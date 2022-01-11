https://tr.sputniknews.com/20220111/rusya-suriye-ve-kosovayi-isgal-eden-abd-kgaoye-insan-haklari-konusunda-nasihat-veremez-1052621070.html

Rusya: Suriye ve Kosova'yı işgal eden ABD, KGAÖ'ye insan hakları konusunda nasihat veremez

Rusya: Suriye ve Kosova'yı işgal eden ABD, KGAÖ'ye insan hakları konusunda nasihat veremez

Rusya'nın Washington Büyükelçiliği, ABD'nin Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) güçlerine Kazakistan'da düzeni yeniden tesis etme ve insan haklarını... 11.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-11T14:35+0300

2022-01-11T14:35+0300

2022-01-11T14:35+0300

kazakistan’da hükümet karşıtı protestolar

abd

rusya

barış gücü

tatbikat

kgaö

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ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price'ın "KGAÖ'yü, barış güçlerini ve kolluk kuvvetlerini insan haklarına saygı duymaya, barışçıl çözümü desteklemeye ve daha da önemlisi Kazakistan hükümeti talep ettiğinde ülkeden ayrılmaya çağırıyoruz" açıklamasına Rusya'nın Washington Büyükelçiliği'nden yanıt geldi.Twitter hesabından açıklama yapan elçilik, "Suriye ve Sırbistan'daki Kosova topraklarını işgal eden ABD birliklerinin aksine, KGAÖ barış güçleri, Kazak makamlarınının talebi üzerine Kazakistan'da güvenliği sağlama misyonunu yerine getiriyor" ifadelerini kullandı.Elçilik, "ABD Dışişleri Bakanlığı basın dairesinin, düzenin nasıl yeniden tesis edileceği ve insan haklarının nasıl korunacağı konusunda dair nasihat vermesi için hiçbir gerekçesi yoktur" diye vurguladı.'Topraklarımızda nerede ve ne zaman tatbikat yapacağımız bizim seçimimiz'Rusya Büyükelçiliği, Moskova'nın Kazakistan'daki güçlerini kışlalarına döndürmesi veya hangi faaliyetlerin yürütüldüğü ve amaçlarının ne olduğu konusunda ABD'ye bilgi vermesi gerektiğini söyleyen ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Wendy Sherman'a da cevap verdi.Avrupa'daki ABD askerlerinin sayısını Rusya'yla istişare etme niyetinde olmayan Washington'un bu tutumuna anlam veremediklerini kaydeden elçilik, "Ulusal topraklarımızda nerede ve ne zaman askeri tatbikat yapacağımız bizim seçimimizdir. Rusya'nın güvenlik çıkarlarını gözettiği için tatbikatları yapmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

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abd, rusya, barış gücü, tatbikat, kgaö