Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
SPOR
Futbol turnuvalarından uluslararası karşılaşmalara, dünyanın her noktasından spor hakkında her şey.
https://tr.sputniknews.com/20220107/avustralyada-siginmaci-gozalti-merkezi-olarak-kullanilan-otelde-tutulan-djokovic-sessizligini-bozdu-1052509140.html
Avustralya'da sığınmacı gözaltı merkezi olarak kullanılan otelde tutulan Djokovic sessizliğini bozdu
Avustralya'da sığınmacı gözaltı merkezi olarak kullanılan otelde tutulan Djokovic sessizliğini bozdu
Avustralya'da aşı muafiyet izni üzerinden vize krizi yaşayan dünyanın 1 numaralı erkek tenisçisi, kendisine destek veren ve Avustralya Açık'ta oynamasına izin... 07.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-07T16:58+0300
2022-01-07T16:58+0300
spor
avustralya
novak djokovic
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/07/1052509259_0:0:3013:1694_1920x0_80_0_0_0781229e58cafc80f9e442eea772bd7c.jpg
Sırp tenisçi Novak Djokovic, Avustralya'da tutulduğu gözalrı merkezinden Instagram Hikayesi'nde hayranlarına teşekkür mesajı yayımladı. Şampiyon tenisçi "Tüm dünyadan durmaksızın desteğini gönderen herkese teşekkürler, bunu hissediyorum ve sizlere minnettarım" dedi. En uzun süre boyunca en sıkı kurallar altında kapanmada kalan şehir olan Melbourne'ün evsahipliğindeki Avustralya Açık'ta oynamak için aşı zorunluluğunu yerine getirmeyen, buna rağmen tıbbi muafiyet izniyle turnuvaya katılacağını duyuran Novak Djokovic, havaalanında durdurulup vizesinin iptal edilmişti. Havaalanından dönmek yerine Avustralya'da kalmak için başvurduğu federal mahkemeden pazartesi çıkacak kararı bekleyen dünyanın 1 numaralı erkek tenisçisi, Melbourne'de sığınma başvurusu yapmış kişilerin yıllardır gözaltında tutulduğu Park Hotel'e yerleştirildi. Dolayısıyla otelin önünde hem Djokovic'in aşı zorunluğunda ayrımcılık talebini protesto edenler hem Djokovic'e destek veren hayranları hem de sığınmacı haklarının savunucuları gösteri yapmakla meşgul.Sırbistan da Djokovic'e destek veren, Avustralya'yı protesto eden gösterilere sahne oluyor.
https://tr.sputniknews.com/20220107/sirbistani-ezdirmeyiz-djokovici-yedirmeyiz-tepkisine-avustralyadan-gitmekte-serbest-yaniti-1052498256.html
https://tr.sputniknews.com/20220107/djokovic-krizi-uzerine-vizeleri-incelemeye-alan-avustralyada-bir-cek-kadin-tenisci-de-gozaltinda-1052504486.html
avustralya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/07/1052509259_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_d75aac9fceb6ea945a0508ae8c0e4b4b.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
avustralya, novak djokovic

Avustralya'da sığınmacı gözaltı merkezi olarak kullanılan otelde tutulan Djokovic sessizliğini bozdu

16:58 07.01.2022
© REUTERS / LOREN ELLIOTTAvustralya'da gözaltı merkezi olarak kullanılan Park Hotel önünde şampiyon Sırp tenisçi Novak Djokovic için düzenlenen destek gösterisinden bir sahne
Avustralya'da gözaltı merkezi olarak kullanılan Park Hotel önünde şampiyon Sırp tenisçi Novak Djokovic için düzenlenen destek gösterisinden bir sahne - Sputnik Türkiye, 1920, 07.01.2022
© REUTERS / LOREN ELLIOTT
Abone ol
Avustralya'da aşı muafiyet izni üzerinden vize krizi yaşayan dünyanın 1 numaralı erkek tenisçisi, kendisine destek veren ve Avustralya Açık'ta oynamasına izin verilmesini isteyen hayranları için teşekkür mesajı paylaştı.
Sırp tenisçi Novak Djokovic, Avustralya'da tutulduğu gözalrı merkezinden Instagram Hikayesi'nde hayranlarına teşekkür mesajı yayımladı.
