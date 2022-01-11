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Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920, 06.01.2022
Kazakistan’da hükümet karşıtı protestolar
Kazakistan'da doğalgaz zammının ardından başlayan protesto gösterileri, kısa sürede şiddet ve yağma eylemlerine dönüştü. Kazakistan yönetimi, eylemleri 'terör faaliyeti' olarak nitelendirirken, Kolektif Güvenlik Anlaşma Örgütü (KGAÖ) de ülkeye barış gücü konuşlandırma kararı aldı.
https://tr.sputniknews.com/20220111/rusya-baris-gucleri-kazakistandaki-durum-tamamen-istikrara-kavusana-dek-orada-kalacak-1052624793.html
Rusya: Barış güçleri, Kazakistan’daki durum tamamen istikrara kavuşana dek orada kalacak
Rusya: Barış güçleri, Kazakistan’daki durum tamamen istikrara kavuşana dek orada kalacak
Rusya Savunma Bakanı Şoygu, Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü barış güçlerinin Kazakistan’daki misyonlarını, bu ülkedeki durumun tamamıyla istikrara kavuşması... 11.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-11T16:10+0300
2022-01-11T16:10+0300
kazakistan’da hükümet karşıtı protestolar
rusya
kazakistan
sergey şoygu
barış gücü
rus barış gücü
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Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, bir askeri personel toplantısındaki konuşmasında, “Kolektif barış güçleri görevlerini, Kazakistan Cumhuriyeti’ndeki durum tamamen istikrara kavuşana dek görevlerini yerine getirmeyi sürdürecek, tabii ki bunun kararını Kazakistan Cumhuriyeti liderliği verecek” dedi.'Rusya askerlerinin Suriye ve Karabağ deneyimlerinin payı var'Şoygu, Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) üyelerinin barış gücü askerlerinin Rus askeri kargo uçakları tarafından çok kısa bir süre içinde Kazakistan’a ulaştırıldığına dikkat çekti ve şunları söyledi: Rusya Savunma Bakanı’nın söz konusu açıklamaları, Kazakistan Devlet Başkanı Kasım Comert Tokayev’in KGAÖ barış güçlerinin iki gün sonra ülkesinden ayrılmaya başlayacaklarını, güçleri ülkeden çekilmesinin on gün sürmesini planladıklarını söylemesini izledi. Barış güçleri, Tokayev’in çağrısı üstüne KGAÖ Konseyi’nde alınan karar ile ülkeye gönderildi.KGAÖ barış güçleri şu anda önemli ordu ve devlet binaları ile sosyal açıdan mühim olan tesisleri koruyor. Bu güçler, Kazakistan’daki saldırgan ve yağmacı gruplara karşı Kazak güvenlik güçlerinin gerçekleştirdiği operasyonlara ise katılmıyorlar.
https://tr.sputniknews.com/20220111/kazakistan-lideri-tokayev-kgao-baris-gucleri-2-gun-icinde-cekilmeye-baslayacak-1052605248.html
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rusya, kazakistan, sergey şoygu, barış gücü, rus barış gücü

Rusya: Barış güçleri, Kazakistan’daki durum tamamen istikrara kavuşana dek orada kalacak

16:10 11.01.2022
© Sputnik / Fotoğraf bankasına girSergey Şoygu
Sergey Şoygu - Sputnik Türkiye, 1920, 11.01.2022
© Sputnik
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Rusya Savunma Bakanı Şoygu, Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü barış güçlerinin Kazakistan’daki misyonlarını, bu ülkedeki durumun tamamıyla istikrara kavuşması ardından sona erdireceğini söyledi. Şoygu’nun açıklaması, Kazakistan lideri Tokayev’in, barış güçlerinin iki gün sonra ülkesinden ayrılmaya başlayacağını belirtmesini izledi.
Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, bir askeri personel toplantısındaki konuşmasında, “Kolektif barış güçleri görevlerini, Kazakistan Cumhuriyeti’ndeki durum tamamen istikrara kavuşana dek görevlerini yerine getirmeyi sürdürecek, tabii ki bunun kararını Kazakistan Cumhuriyeti liderliği verecek” dedi.

'Rusya askerlerinin Suriye ve Karabağ deneyimlerinin payı var'

Şoygu, Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) üyelerinin barış gücü askerlerinin Rus askeri kargo uçakları tarafından çok kısa bir süre içinde Kazakistan’a ulaştırıldığına dikkat çekti ve şunları söyledi:
“Kısa bir sürede, sadece üç gün içinde, Rusya Hava Kuvvetleri uçakları, askerleri ve askeri teçhizatı (Kazakistan’a) konuşlandırdı. Bu, KGAÖ üyesi ülkelerin ordularının ortak tatbikatlar ile edindikleri uyum sayesinde mümkün oldu. Bunun bu kadar kısa bir sürede gerçekleştirilmesinde, Rusya askerlerinin Suriye’ye ve barış gücü olarak Karabağ’a konuşlandırılması sırasında elde edilen deneyimin de payı var.”
Rusya Savunma Bakanı’nın söz konusu açıklamaları, Kazakistan Devlet Başkanı Kasım Comert Tokayev’in KGAÖ barış güçlerinin iki gün sonra ülkesinden ayrılmaya başlayacaklarını, güçleri ülkeden çekilmesinin on gün sürmesini planladıklarını söylemesini izledi.
Barış güçleri, Tokayev’in çağrısı üstüne KGAÖ Konseyi’nde alınan karar ile ülkeye gönderildi.
KGAÖ barış güçleri şu anda önemli ordu ve devlet binaları ile sosyal açıdan mühim olan tesisleri koruyor. Bu güçler, Kazakistan’daki saldırgan ve yağmacı gruplara karşı Kazak güvenlik güçlerinin gerçekleştirdiği operasyonlara ise katılmıyorlar.
Kasım Cömert Tokayev - Sputnik Türkiye, 1920, 11.01.2022
Kazakistan’da hükümet karşıtı protestolar
Kazakistan lideri Tokayev: KGAÖ barış güçleri 2 gün içinde çekilmeye başlayacak
09:26
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