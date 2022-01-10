https://tr.sputniknews.com/20220110/gaziantep-buyuksehir-belediyesinden-ihtiyac-sahiplerine-su-ucretinde-yuzde-50-indirim-1052578471.html

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nden ihtiyaç sahiplerine su ücretinde yüzde 50 indirim

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nden ihtiyaç sahiplerine su ücretinde yüzde 50 indirim

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Şahin, dul, yetim, 65 yaş üstü ve sosyal yardımdan faydalanan ihtiyaç sahibi vatandaşların kullandıkları su ücretinde... 10.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-10T14:32+0300

2022-01-10T14:32+0300

2022-01-10T14:35+0300

su

ekonomi

gaziantep

fatma şahin

indirim

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Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla bir otelde düzenlediği basın toplantısında, bugünün özel bir gün olduğunu söyledi.Çalışan gazetecilerin çok önemli olduğunu ifade eden Şahin, "Özellikle bu bölge için, bu ülke için ne kadar emek verdiğinize ben şahidim. Sektör çok önemli, sektörün çok ciddi sorunları var. Sektörün sağlıklı büyümesi lazım ve sektörle ilgili gidilecek çok yol var. Sizin sorununuz bizim sorunumuz, sizin sevinciniz bizim sevincimiz. Çünkü hepimiz aynı gemideyiz. Bizim bu şehre dair, bu bölgeye, bu ülkeye, bu millete dair hayallerimiz var, aşklarımız var, imanımız var. İmanımız varsa imkanda var" diye konuştu.‘Yapmasam normal zamanda oturamam, kapılarını çalamam, yüzlerine bakamam’Gaziantep'in, geçmişte Türkiye'nin en pahalı suyunu tüketen 3 şehirden biri olduğunu ancak yapılan yatırımlarla 13'üncü sıraya gerilediklerini ifade eden Şahin, şöyle konuştu:Şahin, çiftçilere yönelik de tarımsal sulamayla ilgili 80 milyonluk yatırım yapılacağını kaydetti.MHP'li Taşdoğan: Van, Mardin olunca ses çıkarmayanlar İstanbul olunca bazıları sesini yükseltiyorMHP Gaziantep Milletvekili Ali Muhittin Taşdoğan da bazı belediyelerin terörle bağlantısı nedeniyle kayyum atandığını hatırlatarak, şunları kaydetti:

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