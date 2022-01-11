Kazakistan’da hükümet karşıtı protestolar
Kazakistan'da doğalgaz zammının ardından başlayan protesto gösterileri, kısa sürede şiddet ve yağma eylemlerine dönüştü. Kazakistan yönetimi, eylemleri 'terör faaliyeti' olarak nitelendirirken, Kolektif Güvenlik Anlaşma Örgütü (KGAÖ) de ülkeye barış gücü konuşlandırma kararı aldı.
Rusya: Suriye ve Kosova'yı işgal eden ABD, KGAÖ'ye insan hakları konusunda nasihat veremez
© Sputnik / Russian Defence Ministry / Fotoğraf bankasına girKazakistan'da görev alan KGAÖ barış güçleri
© Sputnik / Russian Defence Ministry/
Rusya'nın Washington Büyükelçiliği, ABD'nin Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) güçlerine Kazakistan'da düzeni yeniden tesis etme ve insan haklarını koruma konularında nasihat veremeyeceğini vurguladı.
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price'ın "KGAÖ'yü, barış güçlerini ve kolluk kuvvetlerini insan haklarına saygı duymaya, barışçıl çözümü desteklemeye ve daha da önemlisi Kazakistan hükümeti talep ettiğinde ülkeden ayrılmaya çağırıyoruz" açıklamasına Rusya'nın Washington Büyükelçiliği'nden yanıt geldi.
Twitter hesabından açıklama yapan elçilik, "Suriye ve Sırbistan'daki Kosova topraklarını işgal eden ABD birliklerinin aksine, KGAÖ barış güçleri, Kazak makamlarınının talebi üzerine Kazakistan'da güvenliği sağlama misyonunu yerine getiriyor" ifadelerini kullandı.
Elçilik, "ABD Dışişleri Bakanlığı basın dairesinin, düzenin nasıl yeniden tesis edileceği ve insan haklarının nasıl korunacağı konusunda dair nasihat vermesi için hiçbir gerekçesi yoktur" diye vurguladı.
Twitter hesabından açıklama yapan elçilik, "Suriye ve Sırbistan'daki Kosova topraklarını işgal eden ABD birliklerinin aksine, KGAÖ barış güçleri, Kazak makamlarınının talebi üzerine Kazakistan'da güvenliği sağlama misyonunu yerine getiriyor" ifadelerini kullandı.
Elçilik, "ABD Dışişleri Bakanlığı basın dairesinin, düzenin nasıl yeniden tesis edileceği ve insan haklarının nasıl korunacağı konusunda dair nasihat vermesi için hiçbir gerekçesi yoktur" diye vurguladı.
Unlike the 🇺🇸 troops, occupying territories of 🇸🇾 and Kosovo in 🇷🇸, the peacekeeping forces of the @CSTO_ODKB carry out the mission to ensure security of the critical infrastructure in 🇰🇿 upon the request of its authorities. pic.twitter.com/LfA0Cjvl5g— Russian Embassy in USA 🇷🇺 (@RusEmbUSA) January 11, 2022
'Topraklarımızda nerede ve ne zaman tatbikat yapacağımız bizim seçimimiz'
Rusya Büyükelçiliği, Moskova'nın Kazakistan'daki güçlerini kışlalarına döndürmesi veya hangi faaliyetlerin yürütüldüğü ve amaçlarının ne olduğu konusunda ABD'ye bilgi vermesi gerektiğini söyleyen ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Wendy Sherman'a da cevap verdi.
Avrupa'daki ABD askerlerinin sayısını Rusya'yla istişare etme niyetinde olmayan Washington'un bu tutumuna anlam veremediklerini kaydeden elçilik, "Ulusal topraklarımızda nerede ve ne zaman askeri tatbikat yapacağımız bizim seçimimizdir. Rusya'nın güvenlik çıkarlarını gözettiği için tatbikatları yapmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.
Avrupa'daki ABD askerlerinin sayısını Rusya'yla istişare etme niyetinde olmayan Washington'un bu tutumuna anlam veremediklerini kaydeden elçilik, "Ulusal topraklarımızda nerede ve ne zaman askeri tatbikat yapacağımız bizim seçimimizdir. Rusya'nın güvenlik çıkarlarını gözettiği için tatbikatları yapmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.
We don't understand the logic of @DeputySecState who states that 🇷🇺 should "return its troops to barracks or tell 🇺🇸 what exercises are ongoing and what their purpose is" while 🇺🇸 doesn't intend to discuss its troop levels in Europe with us.— Russian Embassy in USA 🇷🇺 (@RusEmbUSA) January 11, 2022
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