https://tr.sputniknews.com/20220111/kazakistan-lideri-tokayevden-bazi-istihbarat-yoneticilerine-goreve-ihanet-suclamasi-1052640067.html

Kazakistan lideri Tokayev'den bazı istihbarat yöneticilerine 'göreve ihanet' suçlaması

Kazakistan lideri Tokayev'den bazı istihbarat yöneticilerine 'göreve ihanet' suçlaması

Kazakistan Devlet Başkanı Tokayev, ülkedeki şiddet olayları sırasında, Ulusal Güvenlik Komitesi'nin bazı yöneticilerinin iş yerlerini terk ederek orada silah... 11.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-11T23:30+0300

2022-01-11T23:30+0300

2022-01-11T23:30+0300

kazakistan’da hükümet karşıtı protestolar

kazakistan

devlet

terör

silah

kasım cömert tokayev

istihbarat

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Kazakistan Devlet Başkanı Kasım Cömert Tokayev, Meclis'te yaptığı konuşmada, "Görevine sadık kalmayanlar oldu. Bazı şehirlerde, Ulusal Güvenlik Komitesi (KNB) departmanlarının yöneticileri, yeterli cephaneliğe rağmen çatışmaya girmeden iş yerlerini terk ederek orada silah ve gizli beleğeler bıraktı" ifadelerini kullandı.Ayrıca İçişleri Bakanlığı özel hareket timlerinin ve Savunma Bakanlığı ile Devlet Koruma Servisi askerlerinin, teröristlerin saldırılarını püskürterek cesaretlerini sergilediklerini kaydeden Tokayev, sözlerini şöyle sürdürdü:"Devlet neden uyuyan militan hücrelerinin varlığını ve komuta merkezlerinin faaliyetini göremedi? Neden ülkemiz topraklarında neden bu kadar çok yasadışı silah var? Neden teröristleri tespit etmek ve etkisiz hale getirmek için çalışmalar yapılmadı? Bunlar son derece önemli sorular. Özel soruşturma grubu işini kaliteli ve tam kapasitede yerine getirerek bu trajedinin tüm sebep ve detaylarını ortaya çıkarmalı. Terör saldırılarının arkasında duranlarla meseleyi halletmek son derece önemli."Silahlı kuvvetler, güvenlik güçleri, ulusal güvenlik organları ve dış istihbaratın çalışmalarını yeniden yapılandırmak gerektiğini belirten Kazakistan lideri, "Tüm bu kurumlar, vatandaşlarımıza, anayasal düzenimize ve egemenliğimize her türlü ve ölçekteki tehditlere karşı etkili bir koruma sağlamak üzere tek bir hedef adına birlikte çalışmalı" dedi.'Devletin idari sistemi reforme edilmeli'Devlet idaresinde yetersiz kadro potansiyelinin, formalizmin ve yolsuzluğun olduğunun kabul edilmesi gerektiğini dile getiren Tokayev, "Toplumun bu yüzden devletin idari kurumlarına güveni bu denli düşük seviyede kalıyor. Kamu hizmetine personel alım sistemi iyileştirilmeli, vatandaşların kamuda işe alımı önündeki yüksek engeller kaldırılmalı. İşe kabul ve terfide liyakat esası uygulanmalı. Kamu hizmetinde yer alma fırsatı her bir Kazakistanlıya açık olmalı" diye konuştu.Ayrıca kamu hizmetinden ayrılma prosedürünün sadeleştirilmesi gerektiğine dikkat çeken Kazakistan Devlet Başkanı, "İnisiyatif almaktan kaçan bazı yetkililer yıllarca ofislerinde boş boş oturuyorlar. Umut vaat eden gençlere büyüme fırsatı vermiyorlar, devlet kurumlarının etkinliğini azaltıyorlar. Dolayısıyla bu yetkililere veda edilmeli" diye ekledi.

https://tr.sputniknews.com/20220111/rusya-kgao-baris-gucunun-hizli-konuslanmasi-kazakistanda-istikrara-kavusulmasina-katki-sagladi-1052638790.html

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kazakistan, devlet, terör, silah, kasım cömert tokayev, istihbarat