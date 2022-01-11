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Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920, 06.01.2022
Kazakistan’da hükümet karşıtı protestolar
Kazakistan'da doğalgaz zammının ardından başlayan protesto gösterileri, kısa sürede şiddet ve yağma eylemlerine dönüştü. Kazakistan yönetimi, eylemleri 'terör faaliyeti' olarak nitelendirirken, Kolektif Güvenlik Anlaşma Örgütü (KGAÖ) de ülkeye barış gücü konuşlandırma kararı aldı.
https://tr.sputniknews.com/20220111/kazakistan-lideri-tokayevden-bazi-istihbarat-yoneticilerine-goreve-ihanet-suclamasi-1052640067.html
Kazakistan lideri Tokayev'den bazı istihbarat yöneticilerine 'göreve ihanet' suçlaması
Kazakistan lideri Tokayev'den bazı istihbarat yöneticilerine 'göreve ihanet' suçlaması
Kazakistan Devlet Başkanı Tokayev, ülkedeki şiddet olayları sırasında, Ulusal Güvenlik Komitesi'nin bazı yöneticilerinin iş yerlerini terk ederek orada silah... 11.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-11T23:30+0300
2022-01-11T23:30+0300
kazakistan’da hükümet karşıtı protestolar
kazakistan
devlet
terör
silah
kasım cömert tokayev
istihbarat
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Kazakistan Devlet Başkanı Kasım Cömert Tokayev, Meclis'te yaptığı konuşmada, "Görevine sadık kalmayanlar oldu. Bazı şehirlerde, Ulusal Güvenlik Komitesi (KNB) departmanlarının yöneticileri, yeterli cephaneliğe rağmen çatışmaya girmeden iş yerlerini terk ederek orada silah ve gizli beleğeler bıraktı" ifadelerini kullandı.Ayrıca İçişleri Bakanlığı özel hareket timlerinin ve Savunma Bakanlığı ile Devlet Koruma Servisi askerlerinin, teröristlerin saldırılarını püskürterek cesaretlerini sergilediklerini kaydeden Tokayev, sözlerini şöyle sürdürdü:"Devlet neden uyuyan militan hücrelerinin varlığını ve komuta merkezlerinin faaliyetini göremedi? Neden ülkemiz topraklarında neden bu kadar çok yasadışı silah var? Neden teröristleri tespit etmek ve etkisiz hale getirmek için çalışmalar yapılmadı? Bunlar son derece önemli sorular. Özel soruşturma grubu işini kaliteli ve tam kapasitede yerine getirerek bu trajedinin tüm sebep ve detaylarını ortaya çıkarmalı. Terör saldırılarının arkasında duranlarla meseleyi halletmek son derece önemli."Silahlı kuvvetler, güvenlik güçleri, ulusal güvenlik organları ve dış istihbaratın çalışmalarını yeniden yapılandırmak gerektiğini belirten Kazakistan lideri, "Tüm bu kurumlar, vatandaşlarımıza, anayasal düzenimize ve egemenliğimize her türlü ve ölçekteki tehditlere karşı etkili bir koruma sağlamak üzere tek bir hedef adına birlikte çalışmalı" dedi.'Devletin idari sistemi reforme edilmeli'Devlet idaresinde yetersiz kadro potansiyelinin, formalizmin ve yolsuzluğun olduğunun kabul edilmesi gerektiğini dile getiren Tokayev, "Toplumun bu yüzden devletin idari kurumlarına güveni bu denli düşük seviyede kalıyor. Kamu hizmetine personel alım sistemi iyileştirilmeli, vatandaşların kamuda işe alımı önündeki yüksek engeller kaldırılmalı. İşe kabul ve terfide liyakat esası uygulanmalı. Kamu hizmetinde yer alma fırsatı her bir Kazakistanlıya açık olmalı" diye konuştu.Ayrıca kamu hizmetinden ayrılma prosedürünün sadeleştirilmesi gerektiğine dikkat çeken Kazakistan Devlet Başkanı, "İnisiyatif almaktan kaçan bazı yetkililer yıllarca ofislerinde boş boş oturuyorlar. Umut vaat eden gençlere büyüme fırsatı vermiyorlar, devlet kurumlarının etkinliğini azaltıyorlar. Dolayısıyla bu yetkililere veda edilmeli" diye ekledi.
https://tr.sputniknews.com/20220111/rusya-kgao-baris-gucunun-hizli-konuslanmasi-kazakistanda-istikrara-kavusulmasina-katki-sagladi-1052638790.html
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kazakistan, devlet, terör, silah, kasım cömert tokayev, istihbarat

