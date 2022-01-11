https://tr.sputniknews.com/20220111/turkiyede-iki-yeni-tatli-su-midyesi-turu-kesfedildi-1052606090.html

Türkiye'de iki yeni tatlı su midyesi türü keşfedildi

Türkiye'de iki yeni tatlı su midyesi türü keşfedildi

Türkiye’deki tatlı su midyesi türü sayısı, yeni bulunan iki türle 42’ye ulaştı. 11.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-11T09:45+0300

2022-01-11T09:45+0300

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yaşam

konya

ağrı

keşif

midye

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Ağrı ve Konya havzasındaki iki akarsuda ‘unionide’ familyasından ‘anodonta ve leguminaia’ cinslerine ait yeni iki tür keşfedildi.Keşif, sekiz ülkeden katılımcıların yer aldığı proje ekibindeki Doç. Dr. Mustafa Emre Gürlek ile Doç. Dr. Ümit Kebapçı’nın Türkiye’deki akarsularda 10 yıl süren saha çalışmaları sonucunda yapıldı.Burdur Gıda Tarım ve Hayvancılık Meslek Yüksekokulu öğretim üyesi Gürlek, Türkiye’nin neredeyse bütün bölgelerindeki akarsularında tatlı su midyelerini araştırdıklarını, keşfe ilişkin bilimsel makalenin uluslararası bir dergide yayımlandığını ifade etti.Keşfin birini Ağrı’nın Tutak ilçesindeki Murat Nehri’nde, diğerini ise Beyşehir Gölü’ne dökülen Kocaçay deresinde yaptıklarını, bu akarsuların ortak özelliklerinin el değmemiş temiz akarsular olduğunu aktaran Gürlek, ‘anodonta’ ve ‘leguminaia’ cinslerine ait Türkiye’de daha önce ikişer tür midye olduğuna değinerek, “Keşifle bu cinslerin üçüncü türlerini kayıtlara geçirmiş olduk” dedi.

konya

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konya, ağrı, keşif, midye