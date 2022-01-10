Türk Tabipleri Birliği, TURKOVAC'a ilişkin verilerin paylaşılmasını istedi

TTB, "aşı çalışmalarını desteklemeyi toplumsal ve bilimsel bir sorumluluk olarak" gördüğünü vurgulayarak, daha önce yaptığı açıklamadaki TURKOVAC'a ilişkin eleştirileri tekrarladı. TTB, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:"Pandemide yaşadığımız bu zorlukları bir daha yaşamamak için yabancı sermayeye bağımlı olmadan kendi aşımızı kendimiz üretebilmeliyiz" ifadesine vurgu yapılan açıklamada ayrıca aşı üretiminde önemli bir rol oynayan "Hıfzıssıhha Enstitüsü neden kapatılmıştır?" sorusu da yöneltildi.
TTB Merkez Konseyi, TURKOVAC aşısı konusunda tereddütlerin olduğu ve aşıyla ilgili faz çalışması verilerinin paylaşılması gerektiğini belirterek, "İktidarın aşı konusunda da şeffaflıktan uzak bu tutumu ne yazık ki insanlarda 'aşı tereddüdü' oluşturmaktadır" açıklamasında bulundu.
TTB, "aşı çalışmalarını desteklemeyi toplumsal ve bilimsel bir sorumluluk olarak" gördüğünü vurgulayarak, daha önce yaptığı açıklamadaki TURKOVAC'a ilişkin eleştirileri tekrarladı.
TTB, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
"Türkiye'de üretilen bir aşının sadece ülkemizde değil dünyada da pandemiyi kontrol altına alma ihtimali, sevinçle karşılayacağımız bir durumdur. Ancak bunu yapmak için henüz uluslararası bilimsel hakemli bir dergide yer almayan Faz 3 çalışmalarının bilimsel ortamlarda değerlendirilmesi, ardından fazların sonuçları ve bilimsel verilerinin paylaşılması gerekmektedir. Tüm bu sürecin ardından acil kullanım onayı alınmalıdır."
"Pandemide yaşadığımız bu zorlukları bir daha yaşamamak için yabancı sermayeye bağımlı olmadan kendi aşımızı kendimiz üretebilmeliyiz" ifadesine vurgu yapılan açıklamada ayrıca aşı üretiminde önemli bir rol oynayan "Hıfzıssıhha Enstitüsü neden kapatılmıştır?" sorusu da yöneltildi.