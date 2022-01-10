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https://tr.sputniknews.com/20220110/meksikada-ilk-flurona-vakalari--1052566519.html
Meksika’da ilk 'flurona' vakaları
Meksika’da ilk 'flurona' vakaları
Meksika’da 3 kişide Kovid-19 ve mevsimsel grip enfeksiyonunun birleşimi olan 'flurona' tespit edildi. 10.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-10T09:26+0300
2022-01-10T09:49+0300
meksika
dünya
grip
koronavirüs
flurona
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Kovid-19 ve mevsimsel grip enfeksiyonunun birleşimi olan 'flurona', Meksika’da da görüldü.Yetkililer, Nayarit eyaletinde 1, Jalisco eyaletinde ise 2 kişide 'flurona' tespit edildiğini duyurdu. Jalisco eyaletindeki Guadalajara Üniversitesi Laboratuvar Başkanı Alejandra Natali yaptığı açıklamada, eyalette tespit edilen 2 Flurona vakasının sağlık durumunun ciddi olmadığını ve ayakta tedavi edildiklerini belirtti. Natali ayrıca, özel bir şirketle birlikte Kovid-19 ve mevsimsel gribin aynı anda teşhis edilmesini mümkün kılan test kitleri geliştirdiklerini, 'flurona' vakalarını bu test kitleri ile kolayca teşhis ettiklerini ifade etti.
https://tr.sputniknews.com/20220103/israilde-ilk-flurona-vakasi-tespit-edildi-1052342159.html
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meksika, grip, koronavirüs, flurona

Meksika’da ilk 'flurona' vakaları

09:26 10.01.2022 (güncellendi: 09:49 10.01.2022)
© REUTERS / DANIEL BECERRILMeksika- Koronavirüs
Meksika- Koronavirüs - Sputnik Türkiye, 1920, 10.01.2022
© REUTERS / DANIEL BECERRIL
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Meksika’da 3 kişide Kovid-19 ve mevsimsel grip enfeksiyonunun birleşimi olan 'flurona' tespit edildi.
Kovid-19 ve mevsimsel grip enfeksiyonunun birleşimi olan 'flurona', Meksika’da da görüldü.
Yetkililer, Nayarit eyaletinde 1, Jalisco eyaletinde ise 2 kişide 'flurona' tespit edildiğini duyurdu.
Jalisco eyaletindeki Guadalajara Üniversitesi Laboratuvar Başkanı Alejandra Natali yaptığı açıklamada, eyalette tespit edilen 2 Flurona vakasının sağlık durumunun ciddi olmadığını ve ayakta tedavi edildiklerini belirtti. Natali ayrıca, özel bir şirketle birlikte Kovid-19 ve mevsimsel gribin aynı anda teşhis edilmesini mümkün kılan test kitleri geliştirdiklerini, 'flurona' vakalarını bu test kitleri ile kolayca teşhis ettiklerini ifade etti.
İsrail - koronavirüs - Kovid-19 - Sputnik Türkiye, 1920, 03.01.2022
KORONAVİRÜS
Dünyada ilk: İsrail'de 'flurona' vakası tespit edildi
3 Ocak, 09:46
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