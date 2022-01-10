Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://tr.sputniknews.com/20220110/ermenistandan-pegasus-havayollarinin-erivana-sefer-yapmasina-izin-1052595762.html
Ermenistan'dan Pegasus Havayolları'nın Erivan'a sefer yapmasına izin
Ermenistan'dan Pegasus Havayolları'nın Erivan'a sefer yapmasına izin
Ermenistan Altyapı Bakanlığı, Türk Pegasus Havayolları'nın başkent Erivan'a sefer yapmasına izin verildiğini duyurdu. 10.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-10T23:11+0300
2022-01-10T23:12+0300
dünya
ermenistan
türkiye
erivan
sefer
izin
uçuş
pegasus
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104165/62/1041656236_0:1:1601:901_1920x0_80_0_0_135acc92061a43c2f52a58745c00062a.jpg
Ermenistan Bölgesel Yönetim ve Altyapı Bakanlığı Sözcüsü Sona Harutyunyan, Pegasus Havayolları’nın, başkent Erivan’a uçuş izni alabilmek için Ermeni Sivil Havacılık Komitesi'ne geçen hafta yaptığı başvuruya ilişkin açıklamada bulundu.Harutyunyan, "Pegasus Havayolları'na haftada 2 uçuş yapma izni verildi" ifadelerini kullandı.30 Aralık'ta Ermeni havayolu şirketi Flyone Armenia, Türk sivil havacılık kurumundan haftada 3 kez İstanbul'a sefer yapmak üzere izin almıştı.Ermenistan ve Türkiye’deki havayolu şirketlerinin karşılıklı uçuş izni başvuruları, iki ülke arasında yeni bir normalleşme süreci için adımların atıldığı bir döneme denk geliyor.İlişkilerde normalleşme sürecine girilmesi de şiddetli çatışmaların ardından Ermenistan güçlerinin 2020 sonunda Karabağ’daki yedi rayondan çekilip bu bölgeleri Azerbaycan’a bırakmasını izliyor.Uluslararası hukuka göre Azerbaycan toprağı olan Karabağ’a Ermenistan askerlerinin girmesini takiben, Türkiye, 1993’te Ermenistan ile tüm sınırlarını kapatmıştı. O dönemden sonra iki ülke arasında normalleşmeye dönük bazı girişimler ortaya koyulmuş olsa da bunlar sonuç vermemişti.
https://tr.sputniknews.com/20211230/ermenistan-turk-mallarina-uygulanan-ambargoyu-1-ocakta-kaldiriyor-1052274065.html
ermenistan
erivan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104165/62/1041656236_0:0:1201:901_1920x0_80_0_0_eb21aee8c69810dcbc1bfa38a4aa1ada.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ermenistan, türkiye, erivan, sefer, izin, uçuş, pegasus

Ermenistan'dan Pegasus Havayolları'nın Erivan'a sefer yapmasına izin

23:11 10.01.2022 (güncellendi: 23:12 10.01.2022)
© AAPegasus Havayolları
Pegasus Havayolları - Sputnik Türkiye, 1920, 10.01.2022
© AA
Abone ol
Ermenistan Altyapı Bakanlığı, Türk Pegasus Havayolları'nın başkent Erivan'a sefer yapmasına izin verildiğini duyurdu.
Ermenistan Bölgesel Yönetim ve Altyapı Bakanlığı Sözcüsü Sona Harutyunyan, Pegasus Havayolları’nın, başkent Erivan’a uçuş izni alabilmek için Ermeni Sivil Havacılık Komitesi'ne geçen hafta yaptığı başvuruya ilişkin açıklamada bulundu.
Harutyunyan, "Pegasus Havayolları'na haftada 2 uçuş yapma izni verildi" ifadelerini kullandı.
30 Aralık'ta Ermeni havayolu şirketi Flyone Armenia, Türk sivil havacılık kurumundan haftada 3 kez İstanbul'a sefer yapmak üzere izin almıştı.
Ermenistan ve Türkiye’deki havayolu şirketlerinin karşılıklı uçuş izni başvuruları, iki ülke arasında yeni bir normalleşme süreci için adımların atıldığı bir döneme denk geliyor.
İlişkilerde normalleşme sürecine girilmesi de şiddetli çatışmaların ardından Ermenistan güçlerinin 2020 sonunda Karabağ’daki yedi rayondan çekilip bu bölgeleri Azerbaycan’a bırakmasını izliyor.
Uluslararası hukuka göre Azerbaycan toprağı olan Karabağ’a Ermenistan askerlerinin girmesini takiben, Türkiye, 1993’te Ermenistan ile tüm sınırlarını kapatmıştı. O dönemden sonra iki ülke arasında normalleşmeye dönük bazı girişimler ortaya koyulmuş olsa da bunlar sonuç vermemişti.
Türkiye - Ermenistan - Sputnik Türkiye, 1920, 30.12.2021
DÜNYA
Ermenistan, Türk mallarına uygulanan ambargoyu 1 Ocak'ta kaldırıyor
30 Aralık 2021, 22:30
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
23:49Taliban'ın Dışişleri Bakan Vekili: Bir daha kimsenin içişlerimize karışmasına izin vermeyeceğiz
23:44Rasim Ozan Kütahyalı: İddia ediyorum, Fatih Terim bir kez daha dönecektir
23:43İtalya salgınla mücadelede aşısızlara yönelik tedbirleri sıkılaştırdı
23:42THY Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe Beko'nun 21. hafta maçı ertelendi
23:36Başakşehir'de güvenlik görevlisi kuryelere saldırdı
23:29Pentagon: Biden yönetimi, Guantanamo kampını kapatma konusundaki taahhüdüne bağlı kalmayı sürdürüyor
23:28Ali Koç: 'Bırak git' şeyi var ya, bunların hepsini inceliyoruz, yüzde 49.7’si Norveç’ten bot hesap
23:28Bağcılar’da 15 milyon lira değerinde kaçak cinsel içerikli ürün ele geçirildi
23:20Antalya'da bir kadın aracın havalandırmasını bantlayıp, 6 piknik tüpüyle intihara kalkıştı
23:18Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD’deki yangında ölenler için taziye mesajı
23:11Ermenistan'dan Pegasus Havayolları'nın Erivan'a sefer yapmasına izin
23:08Kavşakta drift yapan sürücüye 11 bin 340 TL ceza
23:04ABD'li milyoner Robert Durst, cinayetten yattığı hapishanede öldü
23:01ABD Dışişleri: Rusya ile karşılıklı konularda elverişli olan en kısa sürede görüşmeye hazırız
22:51Yüksekova-Van karayolunda 20 tır mahsur kaldı
22:49İngiltere Premier Lig'de 3-9 Ocak tarihlerinde 72 koronavirüs vakası
22:48Gaziantep'te terk edilen pitbull cinsi 10 köpek barınağa alındı
22:45ABD'de enflasyon kaygısı koronavirüsün önüne geçti
22:37Alman Bakan Faeser: Toplumumuz için en büyük tehdit, aşırı sağcılıktır
22:32Erzincan'da köpeklerin saldırısına uğrayan çocuk ağır yaralandı