Şampiyon tenisçi "Tüm dünyadan durmaksızın desteğini gönderen herkese teşekkürler, bunu hissediyorum ve sizlere minnettarım" dedi.
En uzun süre boyunca en sıkı kurallar altında kapanmada kalan şehir olan Melbourne'ün evsahipliğindeki Avustralya Açık'ta oynamak için aşı zorunluluğunu yerine getirmeyen, buna rağmen tıbbi muafiyet izniyle turnuvaya katılacağını duyuran Novak Djokovic, havaalanında durdurulup vizesinin iptal edilmişti.
Havaalanından dönmek yerine Avustralya'da kalmak için başvurduğu federal mahkemeden pazartesi çıkacak kararı bekleyen dünyanın 1 numaralı erkek tenisçisi, Melbourne'de sığınma başvurusu yapmış kişilerin yıllardır gözaltında tutulduğu Park Hotel'e yerleştirildi.
Novak Djokovic, Tokyo Olimpiyatı yarı finallerinde Alexander Zverev'e elendi - Sputnik Türkiye, 1920, 07.01.2022
SPOR
'Sırbistan'ı ezdirmeyiz, Djokovic'i yedirmeyiz' tepkisine, Avustralya'dan 'Gitmekte serbest' yanıtı
12:58
Dolayısıyla otelin önünde hem Djokovic'in aşı zorunluğunda ayrımcılık talebini protesto edenler hem Djokovic'e destek veren hayranları hem de sığınmacı haklarının savunucuları gösteri yapmakla meşgul.
Sırbistan da Djokovic'e destek veren, Avustralya'yı protesto eden gösterilere sahne oluyor.
Avustralya Açık tenis turnuvası - Sputnik Türkiye, 1920, 07.01.2022
SPOR
Djokovic krizi üzerine vizeleri incelemeye alan Avustralya'da bir Çek kadın tenisçi de gözaltında
15:12
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
16:58Avustralya'da sığınmacı gözaltı merkezi olarak kullanılan otelde tutulan Djokovic sessizliğini bozdu
16:58Hasta yakınından doktora mermerli saldırı
16:46Berlin'de gece kulüpleri geçici olarak aşı merkezine dönüştürüldü
16:43Rusya'da Noel haftası
16:35Euro Bölgesi'nde enflasyon yüzde 5 ile rekor seviyede
16:35Yozgat Sorgun'da uranyum arama çalışmaları yeniden başlatıldı
16:31Sahile vuran yunusun kurşunlanarak öldürüldüğü ortaya çıktı
16:22TFF'den 'maç erteleme' çağrılarına cevap: Pozitif vakalar nedeniyle müsabakalar ertelenemez
15:59Sevan Nişanyan, 15 gün içerisinde Yunanistan'ı terk etme şartıyla serbest bırakıldı
15:57Lille'de forma giyen Burak Yılmaz koronavirüse yakalandı
15:53Sahte kimlikle 12. aşısını yaptırırken yakalandı: Her seferinde daha iyi hissediyorum
15:46BDDK'dan şirketler için kredi kararı: Derecelendirme zorunluluğu kaldırıldı
15:40Sarıyer'de viraja hızlı giren taksici karşı yönden gelen İETT otobüsüne çarptı: Yaralılar var
15:36Tutuklu Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri Perit Özen ve Berke Gök hakkında tahliye kararı
15:34Kur korumalı mevduat 96.7 milyar liraya çıktı
15:28Ankara’daki işletmeciler: Alkole gelen zamla herkes evine çekildi, kapanma riskiyle karşı karşıyayız
15:27'Aşısını yaptırmayanların canını çok sıkmak istiyorum' diyen Macron: Sözlerimin arkasındayım
15:26İngiltere'de ikinci sınıf vatandaşlığı yasalaştıracak düzenlemeye tepki: Irkçılık tehlikesi taşıyor
15:12Djokovic krizi üzerine vizeleri incelemeye alan Avustralya'da bir Çek kadın tenisçi de gözaltında
15:12İstanbul'da 750 minibüsün taksiye dönüştürülmesine ilişkin yürütmeyi durdurma kararı kaldırıldı