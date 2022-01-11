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KORONAVİRÜS
Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınına ilişkin tüm gelişmeler
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DSÖ: 6-8 hafta içerisinde Avrupa nüfusunun yarısından fazlasına Omicron varyantı bulaşmış olacak
DSÖ: 6-8 hafta içerisinde Avrupa nüfusunun yarısından fazlasına Omicron varyantı bulaşmış olacak
Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) Avrupa Direktörü Hans Kluge, son haftalarda elde edilen verilerin koronavirüsün Omicron varyantının yüksek derecede bulaşıcı... 11.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-11T13:11+0300
2022-01-11T13:11+0300
2022-01-11T13:38+0300
koronavirüs
dünya sağlık örgütü (dsö)
koronavirüs
omicron
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DSÖ Avrupa Direktörü Hans Kluge'nin açıklamasında şu ifadelere yer verildi:
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dünya sağlık örgütü (dsö), koronavirüs, omicron
DSÖ: 6-8 hafta içerisinde Avrupa nüfusunun yarısından fazlasına Omicron varyantı bulaşmış olacak
13:11 11.01.2022 (güncellendi: 13:38 11.01.2022)
Ayrıntılar geliyor
Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) Avrupa Direktörü Hans Kluge, son haftalarda elde edilen verilerin koronavirüsün Omicron varyantının yüksek derecede bulaşıcı olduğunu kanıtladığını açıkladı.
DSÖ Avrupa Direktörü Hans Kluge'nin açıklamasında şu ifadelere yer verildi:
Omicron'un yayılışı birçok ülkede istikrara kavuştu ya da azaldı ancak halen Delta varyantının yayılışından daha yüksek bir hıza sahip.
Avrupa bölgesinde 2022'nin ilk haftasında 7 milyondan fazla yeni koronavirüs vakası tespit edildi. Bu sayı, önceki hafta yayınlanan verilerin iki katından daha fazla.
Sağlık Ölçümleri ve Değerlendirme Enstitüsü'nün (IHME) tahminlerine göre, önümüzdeki 6-8 hafta içerisinde Avrupa nüfusunun yarısından fazlasına Omicron varyantı bulaşmış olacak.
Daha önce görülmemiş boyuttaki bulaşı sebebiyle, koronavirüsten dolayı hastaneye yatışlarda artış yaşanıyor.
Omicron'un aşıdan kaçınma potansiyelini daha iyi anlayabilmek için daha fazla araştırmalara ihtiyaç var. Yapılmakta olan araştırmalardan önümüzdeki haftalarda ilave veriler bekliyoruz.
Okullar en son kapatılması ve ilk olarak açılması gereken yerler.