'yı protesto eden gösterilere sahne oluyor.

https://tr.sputniknews.com/20220107/sirbistani-ezdirmeyiz-djokovici-yedirmeyiz-tepkisine-avustralyadan-gitmekte-serbest-yaniti-1052498256.html

https://tr.sputniknews.com/20220107/djokovic-krizi-uzerine-vizeleri-incelemeye-alan-avustralyada-bir-cek-kadin-tenisci-de-gozaltinda-1052504486.html

avustralya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

avustralya, novak djokovic