https://tr.sputniknews.com/20220110/meksikada-ilk-flurona-vakalari--1052566519.html

Meksika’da ilk 'flurona' vakaları

Meksika’da ilk 'flurona' vakaları

Meksika’da 3 kişide Kovid-19 ve mevsimsel grip enfeksiyonunun birleşimi olan 'flurona' tespit edildi. 10.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-10T09:26+0300

2022-01-10T09:26+0300

2022-01-10T09:49+0300

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Kovid-19 ve mevsimsel grip enfeksiyonunun birleşimi olan 'flurona', Meksika’da da görüldü.Yetkililer, Nayarit eyaletinde 1, Jalisco eyaletinde ise 2 kişide 'flurona' tespit edildiğini duyurdu. Jalisco eyaletindeki Guadalajara Üniversitesi Laboratuvar Başkanı Alejandra Natali yaptığı açıklamada, eyalette tespit edilen 2 Flurona vakasının sağlık durumunun ciddi olmadığını ve ayakta tedavi edildiklerini belirtti. Natali ayrıca, özel bir şirketle birlikte Kovid-19 ve mevsimsel gribin aynı anda teşhis edilmesini mümkün kılan test kitleri geliştirdiklerini, 'flurona' vakalarını bu test kitleri ile kolayca teşhis ettiklerini ifade etti.

https://tr.sputniknews.com/20220103/israilde-ilk-flurona-vakasi-tespit-edildi-1052342159.html

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meksika, grip, koronavirüs, flurona