Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar.
https://tr.sputniknews.com/20220111/maske-takmayan-2-kadin-marmaraydan-indirildi-hepinizden-davaci-olacagim-1052606198.html
Maske takmayan 2 kadın, Marmaray'dan indirildi: 'Hepinizden davacı olacağım'
Maske takmayan 2 kadın, Marmaray'dan indirildi: 'Hepinizden davacı olacağım'
Marmaray'da 2 kadın yolcu maske takmayı kabul etmeyince güvenlik görevlileri tarafından indirildi. Kadınlardan biri yolculara bağırarak "Hepinizden davacı... 11.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-11T09:48+0300
2022-01-11T09:48+0300
türkiye
istanbul
türkiye
marmaray
toplu taşıma
maske
koronavirüs
sosyal mesafe
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/0b/1052605905_0:66:1047:655_1920x0_80_0_0_429acdd3cf242c9a608c6c229bef0829.jpg
İstanbul'da, Gebze-Halkalı Marmaray Hattı’nda dün öğle saatlerinde 2 kadın yolcu, diğer yolculardan gelen uyarılara rağmen maskelerini takmadı.Bunun üzerine özel güvenlik görevlilerine haber verildi. Güvenlik görevlileri tren hareket ederken, 2 kadını ikna etmeye çalıştı.Yaklaşık 10 dakika süren ikna çabaları da fayda etmeyince tren Pendik’te durduruldu. Güvenlik amiri gelerek 2 kadın yolcunun inmesini istedi. Ancak kadınlar avukatları gelmeden inmeyeceklerini söyledi.Bu esnada tren birkaç dakika bekletildi. Diğer yolcular da işlerine geç kaldıklarını söyleyerek duruma tepki gösterdi. Bunun üzerine 2 kadın güvenlik görevlileri tarafından zorla indirildi.Trenden inerken 2 kadının "Hepinizden davacı olacağım" dedi.
https://tr.sputniknews.com/20211102/beylikduzunde-markette-kadinlarin-maske-takmama-kavgasi-kamerada-1050421208.html
türkiye
istanbul
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/0b/1052605905_71:0:1047:732_1920x0_80_0_0_1142c533b7dff4d01771c0a7a7723bb7.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
istanbul, türkiye, marmaray, toplu taşıma, maske, koronavirüs, sosyal mesafe

Maske takmayan 2 kadın, Marmaray'dan indirildi: 'Hepinizden davacı olacağım'

09:48 11.01.2022
© DHAMarmaray’da maske tartışması: 2 kadın zorla indirildi
Marmaray’da maske tartışması: 2 kadın zorla indirildi - Sputnik Türkiye, 1920, 11.01.2022
© DHA
Abone ol
Marmaray'da 2 kadın yolcu maske takmayı kabul etmeyince güvenlik görevlileri tarafından indirildi. Kadınlardan biri yolculara bağırarak "Hepinizden davacı olacağım" dedi.
İstanbul'da, Gebze-Halkalı Marmaray Hattı’nda dün öğle saatlerinde 2 kadın yolcu, diğer yolculardan gelen uyarılara rağmen maskelerini takmadı.
Bunun üzerine özel güvenlik görevlilerine haber verildi. Güvenlik görevlileri tren hareket ederken, 2 kadını ikna etmeye çalıştı.
Yaklaşık 10 dakika süren ikna çabaları da fayda etmeyince tren Pendik’te durduruldu. Güvenlik amiri gelerek 2 kadın yolcunun inmesini istedi. Ancak kadınlar avukatları gelmeden inmeyeceklerini söyledi.
Bu esnada tren birkaç dakika bekletildi. Diğer yolcular da işlerine geç kaldıklarını söyleyerek duruma tepki gösterdi. Bunun üzerine 2 kadın güvenlik görevlileri tarafından zorla indirildi.
Trenden inerken 2 kadının "Hepinizden davacı olacağım" dedi.
Beylikdüzü’nde markette kadınların maske takmama kavgası kamerada - Sputnik Türkiye, 1920, 02.11.2021
TÜRKİYE
Beylikdüzü’nde markette kadınların maske takmama kavgası kamerada
2 Kasım 2021, 21:23
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
10:38HDP'li Semra Güzel hakkında hazırlanan fezleke Cumhurbaşkanlığı’na gönderildi
10:38Cinsel içerikli mesajı yanlışlıkla komşularına attılar, 15 kişi tarafından darp edildiler
10:36Ticaret Bakanlığı'ndan 'deterjan' düzenlemesi
10:24Yeni düzenleme duyuruldu: BDDK, banka dışı mali kuruluşlara uzaktan müşteri edinme imkanı tanıyacak
10:24Çin'de bir kent daha karantinada
10:20Cari açık kasımda 14 milyar 256 milyon dolar oldu
10:18Fenerbahçe Başkanı Ali Koç: 'İstifa' diyenlerin yüzde 49.7'si Norveç'ten
10:04ABD günde 1.35 milyon yeni koronavirüs vakası bildirerek dünya rekoru kırdı
10:00Doğu Anadolu'da 4 il için çığ, buzlanma ve don uyarısı
10:00Sözcü yazarı Öztürk: İBB'ye açılan soruşturma genişletilebilir, niyet bu şekilde
09:58Öğrencisinin kulağını çeken öğretmene hapis talebi
09:53Bilim Kurulu Üyesi Özlü: Aile içi görüşmeler açık havada, kısa olmalı
09:48Maske takmayan 2 kadın, Marmaray'dan indirildi: 'Hepinizden davacı olacağım'
09:45Türkiye'de iki yeni tatlı su midyesi türü keşfedildi
09:45Haydarcan Kılıçdoğan cinayeti: Sanıklar için istenen ceza belli oldu
09:38Galatasaray'dan Fatih Terim paylaşımı: Tüm emeklerin için teşekkürler
09:32İSKİ'den İstanbullulara uyarı: Bazı ilçelerde 11 saatlik su kesintisi yaşanacak
09:30Kazakistan’ın yeni başbakanı Alihan Smailov oldu
09:29Ahmet Hakan: Hastane mastane demeden vur patlasın çal oynasın mı istiyorsunuz, siz iflah olmazsınız
09:26Kazakistan lideri Tokayev: KGAÖ barış güçleri 2 gün içinde çekilmeye başlayacak