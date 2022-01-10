https://tr.sputniknews.com/20220110/ermenistandan-pegasus-havayollarinin-erivana-sefer-yapmasina-izin-1052595762.html

Ermenistan'dan Pegasus Havayolları'nın Erivan'a sefer yapmasına izin

Ermenistan'dan Pegasus Havayolları'nın Erivan'a sefer yapmasına izin

Ermenistan Altyapı Bakanlığı, Türk Pegasus Havayolları'nın başkent Erivan'a sefer yapmasına izin verildiğini duyurdu. 10.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-10T23:11+0300

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erivan

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Ermenistan Bölgesel Yönetim ve Altyapı Bakanlığı Sözcüsü Sona Harutyunyan, Pegasus Havayolları’nın, başkent Erivan’a uçuş izni alabilmek için Ermeni Sivil Havacılık Komitesi'ne geçen hafta yaptığı başvuruya ilişkin açıklamada bulundu.Harutyunyan, "Pegasus Havayolları'na haftada 2 uçuş yapma izni verildi" ifadelerini kullandı.30 Aralık'ta Ermeni havayolu şirketi Flyone Armenia, Türk sivil havacılık kurumundan haftada 3 kez İstanbul'a sefer yapmak üzere izin almıştı.Ermenistan ve Türkiye’deki havayolu şirketlerinin karşılıklı uçuş izni başvuruları, iki ülke arasında yeni bir normalleşme süreci için adımların atıldığı bir döneme denk geliyor.İlişkilerde normalleşme sürecine girilmesi de şiddetli çatışmaların ardından Ermenistan güçlerinin 2020 sonunda Karabağ’daki yedi rayondan çekilip bu bölgeleri Azerbaycan’a bırakmasını izliyor.Uluslararası hukuka göre Azerbaycan toprağı olan Karabağ’a Ermenistan askerlerinin girmesini takiben, Türkiye, 1993’te Ermenistan ile tüm sınırlarını kapatmıştı. O dönemden sonra iki ülke arasında normalleşmeye dönük bazı girişimler ortaya koyulmuş olsa da bunlar sonuç vermemişti.

https://tr.sputniknews.com/20211230/ermenistan-turk-mallarina-uygulanan-ambargoyu-1-ocakta-kaldiriyor-1052274065.html

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ermenistan, türkiye, erivan, sefer, izin, uçuş, pegasus