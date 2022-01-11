Maske takmayan 2 kadın, Marmaray'dan indirildi: 'Hepinizden davacı olacağım'

İstanbul'da, Gebze-Halkalı Marmaray Hattı’nda dün öğle saatlerinde 2 kadın yolcu, diğer yolculardan gelen uyarılara rağmen maskelerini takmadı.Bunun üzerine özel güvenlik görevlilerine haber verildi. Güvenlik görevlileri tren hareket ederken, 2 kadını ikna etmeye çalıştı.Yaklaşık 10 dakika süren ikna çabaları da fayda etmeyince tren Pendik’te durduruldu. Güvenlik amiri gelerek 2 kadın yolcunun inmesini istedi. Ancak kadınlar avukatları gelmeden inmeyeceklerini söyledi.Bu esnada tren birkaç dakika bekletildi. Diğer yolcular da işlerine geç kaldıklarını söyleyerek duruma tepki gösterdi. Bunun üzerine 2 kadın güvenlik görevlileri tarafından zorla indirildi.Trenden inerken 2 kadının "Hepinizden davacı olacağım" dedi.
Marmaray'da 2 kadın yolcu maske takmayı kabul etmeyince güvenlik görevlileri tarafından indirildi. Kadınlardan biri yolculara bağırarak "Hepinizden davacı olacağım" dedi.
İstanbul'da, Gebze-Halkalı Marmaray Hattı’nda dün öğle saatlerinde 2 kadın yolcu, diğer yolculardan gelen uyarılara rağmen maskelerini takmadı.
Bunun üzerine özel güvenlik görevlilerine haber verildi. Güvenlik görevlileri tren hareket ederken, 2 kadını ikna etmeye çalıştı.
Yaklaşık 10 dakika süren ikna çabaları da fayda etmeyince tren Pendik’te durduruldu. Güvenlik amiri gelerek 2 kadın yolcunun inmesini istedi. Ancak kadınlar avukatları gelmeden inmeyeceklerini söyledi.
Bu esnada tren birkaç dakika bekletildi. Diğer yolcular da işlerine geç kaldıklarını söyleyerek duruma tepki gösterdi. Bunun üzerine 2 kadın güvenlik görevlileri tarafından zorla indirildi.
Trenden inerken 2 kadının "Hepinizden davacı olacağım" dedi.