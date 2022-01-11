https://tr.sputniknews.com/20220111/rusya-baris-gucleri-kazakistandaki-durum-tamamen-istikrara-kavusana-dek-orada-kalacak-1052624793.html

Rusya: Barış güçleri, Kazakistan’daki durum tamamen istikrara kavuşana dek orada kalacak

Rusya: Barış güçleri, Kazakistan’daki durum tamamen istikrara kavuşana dek orada kalacak

Rusya Savunma Bakanı Şoygu, Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü barış güçlerinin Kazakistan’daki misyonlarını, bu ülkedeki durumun tamamıyla istikrara kavuşması... 11.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-11T16:10+0300

2022-01-11T16:10+0300

2022-01-11T16:10+0300

kazakistan’da hükümet karşıtı protestolar

rusya

kazakistan

sergey şoygu

barış gücü

rus barış gücü

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Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, bir askeri personel toplantısındaki konuşmasında, “Kolektif barış güçleri görevlerini, Kazakistan Cumhuriyeti’ndeki durum tamamen istikrara kavuşana dek görevlerini yerine getirmeyi sürdürecek, tabii ki bunun kararını Kazakistan Cumhuriyeti liderliği verecek” dedi.'Rusya askerlerinin Suriye ve Karabağ deneyimlerinin payı var'Şoygu, Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) üyelerinin barış gücü askerlerinin Rus askeri kargo uçakları tarafından çok kısa bir süre içinde Kazakistan’a ulaştırıldığına dikkat çekti ve şunları söyledi: Rusya Savunma Bakanı’nın söz konusu açıklamaları, Kazakistan Devlet Başkanı Kasım Comert Tokayev’in KGAÖ barış güçlerinin iki gün sonra ülkesinden ayrılmaya başlayacaklarını, güçleri ülkeden çekilmesinin on gün sürmesini planladıklarını söylemesini izledi. Barış güçleri, Tokayev’in çağrısı üstüne KGAÖ Konseyi’nde alınan karar ile ülkeye gönderildi.KGAÖ barış güçleri şu anda önemli ordu ve devlet binaları ile sosyal açıdan mühim olan tesisleri koruyor. Bu güçler, Kazakistan’daki saldırgan ve yağmacı gruplara karşı Kazak güvenlik güçlerinin gerçekleştirdiği operasyonlara ise katılmıyorlar.

https://tr.sputniknews.com/20220111/kazakistan-lideri-tokayev-kgao-baris-gucleri-2-gun-icinde-cekilmeye-baslayacak-1052605248.html

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rusya, kazakistan, sergey şoygu, barış gücü, rus barış gücü