https://tr.sputniknews.com/20220111/rusyanin-uc-vazgecilmezi-ile-abdnin-iki-olmazi-anlasmanin-zorluguna-isaret-surec-uzayabilir-1052645382.html

'Rusya'nın üç vazgeçilmezi ile ABD'nin iki olmazı anlaşmanın zorluğuna işaret, süreç uzayabilir'

'Rusya'nın üç vazgeçilmezi ile ABD'nin iki olmazı anlaşmanın zorluğuna işaret, süreç uzayabilir'

Güller’e göre, Cenevre'deki ABD-Rusya görüşmesi sonuç elde etmenin zorluğuna işaret. Sıcak çatışma kimsenin işine gelmediği için sürecin uzayacağını düşünen... 11.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-11T23:11+0300

2022-01-11T23:11+0300

2022-01-12T02:12+0300

eksen

abd

rusya

kazakistan

çin

nato

kolektif güvenlik anlaşması örgütü (kgaö)

güvenlik

renkli devrim

kasım cömert tokayev

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Rusya Federasyonu'nun ABD ve NATO'ya yönelik güvenlik garantileri anlaşmaları için ilk görüşme Biden yönetimiyle Cenevre'de gerçekleştirildi. Rusya'nın NATO'nun genişlemesine son verilmesi, Avrupa güvenlik mimarisiyle ilgili kritik önerilerine dair ABD tarafından ilk yapılan açıklamalar, umut vermiyor.Görüşmeler öncesinde Rusya'nın dikkatini batısına çevirdiği bir dönemde Kazakistan'da yaşanan silahlı isyan ve darbe girişimi dikkatlerin Asya'ya çevrilmesine yol açtı.Rusya-ABD/NATO görüşmeleri, Ukrayna'dan Kazakistan'a uzanan coğrafyadaki gelişmelerin jeopolitik yankıları ve Türkiye'nin tutumunu Cumhuriyet gazetesi yazarı Mehmet Ali Güller ile konuştuk.'Rusya'nın üç vazgeçilmezi ile ABD'nin iki olmazı sonuç elde etmenin zorluğuna işaret'Mehmet Ali Güller’e göre, Rusya ile ABD arasında güvenlik garantileri anlaşmasına yönelik Cenevre'deki görüşme iki ülkenin çizdiği 'kırmızı çizgiler' bağlamında düşünüldüğünde, anlaşma ihtimali çok olası görünmüyor. Rusya'nın 'üç vazgeçilmezi' ile ABD'nin 'iki olmazına' atıf yapan Güller, kısa vadede olumlu sonuç elde etmenin zorluğuna dikkat çekti. Diğer yandan Güller, bir sıcak çatışmaya girmek de kimsenin işine gelmediği için bu süreçlerin biraz daha uzatılacağı görüşünde:'KGAÖ ve ŞİÖ'ye önemli işler düşüyor'Güller, işin bir ucunun da Çin'de de dahil olduğu BMGK'nın beş üyesi ve nükleer silahlar meselesi olduğunu söylerken, küresel güç mücadelesinin alanının genişlediği bir bilek güreşine işaret etti. ABD'nin Avrupa'yı bir bütün olarak yanına alarak Rusya'ya karşı harekete geçebilecek durumda olmadığı görüşündeki Güller, 'rejim değişikliği becerilemezse kaos çıkarma' yoluna gidilebileceğini belirterek Kazakistan olaylarına atıfta bulundu. Güller, bu girişimlere karşı Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) ve Şanghay İşbirliği Örgütü'ne (ŞİÖ) önemli işler düştüğü değerlendirmesini yaptı:'Kazakistan'da istikrarsızlık ve kaos ortamının oluşması yine Amerika açısından bir kazanç görülüyor'Güller, RAND'ın 2019 raporundaki Rusya tavsiyelerini uyguladığı görülen ABD'nin Amerikan medyasına yansıyan son tasarımının 20 ülkede askeri tesis yapımı için şirketlerle anlaşma yapması olduğunu aktardı. Güller, bu ülkeler arasında Özbekistan ve Tacikistan'la birlikte Kazakistan'ın da yer aldığına dikkat çekti. Bunun Afganistan'dan çekilme sonrası ABD'nin Orta Asya'da bulunma ihtiyacına işaret ettiğini belirten Güller, Kazakistan'dan Ukrayna gibi 'kazanımlar' çıkarılamasa bile istikrarsızlık ve kaos yaratılmasının 'kazanç' görüldüğü değerlendirmesi yaptı. Güller, Kazakistan'daki bir haftalık karışıklık ile Ukrayna görüşmelerinin kısmen dengelendiğini söyledi:'ABD, KGAÖ'nün ilk kez çok hızlı pozisyon alarak darbe girişimlerinde yapılamayanı ilk kez kararlılıkla yaptığını gördü'Güller, KGAÖ'nün eylemler değil stratejik devlet tesislerine terör saldırılarını önlemek için davet üzerine Kazakistan'a gönderildiğini anımsatırken, Tokayev'in olayların yatışmasıyla çekilme takvimi açıkladığını söyledi. Güller, ABD'nin KGAÖ'nün ilk kez çok hızlı pozisyon alarak önceki darbe girişimlerinde yapılamayanı ilk kez kararlılıkla sergilediğini gördüğünü dile getirdi:'Türk Devletleri Topluluğu ŞİÖ ruhunu besleyecek bir çizgi benimserse...'Güller’e göre, Türk Devletleri topluluğu, ŞİÖ ruhunu besleyecek bir çizgi benimserse, Avrasya’nın çıkarlarına olacak şekilde bir yasal İslamcı örgütlerin girişimlerine karşı bir savunma noktasında işlev görebilir. Ancak Güller, bugünden yarına buna ciddi anlamlar yükleyebilmek eldeki verilerle çok mümkün değil:‘Putin’in oligarklarla mücadelesinin bir benzerini Kazakistan’da Tokayev ilan etmiş oldu’Kazakistan için Devlet Başkanı Kasım Cömert Tokayev’in açıkladığı kamusal program ve Nazarbayev döneminde zenginleşenlere yapılan çağrının önemine dikkat çeken Güller, Putin’in oligarklarla mücadelesinin bir benzerini Tokayev’in ilan etmiş olduğu görüşünde. Güller, Tokayev'in ciddi bir mücadele programı koyup koymadığının önümüzdeki günlerde daha net görüleceğini ekledi:

rusya

kazakistan

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2022

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abd, rusya, kazakistan, çin, nato, kolektif güvenlik anlaşması örgütü (kgaö), güvenlik, renkli devrim, kasım cömert tokayev