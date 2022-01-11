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Pfizer, koronavirüs aşısının dördüncü dozu konusunda aceleci değil
Pfizer, koronavirüs aşısının dördüncü dozu konusunda aceleci değil
Pfizer CEO'su Bourla dün yaptığı iki farklı açıklamada koronavirüs aşısının dördüncü dozuna ve Omicron'a yönelik yeni bir aşının ne zaman hazır olacağına dair... 11.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-11T11:33+0300
2022-01-11T11:33+0300
pfizer
aşı
mart
koronavirüs
biontech
albert bourla
omicron
jp morgan
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Pfizer CEO'su Albert Bourla, koronavirüsün Omicron varyantını hedef alacak yeni bir aşının 'en olası senaryo' olduğunu, kendilerinin buna yönelik olarak üzerinde çalıştıkları aşının martta hazır olabileceğini söyledi. JP Morgan'ın yıllık sağlık konferansında yaptığı açıklamalarda çok sayıda farklı takvim üzerinde durduklarını belirten Bourla, partneri Almanya merkezli BioNTech ile hem sadece Omicron'a yönelik hem de eski aşı- Omicron'u hedef alacak aşının birleşiminden oluşan doz geliştirmeye çalıştıklarını anlattı. Kovid-19 aşılarının her yıl tekrarlanması gerekebileceğini hatırlatan Bourla bazı risk gruplarında doz sıklığının daha fazla olacağının altını çizdi. Bourla, aynı zamanda eldeki koronavirüs aşısının dördüncü dozuna şu anda ihtiyaç olup olmadığından pek emin değil. CNBC kanalında da açıklamalarda bulunan Bourla, "Dördüncü doza gerek var mı bilmiyorum. Üzerinde daha çok çalışılması gereken bir şey. İsrail'in bu deneylerin bazılarına başladığını biliyorum. İhtiyaç olup olmadığını görmek için biz de bazı deneyler yapacağız. İhtiyaç duyulmayan bir şeyi yapmaya da gerek yok diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.Pfizer'dan mRNA teknolojisi için 3 yeni anlaşmaBu arada Pfizer, kendi aşısında da faydalandığı mesajcı ribonükleik asit (mRNA) teknolojisinin kullanım alanını genişletmek için 3 yeni ortaklığa imza attı. Bunlardan ilki gen düzenleme üzerine uzman Beam Therapeutics ile imzalanan 1.35 milyar dolarlık anlaşma. İkinci imza, mRNA aşılarının daha etkili şekilde geliştirilebilmesine olanak sağlayacak teknoloji için Codex DNA INC ile atıldı. Acuitas Therapeutics ile yapılan anlaşmanın odağında ise Kanada merkezli firmanın, yine aşı geliştirmek için lipid nanoparçacık teknolojisinin kullanımı var.
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pfizer, aşı, mart, koronavirüs, biontech , albert bourla, omicron, jp morgan

Pfizer, koronavirüs aşısının dördüncü dozu konusunda aceleci değil

11:33 11.01.2022
© REUTERS / HANNAH BEIERPfizer- BioNTech aşısı
Pfizer- BioNTech aşısı - Sputnik Türkiye, 1920, 11.01.2022
© REUTERS / HANNAH BEIER
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Pfizer CEO'su Bourla dün yaptığı iki farklı açıklamada koronavirüs aşısının dördüncü dozuna ve Omicron'a yönelik yeni bir aşının ne zaman hazır olacağına dair bilgiler paylaştı.
Pfizer CEO'su Albert Bourla, koronavirüsün Omicron varyantını hedef alacak yeni bir aşının 'en olası senaryo' olduğunu, kendilerinin buna yönelik olarak üzerinde çalıştıkları aşının martta hazır olabileceğini söyledi.
JP Morgan'ın yıllık sağlık konferansında yaptığı açıklamalarda çok sayıda farklı takvim üzerinde durduklarını belirten Bourla, partneri Almanya merkezli BioNTech ile hem sadece Omicron'a yönelik hem de eski aşı- Omicron'u hedef alacak aşının birleşiminden oluşan doz geliştirmeye çalıştıklarını anlattı.
Kovid-19 aşılarının her yıl tekrarlanması gerekebileceğini hatırlatan Bourla bazı risk gruplarında doz sıklığının daha fazla olacağının altını çizdi.
Bourla, aynı zamanda eldeki koronavirüs aşısının dördüncü dozuna şu anda ihtiyaç olup olmadığından pek emin değil. CNBC kanalında da açıklamalarda bulunan Bourla, "Dördüncü doza gerek var mı bilmiyorum. Üzerinde daha çok çalışılması gereken bir şey. İsrail'in bu deneylerin bazılarına başladığını biliyorum. İhtiyaç olup olmadığını görmek için biz de bazı deneyler yapacağız. İhtiyaç duyulmayan bir şeyi yapmaya da gerek yok diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.
İsrail’de 40 yaş üstüne ve öğretmenlere üçüncü doz Kovid-19 aşısı yapılacak - Sputnik Türkiye, 1920, 22.12.2021
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Pfizer'dan mRNA teknolojisi için 3 yeni anlaşma

Bu arada Pfizer, kendi aşısında da faydalandığı mesajcı ribonükleik asit (mRNA) teknolojisinin kullanım alanını genişletmek için 3 yeni ortaklığa imza attı. Bunlardan ilki gen düzenleme üzerine uzman Beam Therapeutics ile imzalanan 1.35 milyar dolarlık anlaşma. İkinci imza, mRNA aşılarının daha etkili şekilde geliştirilebilmesine olanak sağlayacak teknoloji için Codex DNA INC ile atıldı. Acuitas Therapeutics ile yapılan anlaşmanın odağında ise Kanada merkezli firmanın, yine aşı geliştirmek için lipid nanoparçacık teknolojisinin kullanımı var.
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