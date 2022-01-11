https://tr.sputniknews.com/20220111/pfizer-koronavirus-asisinin-dorduncu-dozu-konusunda-aceleci-degil-1052608899.html

Pfizer, koronavirüs aşısının dördüncü dozu konusunda aceleci değil

Pfizer, koronavirüs aşısının dördüncü dozu konusunda aceleci değil

Pfizer CEO'su Bourla dün yaptığı iki farklı açıklamada koronavirüs aşısının dördüncü dozuna ve Omicron'a yönelik yeni bir aşının ne zaman hazır olacağına dair... 11.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-11T11:33+0300

2022-01-11T11:33+0300

2022-01-11T11:33+0300

pfizer

aşı

mart

koronavirüs

biontech

albert bourla

omicron

jp morgan

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/0b/1052609322_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_90215a9a1811ffcec9da6e4c248c5770.jpg

Pfizer CEO'su Albert Bourla, koronavirüsün Omicron varyantını hedef alacak yeni bir aşının 'en olası senaryo' olduğunu, kendilerinin buna yönelik olarak üzerinde çalıştıkları aşının martta hazır olabileceğini söyledi. JP Morgan'ın yıllık sağlık konferansında yaptığı açıklamalarda çok sayıda farklı takvim üzerinde durduklarını belirten Bourla, partneri Almanya merkezli BioNTech ile hem sadece Omicron'a yönelik hem de eski aşı- Omicron'u hedef alacak aşının birleşiminden oluşan doz geliştirmeye çalıştıklarını anlattı. Kovid-19 aşılarının her yıl tekrarlanması gerekebileceğini hatırlatan Bourla bazı risk gruplarında doz sıklığının daha fazla olacağının altını çizdi. Bourla, aynı zamanda eldeki koronavirüs aşısının dördüncü dozuna şu anda ihtiyaç olup olmadığından pek emin değil. CNBC kanalında da açıklamalarda bulunan Bourla, "Dördüncü doza gerek var mı bilmiyorum. Üzerinde daha çok çalışılması gereken bir şey. İsrail'in bu deneylerin bazılarına başladığını biliyorum. İhtiyaç olup olmadığını görmek için biz de bazı deneyler yapacağız. İhtiyaç duyulmayan bir şeyi yapmaya da gerek yok diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.Pfizer'dan mRNA teknolojisi için 3 yeni anlaşmaBu arada Pfizer, kendi aşısında da faydalandığı mesajcı ribonükleik asit (mRNA) teknolojisinin kullanım alanını genişletmek için 3 yeni ortaklığa imza attı. Bunlardan ilki gen düzenleme üzerine uzman Beam Therapeutics ile imzalanan 1.35 milyar dolarlık anlaşma. İkinci imza, mRNA aşılarının daha etkili şekilde geliştirilebilmesine olanak sağlayacak teknoloji için Codex DNA INC ile atıldı. Acuitas Therapeutics ile yapılan anlaşmanın odağında ise Kanada merkezli firmanın, yine aşı geliştirmek için lipid nanoparçacık teknolojisinin kullanımı var.

https://tr.sputniknews.com/20211222/israil-kovid-asisinin-dorduncu-dozuna-gecen-ilk-ulke-olacak-1052009377.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

pfizer, aşı, mart, koronavirüs, biontech , albert bourla, omicron, jp morgan