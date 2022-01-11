https://tr.sputniknews.com/20220111/gamaleya-merkezi-ema-sputnik-vnin-klinik-test-prosedurleriyle-ilgili-olumlu-gorus-bildirdi-1052616392.html

Gamaleya Merkezi: EMA, Sputnik V'nin klinik test prosedürleriyle ilgili olumlu görüş bildirdi

Gamaleya Merkezi: EMA, Sputnik V'nin klinik test prosedürleriyle ilgili olumlu görüş bildirdi

Rus Sputnik V koronavirüs aşısını geliştiren Gamaleya Araştırma Merkezi’nin Başkan Yardımcısı Denis Logunov, Avrupa İlaç Ajansı’nın (EMA) Rusya ziyaretleri... 11.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-11T13:26+0300

2022-01-11T13:26+0300

2022-01-11T13:26+0300

koronavirüs

rusya

avrupa ilaç ajansı

dünyanın ilk tescilli koronavirüs aşısı sputnik v

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YouTube’daki bir kanalda demeç veren Logunov, “Üretim standartlarının kabulü ile ilgili çalışmalar yürütülüyor. Zira nihayetinde Avrupa, Çin ve Rusya’daki üretim standartlarının uyumlu hale getirilmesi gerekiyor. Üretim standartlarının tanınması, klinik testlerin nasıl gerçekleştirildiği ile ilgili çalışmaların bir kısmı tamamlandı, EMA ziyaret gerçekleştirdi ve çok eleştirel bir yorum yapılmadı, klinik testlerin yürütülmesi süreciyle ilgili olumlu bildirim aldık” ifadelerini kullandı.Logunov ayrıca önümüzdeki aylarda EMA ile üretim standartlarının uyumlu hale getirilmesi konusunun çözüme kavuşturulmasını umduğunu kaydetti.Logunov, “Şu anda tam da üretim standartlarının, aşının nasıl üretildiği, sürecin nasıl işlediğine dair standartların uyumlu hale getirilmesi aşamasındayız. Öngörülebilir gelecekte, birkaç ay içinde sürecin tamamlanmasını çok umut ediyorum” dedi.Logunov aralık ayında EMA uzmanlarının Sputnik V’nin üretim alanlarının denetimi için Rusya’yı ziyaret edeceğini söylemişti.Rusya Sputnik V aşısının AB’de onayı için EMA’ya 29 Ocak’ta başvuruda bulunmuştu. EMA, aşının AB’deki etkinlik, güvenlik ve kalite standartlarına uyumlu olup olmadığını değerlendirecek.

https://tr.sputniknews.com/20211124/ema-sputnik-v-asisinin-ab-icin-uygunlugunu-degerlendiriyor-sureci-hizlandirmayi-umuyoruz-1051123411.html

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rusya, avrupa ilaç ajansı, dünyanın ilk tescilli koronavirüs aşısı sputnik v