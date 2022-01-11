DSÖ: 6-8 hafta içerisinde Avrupa nüfusunun yarısından fazlasına Omicron varyantı bulaşmış olacak

Omicron'un yayılışı birçok ülkede istikrara kavuştu ya da azaldı ancak halen Delta varyantının yayılışından daha yüksek bir hıza sahip. Omicron'un yayılışı birçok ülkede istikrara kavuştu ya da azaldı ancak halen Delta varyantının yayılışından daha yüksek bir hıza sahip.

Avrupa bölgesinde 2022'nin ilk haftasında 7 milyondan fazla yeni koronavirüs vakası tespit edildi. Bu sayı, önceki hafta yayınlanan verilerin iki katından daha fazla. Avrupa bölgesinde 2022'nin ilk haftasında 7 milyondan fazla yeni koronavirüs vakası tespit edildi. Bu sayı, önceki hafta yayınlanan verilerin iki katından daha fazla.

Sağlık Ölçümleri ve Değerlendirme Enstitüsü'nün (IHME) tahminlerine göre, önümüzdeki 6-8 hafta içerisinde Avrupa nüfusunun yarısından fazlasına Omicron varyantı bulaşmış olacak. Sağlık Ölçümleri ve Değerlendirme Enstitüsü'nün (IHME) tahminlerine göre, önümüzdeki 6-8 hafta içerisinde Avrupa nüfusunun yarısından fazlasına Omicron varyantı bulaşmış olacak.

Daha önce görülmemiş boyuttaki bulaşı sebebiyle, koronavirüsten dolayı hastaneye yatışlarda artış yaşanıyor. Daha önce görülmemiş boyuttaki bulaşı sebebiyle, koronavirüsten dolayı hastaneye yatışlarda artış yaşanıyor.

Omicron'un aşıdan kaçınma potansiyelini daha iyi anlayabilmek için daha fazla araştırmalara ihtiyaç var. Yapılmakta olan araştırmalardan önümüzdeki haftalarda ilave veriler bekliyoruz. Omicron'un aşıdan kaçınma potansiyelini daha iyi anlayabilmek için daha fazla araştırmalara ihtiyaç var. Yapılmakta olan araştırmalardan önümüzdeki haftalarda ilave veriler bekliyoruz.