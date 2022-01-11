https://tr.sputniknews.com/20220111/akdeniz-universitesi-rektoru-ozkan-asiyenin-yuz-felci-var-yuz-sinirleri-icin-yama-planliyoruz-1052620635.html

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Özkan: Asiye'nin yüz felci var, yüz sinirleri için yama planlıyoruz

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Özkan: Asiye'nin yüz felci var, yüz sinirleri için yama planlıyoruz

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, Asiye'nin yüzüne giden damarlarından bazılarının hasar aldığını belirterek, "Maalesef yüz felci var... 11.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-11T14:27+0300

2022-01-11T14:27+0300

2022-01-11T14:27+0300

yaşam

operasyon

ameliyat

felç

asiye ateş

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Gaziantep'te pitbull saldırısına uğrayarak ağır yaralanan Asiye'nin yüz felci olduğu belirtildi.Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla basın mensuplarıyla AÜ Sosyal Tesisleri'nde bir araya geldi. Gazetecilerin gününü kutlayan Prof. Dr. Özkan, Gaziantep'te 22 Aralık günü 2 Pitbull cinsi köpeğin saldırısında ağır yaralanan ve AÜ Hastanesi'nde doku nakli yapılan Asiye Ateş'in durumu hakkında bilgi verdi.Prof. Dr. Özlenen Özkan, Asiye Ateş'in sağlığını yakından takip ettiklerini belirterek, “Maalesef yüz felcimiz var. Yüze giden sinir damarlarından bir kısmı hasarlanmış. Bu vesileyle beklediğimiz birkaç faktör vardı. Onları geride bıraktık. Muhtemelen bu hafta içinde Asiye'ye yüz sinirleri için bir yama planlıyoruz" dedi.Bunun küçük bir ameliyat olmadığını vurgulayan Prof. Dr. Özkan, “Daha sonraki zamanlarda kulağını kullanabilmesi önemli bir şey. Görüntü olarak, yemek yerken de onu sıkıntıya sokar. Tabii ki çok küçük bir ameliyat değil" diye konuştu.'İyileşmesi 1 yıl bulacak'Asiye'nin iyileşmesinin 1 yılı bulacağını aktaran Prof. Dr. Özlenen Özkan, “Sadece sinir ameliyatı değil, bekleyen başka ameliyatları da var. Sinir ameliyatı 5-6 ayı bulur ama sonraki süreçlerde saçlı derisini daha doğal bir görüntü elde etmek için uğraşacağız. Balon ameliyatı da birkaç ayı bulacak. İyileşmesi için 1 yıllık bir süreç bizi bekliyor" dedi.'Benzer vakalardan talep geliyor'Asiye Ateş'e yapılan ameliyat sonrasında başka illerden benzer vakaların da tedavisi için talepler geldiğini aktaran Prof. Dr. Özkan, çok fazla telefon aldıklarını, ihtiyaç durumlarında devreye gireceklerini söyledi.Yeni yılda Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nin yeni operasyonlara imza atacağını belirten Prof. Dr. Özkan, “Biz ilk olmak adına değil de kalite katmak, ülkeye katma değer olsun ve ülkenin bilim çıtasını yükseltme amacındayız. İlk olmak da güzel bir şey ama tek hedef o değil, kaliteli ve işe yarayan bir ilk çıkarabilmek istiyoruz. İnşallah güzel şeyler planlıyoruz" diye konuştu.

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operasyon, ameliyat, felç, asiye ateş