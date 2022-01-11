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Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920, 06.01.2022
Kazakistan’da hükümet karşıtı protestolar
Kazakistan'da doğalgaz zammının ardından başlayan protesto gösterileri, kısa sürede şiddet ve yağma eylemlerine dönüştü. Kazakistan yönetimi, eylemleri 'terör faaliyeti' olarak nitelendirirken, Kolektif Güvenlik Anlaşma Örgütü (KGAÖ) de ülkeye barış gücü konuşlandırma kararı aldı.
https://tr.sputniknews.com/20220111/rusya-kgao-baris-gucunun-hizli-konuslanmasi-kazakistanda-istikrara-kavusulmasina-katki-sagladi-1052638790.html
Rusya: KGAÖ barış gücünün hızlı konuşlanması Kazakistan'da istikrara kavuşulmasına katkı sağladı
Rusya: KGAÖ barış gücünün hızlı konuşlanması Kazakistan'da istikrara kavuşulmasına katkı sağladı
Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) Barış Gücü Komutanı Andrey Serdyukov, barış gücü birliklerinin hızlı bir şekilde konuşlanmasının Kazakistan'daki... 11.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-11T22:46+0300
2022-01-11T22:46+0300
kazakistan’da hükümet karşıtı protestolar
rusya
kazakistan
barış gücü
kolektif güvenlik anlaşması örgütü (kgaö)
andrey serdyukov
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Kolektif Barış Gücü komuta merkezinin KGAÖ Barış Gücü Komutanı Andrey Serdyukov'un sözlerinin alıntılandığı açıklamasında, "KGAÖ barış gücü birliklerinin hızlı bir biçimde konuşlanması ve önemli tesislerin korunmasına yönelik görevlerin yerine getirilmesi, Kazakistan Cumhuriyeti kolluk kuvvetlerinin ülkedeki durumu istikrara kavuşturmasına katkı sağladı" ifadelerine yer verildi.‘KGAÖ barış gücünün, görevlerini tamamladıktan sonra kalıcı konuşlanma noktalarına çekilmesi organize edilecek’KGAÖ barış gücü birliklerinin, görevlerini tamamladıktan sonra Kazakistan ile etkileşim halinde kalıcı konuşlanma noktalarına dönüşlerinin organize edileceğine dikkat çeken Serdyukov, şunları söyledi: “KGAÖ barış gücü birliklerinin, görevlerini tamamladıktan sonra Kazakistan tarafı ile etkileşim halinde araçları ile birlikte Rus Hava-Uzay Kuvvetleri’ne ait askeri nakliye uçakları ile kalıcı konuşlanma noktalarına dönüşü organize edilecek.”‘Son bir günde Kazakistan’da sosyal açıdan önemli 5 tesis daha koruma altına alındı’KGAÖ barış gücü birliklerinin Kazakistan’daki tesislerin korunması ile ilgili görevlerine devam ettiğine dikkat çeken Serdyukov, “KGAÖ barış gücü birlikleri son bir günde sosyal açıdan önemli 5 tesisi daha koruma altına aldı” vurgusunu yaptı.‘Koruma altına alınan tesislerin Kazakistan’a teslimine ilişkin plan geliştiriliyor’KGAÖ barış gücü birliklerinin Kazakistan’da koruma altına aldıkları tesislerin yerel kolluk kuvvetlerine teslimine ilişkin bir plan üzerinde çalıştıklarını aktaran Serdyukov, şöyle konuştu: “Şu anda KGAÖ kolektif barış gücü birliklerinin komuta merkezi tarafından, Kazakistan Savunma Bakanlığı ile birlikte barış gücü tarafından korunan tesislerin ülkenin kolluk kuvvetlerine teslimine ilişkin bir plan geliştiriliyor.”Yarın Kazakistan’dan Rusya’ya altı tahliye seferi daha gerçekleştirilecekDiğer yandan KGAÖ kolektif barış gücü komuta merkezi, Rus askerlerin Kazakistan’dan Rusya’ya dönüş konusunda vatandaşlara yardıma devam ettiklerini, yarın için Almatı’dan Rus askeri nakliye uçakları ile altı tahliye seferinin yapılmasının planlandığını duyurdu.Sputnik’e konuşan komuta merkezinin yetkilisi, “12 Ocak’ta Rusya vatandaşlarının Rus Hava-Uzay Kuvvetlerine ait askeri nakliye uçaklarının gerçekleştireceği altı tahliye seferi ile evlerine gönderilmesi planlanıyor” dedi.
https://tr.sputniknews.com/20220111/rus-disisleri-rusyanin-kazakistani-isgal-ettigi-yonundeki-iddialar-sacmalik-1052628715.html
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rusya, kazakistan, barış gücü, kolektif güvenlik anlaşması örgütü (kgaö), andrey serdyukov

