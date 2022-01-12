https://tr.sputniknews.com/20220112/abdde-ambulans-helikopter-yerlesim-yerine-dustu-1052643317.html

ABD’de ambulans helikopter yerleşim yerine düştü

ABD’de ambulans helikopter yerleşim yerine düştü

ABD'nin Philadelphia kenti yakınlarındaki Drexel bölgesine düşen ambulans helikopterdeki 4 kişinin hafif sıyrıklarla kurtulduğu bildirildi. 12.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-12T00:55+0300

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yaşam

abd

helikopter kazası

kilise

ambulans helikopter

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NEW ABD'nin Philadelphia kenti yakınlarındaki Drexel bölgesine düşen ambulans helikopterdeki 4 kişinin hafif sıyrıklarla kurtulduğu bildirildi.Pennsylvania'nın Upper Darby Kasabası Polis Müfettişi Timothy Bernhardt, olay yerinde yaptığı basın açıklamasında, kazadan biri bebek 4 kişinin sağ kurtulması karşısında şaşkınlığını "Arkamda gördükleriniz mutlak bir mucize." sözleriyle ifade etti.Bernhardt, helikopterin parçalanmadan bir kilise duvarı dibine düşebilmesinde, olay yerinde ağaç veya elektrik hattının bulunmamasının da etkili olduğunu söyledi.Philadelphia'daki Pennstar Medical Hastanesine ait olduğu öğrenilen helikopterin, yoğun nüfusun yaşadığı bölgedeki kilisenin bahçesine çok az tahribatla düştüğü, kuyruğunun da yanı başında bulunduğu kaydedildi.Helikopterdekilerin, polis ve itfaiye ekipleri olay yerine gelmeden kendi çabalarıyla çıkmayı başardıkları belirtildi.

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abd, helikopter kazası, kilise, ambulans helikopter