Kazakistan lideri Tokayev'den bazı istihbarat yöneticilerine 'göreve ihanet' suçlaması

23:30 11.01.2022
© SputnikKazakistan Devlet Başkanı Kasım Cömert Tokayev
Kazakistan Devlet Başkanı Kasım Cömert Tokayev - Sputnik Türkiye, 1920, 11.01.2022
© Sputnik
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Kazakistan Devlet Başkanı Tokayev, ülkedeki şiddet olayları sırasında, Ulusal Güvenlik Komitesi'nin bazı yöneticilerinin iş yerlerini terk ederek orada silah ve gizli belgeler bıraktığını söyledi.
Kazakistan Devlet Başkanı Kasım Cömert Tokayev, Meclis'te yaptığı konuşmada, "Görevine sadık kalmayanlar oldu. Bazı şehirlerde, Ulusal Güvenlik Komitesi (KNB) departmanlarının yöneticileri, yeterli cephaneliğe rağmen çatışmaya girmeden iş yerlerini terk ederek orada silah ve gizli beleğeler bıraktı" ifadelerini kullandı.
Ayrıca İçişleri Bakanlığı özel hareket timlerinin ve Savunma Bakanlığı ile Devlet Koruma Servisi askerlerinin, teröristlerin saldırılarını püskürterek cesaretlerini sergilediklerini kaydeden Tokayev, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Devlet neden uyuyan militan hücrelerinin varlığını ve komuta merkezlerinin faaliyetini göremedi? Neden ülkemiz topraklarında neden bu kadar çok yasadışı silah var? Neden teröristleri tespit etmek ve etkisiz hale getirmek için çalışmalar yapılmadı? Bunlar son derece önemli sorular. Özel soruşturma grubu işini kaliteli ve tam kapasitede yerine getirerek bu trajedinin tüm sebep ve detaylarını ortaya çıkarmalı. Terör saldırılarının arkasında duranlarla meseleyi halletmek son derece önemli."
Silahlı kuvvetler, güvenlik güçleri, ulusal güvenlik organları ve dış istihbaratın çalışmalarını yeniden yapılandırmak gerektiğini belirten Kazakistan lideri, "Tüm bu kurumlar, vatandaşlarımıza, anayasal düzenimize ve egemenliğimize her türlü ve ölçekteki tehditlere karşı etkili bir koruma sağlamak üzere tek bir hedef adına birlikte çalışmalı" dedi.

'Devletin idari sistemi reforme edilmeli'

Devlet idaresinde yetersiz kadro potansiyelinin, formalizmin ve yolsuzluğun olduğunun kabul edilmesi gerektiğini dile getiren Tokayev, "Toplumun bu yüzden devletin idari kurumlarına güveni bu denli düşük seviyede kalıyor. Kamu hizmetine personel alım sistemi iyileştirilmeli, vatandaşların kamuda işe alımı önündeki yüksek engeller kaldırılmalı. İşe kabul ve terfide liyakat esası uygulanmalı. Kamu hizmetinde yer alma fırsatı her bir Kazakistanlıya açık olmalı" diye konuştu.
Ayrıca kamu hizmetinden ayrılma prosedürünün sadeleştirilmesi gerektiğine dikkat çeken Kazakistan Devlet Başkanı, "İnisiyatif almaktan kaçan bazı yetkililer yıllarca ofislerinde boş boş oturuyorlar. Umut vaat eden gençlere büyüme fırsatı vermiyorlar, devlet kurumlarının etkinliğini azaltıyorlar. Dolayısıyla bu yetkililere veda edilmeli" diye ekledi.
KGAÖ barış güçleri - Kazakistan - Sputnik Türkiye, 1920, 11.01.2022
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