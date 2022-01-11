Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
KORONAVİRÜS
Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınına ilişkin tüm gelişmeler
https://tr.sputniknews.com/20220111/abdden-koronavirus-nedeniyle-kanadaya-seyahat-etmeyin-uyarisi-1052601921.html
ABD'den, koronavirüs nedeniyle Kanada'ya 'Seyahat etmeyin' uyarısı
ABD'den, koronavirüs nedeniyle Kanada'ya 'Seyahat etmeyin' uyarısı
ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC), vatandaşlara, Kovid-19 vaka sayısının arttığı Kanada'ya 'Seyahat etmeyin' uyarısında bulundu. 11.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-11T03:32+0300
2022-01-11T03:32+0300
koronavirüs
abd
kanada
seyahat uyarısı
koronavirüs
kovid-19
abd hastalık önleme ve kontrol merkezleri (cdc)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/08/1050574102_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_618082453564345d68c2bdcdd84b21a5.jpg
CDC, Kovid-19 vakalarının arttığı ülkelere yönelik seyahat uyarısını güncelledi.Ülkenin kuzeydeki sınır komşusu Kanada'yı 4 kategorisindeki 'yüksek riskli ülkeler' listesine ekleyen CDC, Kanada'ya seyahat edilmemesi yönünde uyarı yaptı.ABD, Kasım 2021'de Kovid-19 aşısı yaptıranlar için Kanada ve Meksika'ya yönelik seyahat kısıtlamalarını kaldırmıştı.
https://tr.sputniknews.com/20220111/beyaz-saray-amerikalilar-bu-ayin-sonunda-internetten-ucretsiz-koronavirus-testi-siparis-edebilecek-1052599757.html
kanada
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/08/1050574102_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_b901a610bb58b847834e97801e978190.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
abd, kanada, seyahat uyarısı, koronavirüs, kovid-19, abd hastalık önleme ve kontrol merkezleri (cdc)

ABD'den, koronavirüs nedeniyle Kanada'ya 'Seyahat etmeyin' uyarısı

03:32 11.01.2022
© REUTERS / Kevin MohattABD- Koronavirüs- Havalimanı
ABD- Koronavirüs- Havalimanı - Sputnik Türkiye, 1920, 11.01.2022
© REUTERS / Kevin Mohatt
Abone ol
ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC), vatandaşlara, Kovid-19 vaka sayısının arttığı Kanada'ya 'Seyahat etmeyin' uyarısında bulundu.
CDC, Kovid-19 vakalarının arttığı ülkelere yönelik seyahat uyarısını güncelledi.
Ülkenin kuzeydeki sınır komşusu Kanada'yı 4 kategorisindeki 'yüksek riskli ülkeler' listesine ekleyen CDC, Kanada'ya seyahat edilmemesi yönünde uyarı yaptı.
ABD, Kasım 2021'de Kovid-19 aşısı yaptıranlar için Kanada ve Meksika'ya yönelik seyahat kısıtlamalarını kaldırmıştı.
Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki - Sputnik Türkiye, 1920, 11.01.2022
DÜNYA
Beyaz Saray: Amerikalılar bu ayın sonunda internetten ücretsiz koronavirüs testi sipariş edebilecek
00:59
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
04:00Döviz hesaplarının TL mevduata dönüşüm esaslarında değişiklik
03:51Meksika Devlet Başkanı Lopez Obrador, ikinci kez Kovid-19'a yakalandı
03:32ABD'den, koronavirüs nedeniyle Kanada'ya 'Seyahat etmeyin' uyarısı
03:10AB: Sputnik V onaylandıktan sonra sınırlarımızın Ruslara açılmasını umuyoruz
03:06ABD'de domuzdan insana ilk kalp nakli
03:06Büyükelçi Serdar Kılıç, Ermenistan Özel Temsilcisi olarak görevlendirildi
02:53CNN: Biden, aralık sonunda Ukrayna'ya ilave 200 milyon dolarlık askeri yardımı gizlice onayladı
02:18İmamoğlu: Ötekileştirme zihniyeti, İBB Meclisi’nde vücut buldu; üzüldüm
02:06Kuzey Kore'den yeni füze denemesi
01:52Mansur Yavaş: En kapsamlı 'Çiftçilere Mazot Desteğine' başlıyoruz
01:38Donetskli yetkililer, Donbass’ta tırmanan gerilimi yaklaşan Rusya-NATO toplantısıyla ilişkilendirdi
01:35Arda Turan'dan Fatih Terim'e veda paylaşımı: 'Sizin gölgeniz bize yeter'
01:23TBMM'ye 9 milletvekiline ait dokunulmazlık dosyaları sevk edildi
01:13İsrail Başbakanı Bennett: Lübnan ya da Gazze ile çatışmak zorunda kalabiliriz
01:02Jose Sosa: İkinci yarıya uyuyarak başladık
00:59Beyaz Saray: Amerikalılar bu ayın sonunda internetten ücretsiz koronavirüs testi sipariş edebilecek
00:55Tıp öğrencisi Enes, cemaat yurtdundaki baskılarla gelecek kaygısını anlatıp intihar etti
00:54Kocaeli'de 7'nci kattan düşen Sedefnur Çağlar yoğun bakımda: 2 polis memuru açığa alındı
00:45ABD ve 5 ülkeden Kuzey Kore'ye balistik füze denemelerine son verme çağrısı
00:43Öğretmenlik Meslek Kanunu teklifi komisyondan geçti