https://tr.sputniknews.com/20220111/maske-takmayan-2-kadin-marmaraydan-indirildi-hepinizden-davaci-olacagim-1052606198.html

Maske takmayan 2 kadın, Marmaray'dan indirildi: 'Hepinizden davacı olacağım'

Maske takmayan 2 kadın, Marmaray'dan indirildi: 'Hepinizden davacı olacağım'

Marmaray'da 2 kadın yolcu maske takmayı kabul etmeyince güvenlik görevlileri tarafından indirildi. Kadınlardan biri yolculara bağırarak "Hepinizden davacı... 11.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-11T09:48+0300

2022-01-11T09:48+0300

2022-01-11T09:48+0300

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İstanbul'da, Gebze-Halkalı Marmaray Hattı’nda dün öğle saatlerinde 2 kadın yolcu, diğer yolculardan gelen uyarılara rağmen maskelerini takmadı.Bunun üzerine özel güvenlik görevlilerine haber verildi. Güvenlik görevlileri tren hareket ederken, 2 kadını ikna etmeye çalıştı.Yaklaşık 10 dakika süren ikna çabaları da fayda etmeyince tren Pendik’te durduruldu. Güvenlik amiri gelerek 2 kadın yolcunun inmesini istedi. Ancak kadınlar avukatları gelmeden inmeyeceklerini söyledi.Bu esnada tren birkaç dakika bekletildi. Diğer yolcular da işlerine geç kaldıklarını söyleyerek duruma tepki gösterdi. Bunun üzerine 2 kadın güvenlik görevlileri tarafından zorla indirildi.Trenden inerken 2 kadının "Hepinizden davacı olacağım" dedi.

https://tr.sputniknews.com/20211102/beylikduzunde-markette-kadinlarin-maske-takmama-kavgasi-kamerada-1050421208.html

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istanbul, türkiye, marmaray, toplu taşıma, maske, koronavirüs, sosyal mesafe