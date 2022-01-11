https://tr.sputniknews.com/20220111/abdden-koronavirus-nedeniyle-kanadaya-seyahat-etmeyin-uyarisi-1052601921.html
ABD'den, koronavirüs nedeniyle Kanada'ya 'Seyahat etmeyin' uyarısı
ABD'den, koronavirüs nedeniyle Kanada'ya 'Seyahat etmeyin' uyarısı
ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC), vatandaşlara, Kovid-19 vaka sayısının arttığı Kanada'ya 'Seyahat etmeyin' uyarısında bulundu. 11.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-11T03:32+0300
2022-01-11T03:32+0300
2022-01-11T03:32+0300
koronavirüs
abd
kanada
seyahat uyarısı
koronavirüs
kovid-19
abd hastalık önleme ve kontrol merkezleri (cdc)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/08/1050574102_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_618082453564345d68c2bdcdd84b21a5.jpg
CDC, Kovid-19 vakalarının arttığı ülkelere yönelik seyahat uyarısını güncelledi.Ülkenin kuzeydeki sınır komşusu Kanada'yı 4 kategorisindeki 'yüksek riskli ülkeler' listesine ekleyen CDC, Kanada'ya seyahat edilmemesi yönünde uyarı yaptı.ABD, Kasım 2021'de Kovid-19 aşısı yaptıranlar için Kanada ve Meksika'ya yönelik seyahat kısıtlamalarını kaldırmıştı.
https://tr.sputniknews.com/20220111/beyaz-saray-amerikalilar-bu-ayin-sonunda-internetten-ucretsiz-koronavirus-testi-siparis-edebilecek-1052599757.html
kanada
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/08/1050574102_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_b901a610bb58b847834e97801e978190.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
abd, kanada, seyahat uyarısı, koronavirüs, kovid-19, abd hastalık önleme ve kontrol merkezleri (cdc)
ABD'den, koronavirüs nedeniyle Kanada'ya 'Seyahat etmeyin' uyarısı
ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC), vatandaşlara, Kovid-19 vaka sayısının arttığı Kanada'ya 'Seyahat etmeyin' uyarısında bulundu.
CDC, Kovid-19 vakalarının arttığı ülkelere yönelik seyahat uyarısını güncelledi.
Ülkenin kuzeydeki sınır komşusu Kanada'yı 4 kategorisindeki 'yüksek riskli ülkeler' listesine ekleyen CDC, Kanada'ya seyahat edilmemesi yönünde uyarı yaptı.
ABD, Kasım 2021'de Kovid-19 aşısı yaptıranlar için Kanada ve Meksika'ya yönelik seyahat kısıtlamalarını kaldırmıştı.