https://tr.sputniknews.com/20220107/avustralyada-siginmaci-gozalti-merkezi-olarak-kullanilan-otelde-tutulan-djokovic-sessizligini-bozdu-1052509140.html
Avustralya'da sığınmacı gözaltı merkezi olarak kullanılan otelde tutulan Djokovic sessizliğini bozdu
Avustralya'da sığınmacı gözaltı merkezi olarak kullanılan otelde tutulan Djokovic sessizliğini bozdu
Avustralya'da aşı muafiyet izni üzerinden vize krizi yaşayan dünyanın 1 numaralı erkek tenisçisi, kendisine destek veren ve Avustralya Açık'ta oynamasına izin... 07.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-07T16:58+0300
2022-01-07T16:58+0300
2022-01-07T16:58+0300
spor
avustralya
novak djokovic
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Sırp tenisçi Novak Djokovic, Avustralya'da tutulduğu gözalrı merkezinden Instagram Hikayesi'nde hayranlarına teşekkür mesajı yayımladı. Şampiyon tenisçi "Tüm dünyadan durmaksızın desteğini gönderen herkese teşekkürler, bunu hissediyorum ve sizlere minnettarım" dedi. En uzun süre boyunca en sıkı kurallar altında kapanmada kalan şehir olan Melbourne'ün evsahipliğindeki Avustralya Açık'ta oynamak için aşı zorunluluğunu yerine getirmeyen, buna rağmen tıbbi muafiyet izniyle turnuvaya katılacağını duyuran Novak Djokovic, havaalanında durdurulup vizesinin iptal edilmişti. Havaalanından dönmek yerine Avustralya'da kalmak için başvurduğu federal mahkemeden pazartesi çıkacak kararı bekleyen dünyanın 1 numaralı erkek tenisçisi, Melbourne'de sığınma başvurusu yapmış kişilerin yıllardır gözaltında tutulduğu Park Hotel'e yerleştirildi. Dolayısıyla otelin önünde hem Djokovic'in aşı zorunluğunda ayrımcılık talebini protesto edenler hem Djokovic'e destek veren hayranları hem de sığınmacı haklarının savunucuları gösteri yapmakla meşgul.Sırbistan da Djokovic'e destek veren, Avustralya'yı protesto eden gösterilere sahne oluyor.
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avustralya, novak djokovic
Avustralya'da sığınmacı gözaltı merkezi olarak kullanılan otelde tutulan Djokovic sessizliğini bozdu
Avustralya'da aşı muafiyet izni üzerinden vize krizi yaşayan dünyanın 1 numaralı erkek tenisçisi, kendisine destek veren ve Avustralya Açık'ta oynamasına izin verilmesini isteyen hayranları için teşekkür mesajı paylaştı.
Sırp tenisçi Novak Djokovic, Avustralya'da tutulduğu gözalrı merkezinden Instagram Hikayesi'nde hayranlarına teşekkür mesajı yayımladı.
Şampiyon tenisçi "Tüm dünyadan durmaksızın desteğini gönderen herkese teşekkürler, bunu hissediyorum ve sizlere minnettarım" dedi.
En uzun süre boyunca en sıkı kurallar altında kapanmada kalan şehir olan Melbourne'ün evsahipliğindeki Avustralya Açık'ta oynamak için aşı zorunluluğunu yerine getirmeyen, buna rağmen tıbbi muafiyet izniyle turnuvaya katılacağını duyuran Novak Djokovic, havaalanında durdurulup vizesinin iptal edilmişti.
Havaalanından dönmek yerine Avustralya'da kalmak için başvurduğu federal mahkemeden pazartesi çıkacak kararı bekleyen dünyanın 1 numaralı erkek tenisçisi, Melbourne'de sığınma başvurusu yapmış kişilerin yıllardır gözaltında tutulduğu Park Hotel'e yerleştirildi.
Dolayısıyla otelin önünde hem Djokovic'in aşı zorunluğunda ayrımcılık talebini protesto edenler hem Djokovic'e destek veren hayranları hem de sığınmacı haklarının savunucuları gösteri yapmakla meşgul.
Sırbistan da Djokovic'e destek veren, Avustralya'yı protesto eden gösterilere sahne oluyor.