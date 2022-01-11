https://tr.sputniknews.com/20220111/tff-kuluplerin-harcama-limitlerini-acikladi-en-yuksek-pay-fenerbahcenin-1052626685.html

TFF, kulüplerin harcama limitlerini açıkladı: En yüksek pay Fenerbahçe'nin

TFF, kulüplerin harcama limitlerini açıkladı: En yüksek pay Fenerbahçe'nin

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Kulüp Lisans Kurulu, ikinci transfer ve tescil dönemi için 2021-2022 Sezonu Süper Lig Takım Harcama Limitleri'ni belirledi. 11.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-11T16:56+0300

2022-01-11T16:56+0300

2022-01-11T16:56+0300

spor

süper lig

tl

türkiye futbol federasyonu (tff)

spor toto süper lig

harcama

transfer

limit

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TFF Kulüp Lisans Kurulu, 2021-2022 Sezonu Süper Lig Takım Harcama Limitleri'ni ikinci transfer ve tescil dönemi ile ilgili olarak belirledi. Kulüpler için belirlenen takım harcama limitleri, federasyon tarafından belirtilen gerekçelerle ve usullerle, 15 Aralık tarihine kadar yapılacak başvurular ve her iki transfer ve tescil döneminin son günü en geç saat 18.00'e kadar yapılacak başvurular üzerine Kulüp Lisans Kurulu tarafından artırılabilecek.Buna göre yüzde 25 sapma ile birlikte en yüksek takım harcama limitine sahip kulüp 667 milyon 775 bin 177 TL'yle Fenerbahçe oldu. Sarı-lacivertlileri, 662 milyon 069 bin 594 TL ile Galatasaray ve 552 milyon 298 bin 683 TL tutarla Beşiktaş takip etti.Süper Lig'de lider konumda bulunan Trabzonspor'un ise takım harcama limiti 387 milyon 060 bin 950 TL.

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