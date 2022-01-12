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https://tr.sputniknews.com/20220112/10-bin-liraya-hurdadan-murat-124-aldi-100-bin-tllik-teklifi-kabul-etmedi-1052653188.html
10 bin liraya hurdadan Murat 124 aldı, 100 bin TL'lik teklifi kabul etmedi
10 bin liraya hurdadan Murat 124 aldı, 100 bin TL'lik teklifi kabul etmedi
İzmir'de iki arkadaş, 10 bin lira verip hurdadan aldıkları 1975 model Murat 124 marka aracı sil baştan yenileyerek birçok kişinin dikkatini çeker hale getirdi... 12.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-12T11:08+0300
2022-01-12T11:08+0300
yaşam
video
izmir
karabağlar
uçan araba
hurda
bakım
satış
kaporta
kaportacı
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İzmir'in Karabağlar ilçesinde yaşayan özel sektör çalışanı Emre Koyuncu ve uzun yıllardır kaportacılık yapan Doğan Karagöz adlı iki arkadaş, 2018 yılında 1975 model Murat 124 marka aracı hurdadan 10 bin lira vererek satın aldı.Pandemi dönemindeki boş zamanlarını değerlendirip aracı sil baştan tüm parçalarını değiştiren iki kafadar, 2 seneden fazla bir zamanda aracı adeta göz bebeği haline getirdi. El emeği ile otomobilin tüm parçalarını orijinal parçalar ile yenileyen Koyuncu ve Karagöz, uzun zamandır garajda tuttukları ve gözleri gibi baktıkları araçlarını satmaya karar verdi.'100 bi̇n li̇ra veren oldu, kabul etmedi̇k'Hurda fiyatına satın aldıkları aracı 'el emeği göz nuru' ile restore ettiklerini söyleyen Emre Koyuncu, araca 100 bin lira veren olduğunu; ancak fiyatı kabul etmediklerini söyledi. Koyuncu, "Çocukluğumuzdan beri eski arabalara bir merakımız vardı. Pandemi döneminde bir boşluğumuz oldu ve çocukluk arkadaşım olan kaportacı dostumla birlikte bu araçla ilgilenmek istedik. Araç hurdayken, hurda fiyatına bu aracı aldık ve tepeden tırnağa restorasyon yaptık. Önce tüm eski parçalarını soyup kuru kasa haline getirdik; ardından da orijinaline sadık kalarak bütün parçalarını yeni olarak temin ettik ve bu hale getirdik. Araca çok fazla merak var. Sürekli aracı satmayı düşünüp düşünmediğimizi, ne kadar fiyat istediğimizi soranlar oldu. Biz de bir fiyat belirledik kendi el emeğimizi de hesaba katarak ve 130 bin liradan satışa sunduk. 100 bin liraya kadar verenler oldu; ama fiyatı kabul etmedik" açıklamasında bulundu.Hurda halinden lüks araca dönen araç şimdi 130 bin liraya alıcısını bekliyor.
https://tr.sputniknews.com/20211107/hurda-malzemelerle-otomobil-yapti-hic-yolda-birakmaz-ama-yola-da-cikmasi-yasak-1050563644.html
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10 bin liraya hurdadan Murat 124 aldı, 100 bin TL'lik teklifi kabul etmedi

11:08 12.01.2022
© İHA10 bin liraya hurdadan Murat 124 aldı, 100 bin TL'lik teklifi kabul etmedi
10 bin liraya hurdadan Murat 124 aldı, 100 bin TL'lik teklifi kabul etmedi - Sputnik Türkiye, 1920, 12.01.2022
© İHA
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İzmir'de iki arkadaş, 10 bin lira verip hurdadan aldıkları 1975 model Murat 124 marka aracı sil baştan yenileyerek birçok kişinin dikkatini çeker hale getirdi. 1975 model araç, internet üzerinden alıcısını bekliyor.
İzmir'in Karabağlar ilçesinde yaşayan özel sektör çalışanı Emre Koyuncu ve uzun yıllardır kaportacılık yapan Doğan Karagöz adlı iki arkadaş, 2018 yılında 1975 model Murat 124 marka aracı hurdadan 10 bin lira vererek satın aldı.
Pandemi dönemindeki boş zamanlarını değerlendirip aracı sil baştan tüm parçalarını değiştiren iki kafadar, 2 seneden fazla bir zamanda aracı adeta göz bebeği haline getirdi.
El emeği ile otomobilin tüm parçalarını orijinal parçalar ile yenileyen Koyuncu ve Karagöz, uzun zamandır garajda tuttukları ve gözleri gibi baktıkları araçlarını satmaya karar verdi.

'100 bi̇n li̇ra veren oldu, kabul etmedi̇k'

Hurda fiyatına satın aldıkları aracı 'el emeği göz nuru' ile restore ettiklerini söyleyen Emre Koyuncu, araca 100 bin lira veren olduğunu; ancak fiyatı kabul etmediklerini söyledi.
Koyuncu, "Çocukluğumuzdan beri eski arabalara bir merakımız vardı. Pandemi döneminde bir boşluğumuz oldu ve çocukluk arkadaşım olan kaportacı dostumla birlikte bu araçla ilgilenmek istedik. Araç hurdayken, hurda fiyatına bu aracı aldık ve tepeden tırnağa restorasyon yaptık. Önce tüm eski parçalarını soyup kuru kasa haline getirdik; ardından da orijinaline sadık kalarak bütün parçalarını yeni olarak temin ettik ve bu hale getirdik. Araca çok fazla merak var. Sürekli aracı satmayı düşünüp düşünmediğimizi, ne kadar fiyat istediğimizi soranlar oldu. Biz de bir fiyat belirledik kendi el emeğimizi de hesaba katarak ve 130 bin liradan satışa sunduk. 100 bin liraya kadar verenler oldu; ama fiyatı kabul etmedik" açıklamasında bulundu.
Hurda halinden lüks araca dönen araç şimdi 130 bin liraya alıcısını bekliyor.
Hurda malzemelerle otomobil yaptı: ‘Hiç yolda bırakmaz ama yola da çıkması yasak’ - Sputnik Türkiye, 1920, 07.11.2021
YAŞAM
Hurda malzemelerle otomobil yaptı: ‘Hiç yolda bırakmaz ama yola da çıkması yasak’
7 Kasım 2021, 17:45
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