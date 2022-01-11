Mansur Yavaş: Enes'lerimizi kaybetmeyelim, çok üzgünüm Enes

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş cemaat yurdunda yaşadığı baskılardan ve yaşadığı gelecek kaygısından dolayı hayatına son veren Enes Kara için paylaştığı mesajında şunları belirtti:"Bu yıl binlerce gencimizi misafir ettik, seneye on binlercesine kucak açacağız ki geleceğimiz karanlıkta hapsolmasın. Evlatlarımızı emanet ettiğimiz tüm kurumlar denetlenmeli, kamu yurt kaynaklarımız artırılmalı ki bir daha Enes'lerimizi kaybetmeyelim. Çok üzgünüm Enes"
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş sosyal medyadan yaşamını sonlandıran Enes Kara için bir mesaj yayınladı. Yavaş mesajında "Çok üzgünüm Enes" ifadesini kullandı.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş cemaat yurdunda yaşadığı baskılardan ve yaşadığı gelecek kaygısından dolayı hayatına son veren Enes Kara için paylaştığı mesajında şunları belirtti:
"Bu yıl binlerce gencimizi misafir ettik, seneye on binlercesine kucak açacağız ki geleceğimiz karanlıkta hapsolmasın. Evlatlarımızı emanet ettiğimiz tüm kurumlar denetlenmeli, kamu yurt kaynaklarımız artırılmalı ki bir daha Enes'lerimizi kaybetmeyelim. Çok üzgünüm Enes"