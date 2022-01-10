https://tr.sputniknews.com/20220110/turk-tabipleri-birligi-turkovaca-iliskin-verilerin-paylasilmasini-istedi-1052573189.html

Türk Tabipleri Birliği, TURKOVAC'a ilişkin verilerin paylaşılmasını istedi

Türk Tabipleri Birliği, TURKOVAC'a ilişkin verilerin paylaşılmasını istedi

TTB Merkez Konseyi, TURKOVAC aşısı konusunda tereddütlerin olduğu ve aşıyla ilgili faz çalışması verilerinin paylaşılması gerektiğini belirterek, "İktidarın... 10.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-10T12:39+0300

2022-01-10T12:39+0300

2022-01-10T12:39+0300

türkiye

türk tabipleri birliği (ttb)

aşı

turkovac

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TTB, "aşı çalışmalarını desteklemeyi toplumsal ve bilimsel bir sorumluluk olarak" gördüğünü vurgulayarak, daha önce yaptığı açıklamadaki TURKOVAC'a ilişkin eleştirileri tekrarladı. TTB, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:"Pandemide yaşadığımız bu zorlukları bir daha yaşamamak için yabancı sermayeye bağımlı olmadan kendi aşımızı kendimiz üretebilmeliyiz" ifadesine vurgu yapılan açıklamada ayrıca aşı üretiminde önemli bir rol oynayan "Hıfzıssıhha Enstitüsü neden kapatılmıştır?" sorusu da yöneltildi.

https://tr.sputniknews.com/20220109/saglik-bakani-kocadan-turkovac-tesekkuru-1052555762.html

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türk tabipleri birliği (ttb), aşı, turkovac