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https://tr.sputniknews.com/20220110/ozlem-tureci-ve-ugur-sahinin-fotograflarinin-euro-uzerine-basilmasi-teklifine-yanit-geldi-1052561602.html
Özlem Türeci ve Uğur Şahin'in fotoğraflarının euro üzerine basılması teklifine yanıt geldi
Özlem Türeci ve Uğur Şahin'in fotoğraflarının euro üzerine basılması teklifine yanıt geldi
Koronavirüs salgınına karşı geliştirilen mRNA bazlı aşıyı üreten BioNTech'in kurucuları Özlem Türeci ve Uğur Şahin ile ilgili geçen haftalarda ortaya atılan... 10.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-10T02:06+0300
2022-01-10T02:09+0300
euro
dünya
uğur şahin
özlem türeci
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Avrupa Merkez Bankası, 6 Aralık 2021’de yaptığı açıklamada euro banknotlarının tasarımının 2024’te değişeceğini duyurmuştu. Bu açıklamadan kısa bir süre sonra ise Avrupa Parlamentosu üyesi Moritz Körner, Alman Die Welt gazetesine konuşmuş ve yeni banknot tasarımlarının bir yüzünde Özlem Türeci ve Uğur Şahin’in olması gerektiğini söylemişti. Euro banknotlarının tasarımcısı da tartışmaya dahil oldu.Avusturyalı tasarımcı Robert Kalina, şu an kullanılan euro banknotlarının tasarım sürecini anlatarak Özlem Türeci ve Uğur Şahin’in yeni paralar üzerinde olmaması gerektiğini söyledi.Sözcü gazetesinin haberine göre 26 yıl önce banknotları tasarlayan ve bir dönem Avusturya Ulusal Bankası’nda grafik tasarımcı olarak çalışan Kalina, euro üzerinde ulusal bir iz olmaması gerektiğini söylerken para biriminin bütün ülkelere eşit uzaklıkta olması gerektiğini dile getirdi. Fransız haber ajansı AFP’ye konuşan Kalina, “Portrelere izin verilebilir ama sadece yüzleri belirsiz olursa. Ben mimariyi kullandım. Bir tarafta köprüler diğer tarafta ise pencereler ve kapılar” ifadesini kullandı.Kalina, banknotlar üzerinde insanların kullanılması durumunda bunun ülkeler arasında kıskançlık yaratabileceğini ve gerilime sebebiyet verebileceğini söyledi. Kalina, resmi konulması gereken grubun müzisyenler olabileceğini de vurguladı. Kalina, “Beethoven veya Mozart’ı tek bir ülke ile bağdaştıramazsınız. Üstelik müzik dilinde kelimeye ihtiyaç olmadığı için herkes tarafından da anlaşılabilir” dedi.
https://tr.sputniknews.com/20220101/almanyada-ugur-sahin-ve-ozlem-turecinin-resimlerinin-euro-banknotlarin-uzerine-basilmasi-onerisi-1052313583.html
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euro, uğur şahin, özlem türeci

Özlem Türeci ve Uğur Şahin'in fotoğraflarının euro üzerine basılması teklifine yanıt geldi

02:06 10.01.2022 (güncellendi: 02:09 10.01.2022)
© AA / Burak Akbulutİspanya'dan Uğur Şahin ve Özlem Türeci'ye ödül
İspanya'dan Uğur Şahin ve Özlem Türeci'ye ödül - Sputnik Türkiye, 1920, 10.01.2022
© AA / Burak Akbulut
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Koronavirüs salgınına karşı geliştirilen mRNA bazlı aşıyı üreten BioNTech'in kurucuları Özlem Türeci ve Uğur Şahin ile ilgili geçen haftalarda ortaya atılan, 'Fotoğrafları yeni euro banknotlarına basılsın' talebine banknotların tasarımcısından yanıt geldi.
Avrupa Merkez Bankası, 6 Aralık 2021’de yaptığı açıklamada euro banknotlarının tasarımının 2024’te değişeceğini duyurmuştu. Bu açıklamadan kısa bir süre sonra ise Avrupa Parlamentosu üyesi Moritz Körner, Alman Die Welt gazetesine konuşmuş ve yeni banknot tasarımlarının bir yüzünde Özlem Türeci ve Uğur Şahin’in olması gerektiğini söylemişti. Euro banknotlarının tasarımcısı da tartışmaya dahil oldu.
Avusturyalı tasarımcı Robert Kalina, şu an kullanılan euro banknotlarının tasarım sürecini anlatarak Özlem Türeci ve Uğur Şahin’in yeni paralar üzerinde olmaması gerektiğini söyledi.
Özlem Türeci- Uğur Şahin - Sputnik Türkiye, 1920, 01.01.2022
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Almanya'da Uğur Şahin ve Özlem Türeci'nin resimlerinin euro banknotların üzerine basılması önerisi
1 Ocak, 18:18
Sözcü gazetesinin haberine göre 26 yıl önce banknotları tasarlayan ve bir dönem Avusturya Ulusal Bankası’nda grafik tasarımcı olarak çalışan Kalina, euro üzerinde ulusal bir iz olmaması gerektiğini söylerken para biriminin bütün ülkelere eşit uzaklıkta olması gerektiğini dile getirdi.
Fransız haber ajansı AFP’ye konuşan Kalina, “Portrelere izin verilebilir ama sadece yüzleri belirsiz olursa. Ben mimariyi kullandım. Bir tarafta köprüler diğer tarafta ise pencereler ve kapılar” ifadesini kullandı.
Kalina, banknotlar üzerinde insanların kullanılması durumunda bunun ülkeler arasında kıskançlık yaratabileceğini ve gerilime sebebiyet verebileceğini söyledi.
Kalina, resmi konulması gereken grubun müzisyenler olabileceğini de vurguladı. Kalina, “Beethoven veya Mozart’ı tek bir ülke ile bağdaştıramazsınız. Üstelik müzik dilinde kelimeye ihtiyaç olmadığı için herkes tarafından da anlaşılabilir” dedi.
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