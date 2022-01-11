https://tr.sputniknews.com/20220111/bayrampasada-bir-suriyelinin-oldurulmesine-iliskin-8-supheli-yakalandi-1052633488.html

Bayrampaşa'da bir Suriyelinin öldürülmesine ilişkin 8 şüpheli yakalandı

Bayrampaşa'da bir Suriyelinin öldürülmesine ilişkin 8 şüpheli yakalandı

İstanbul Bayrampaşa'da Suriye uyruklu bir kişinin bıçakla öldürülmesine ilişkin 3'ü Afganistan uyruklu 8 şüpheli gözaltına alındı. 11.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-11T20:00+0300

2022-01-11T20:00+0300

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türkiye

istanbul

istanbul emniyet müdürlüğü

bayrampaşa

suriyeli

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, gece saatlerinde Yenidoğan Mahallesi Abdi İpekçi Caddesindeki bir adreste Suriye uyruklu N.E.N'nin bıçaklı saldırı sonucu yaralanması ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmesiyle ilgili çalışma başlatıldı.Güvenlik kamera görüntülerinin incelenmesi ve tanık beyanları doğrultusunda, maktulün olayın meydana geldiği adreste 8 Suriye uyruklu kişiyle birlikte yaşadığı ve olay günü telefondan telsiz sesi kullanıp polismiş gibi davranan 8 şüphelinin gasp amacıyla zorla adrese girdiği tespit edildi.Şüphelilerin gasp girişiminde bulunduğu sırada, evde yaşayanların karşı koyması sonucu çıkan arbedede, Afganistan uyruklu A.N'nin N.E.N'yi bıçakladığını belirleyen ekipler, A.F adlı kişinin 7 şüpheliyi azmettirerek olayı organize ettiğini tespit etti.Çalışmaların devamında, N.E.N'nin ölümüne sebep olan Afganistan uyruklu A.N (26), olayı azmettirdiği belirlenen A.F (28) ve olaya karıştıkları tespit edilen Afganistan uyruklu F.A (20) ve R.M (21) ile N.M. (23), M.K. (21), M.K. (19) ve M.E. (33), olayda kullanılan 2 bıçakla Bayrampaşa'da yakalanarak gözaltına alındı.İncelemeler sonucunda şüphelilerden A.F'nin 9 suç kaydı bulunduğu tespit edildi.

https://tr.sputniknews.com/20220111/19-yasindaki-suriyeli-genc-uykusunda-bicaklanarak-olduruldu-1052629489.html

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