Rusya: KGAÖ barış gücünün hızlı konuşlanması Kazakistan'da istikrara kavuşulmasına katkı sağladı

22:46 11.01.2022
© SputnikKGAÖ barış güçleri - Kazakistan
KGAÖ barış güçleri - Kazakistan - Sputnik Türkiye, 1920, 11.01.2022
© Sputnik
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Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) Barış Gücü Komutanı Andrey Serdyukov, barış gücü birliklerinin hızlı bir şekilde konuşlanmasının Kazakistan'daki kolluk kuvvetlerinin durumu istikrara kavuşturmasına katkı sağladığını ifade etti.
Kolektif Barış Gücü komuta merkezinin KGAÖ Barış Gücü Komutanı Andrey Serdyukov'un sözlerinin alıntılandığı açıklamasında, "KGAÖ barış gücü birliklerinin hızlı bir biçimde konuşlanması ve önemli tesislerin korunmasına yönelik görevlerin yerine getirilmesi, Kazakistan Cumhuriyeti kolluk kuvvetlerinin ülkedeki durumu istikrara kavuşturmasına katkı sağladı" ifadelerine yer verildi.

‘KGAÖ barış gücünün, görevlerini tamamladıktan sonra kalıcı konuşlanma noktalarına çekilmesi organize edilecek’

KGAÖ barış gücü birliklerinin, görevlerini tamamladıktan sonra Kazakistan ile etkileşim halinde kalıcı konuşlanma noktalarına dönüşlerinin organize edileceğine dikkat çeken Serdyukov, şunları söyledi: “KGAÖ barış gücü birliklerinin, görevlerini tamamladıktan sonra Kazakistan tarafı ile etkileşim halinde araçları ile birlikte Rus Hava-Uzay Kuvvetleri’ne ait askeri nakliye uçakları ile kalıcı konuşlanma noktalarına dönüşü organize edilecek.”

‘Son bir günde Kazakistan’da sosyal açıdan önemli 5 tesis daha koruma altına alındı’

KGAÖ barış gücü birliklerinin Kazakistan’daki tesislerin korunması ile ilgili görevlerine devam ettiğine dikkat çeken Serdyukov, “KGAÖ barış gücü birlikleri son bir günde sosyal açıdan önemli 5 tesisi daha koruma altına aldı” vurgusunu yaptı.

‘Koruma altına alınan tesislerin Kazakistan’a teslimine ilişkin plan geliştiriliyor’

KGAÖ barış gücü birliklerinin Kazakistan’da koruma altına aldıkları tesislerin yerel kolluk kuvvetlerine teslimine ilişkin bir plan üzerinde çalıştıklarını aktaran Serdyukov, şöyle konuştu: “Şu anda KGAÖ kolektif barış gücü birliklerinin komuta merkezi tarafından, Kazakistan Savunma Bakanlığı ile birlikte barış gücü tarafından korunan tesislerin ülkenin kolluk kuvvetlerine teslimine ilişkin bir plan geliştiriliyor.”

Yarın Kazakistan’dan Rusya’ya altı tahliye seferi daha gerçekleştirilecek

Diğer yandan KGAÖ kolektif barış gücü komuta merkezi, Rus askerlerin Kazakistan’dan Rusya’ya dönüş konusunda vatandaşlara yardıma devam ettiklerini, yarın için Almatı’dan Rus askeri nakliye uçakları ile altı tahliye seferinin yapılmasının planlandığını duyurdu.
Sputnik’e konuşan komuta merkezinin yetkilisi, “12 Ocak’ta Rusya vatandaşlarının Rus Hava-Uzay Kuvvetlerine ait askeri nakliye uçaklarının gerçekleştireceği altı tahliye seferi ile evlerine gönderilmesi planlanıyor” dedi.
Mariya Zaharova - Sputnik Türkiye, 1920, 11.01.2022
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