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ABD’de ambulans helikopter yerleşim yerine düştü
ABD’de ambulans helikopter yerleşim yerine düştü
ABD'nin Philadelphia kenti yakınlarındaki Drexel bölgesine düşen ambulans helikopterdeki 4 kişinin hafif sıyrıklarla kurtulduğu bildirildi. 12.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-12T00:55+0300
2022-01-12T01:45+0300
yaşam
abd
helikopter kazası
kilise
ambulans helikopter
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NEW ABD'nin Philadelphia kenti yakınlarındaki Drexel bölgesine düşen ambulans helikopterdeki 4 kişinin hafif sıyrıklarla kurtulduğu bildirildi.Pennsylvania'nın Upper Darby Kasabası Polis Müfettişi Timothy Bernhardt, olay yerinde yaptığı basın açıklamasında, kazadan biri bebek 4 kişinin sağ kurtulması karşısında şaşkınlığını "Arkamda gördükleriniz mutlak bir mucize." sözleriyle ifade etti.Bernhardt, helikopterin parçalanmadan bir kilise duvarı dibine düşebilmesinde, olay yerinde ağaç veya elektrik hattının bulunmamasının da etkili olduğunu söyledi.Philadelphia'daki Pennstar Medical Hastanesine ait olduğu öğrenilen helikopterin, yoğun nüfusun yaşadığı bölgedeki kilisenin bahçesine çok az tahribatla düştüğü, kuyruğunun da yanı başında bulunduğu kaydedildi.Helikopterdekilerin, polis ve itfaiye ekipleri olay yerine gelmeden kendi çabalarıyla çıkmayı başardıkları belirtildi.
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abd, helikopter kazası, kilise, ambulans helikopter

ABD’de ambulans helikopter yerleşim yerine düştü

00:55 12.01.2022 (güncellendi: 01:45 12.01.2022)
© AAABD’de ambulans helikopter yerleşim yerine düştü
ABD’de ambulans helikopter yerleşim yerine düştü - Sputnik Türkiye, 1920, 12.01.2022
© AA
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ABD'nin Philadelphia kenti yakınlarındaki Drexel bölgesine düşen ambulans helikopterdeki 4 kişinin hafif sıyrıklarla kurtulduğu bildirildi.
NEW ABD'nin Philadelphia kenti yakınlarındaki Drexel bölgesine düşen ambulans helikopterdeki 4 kişinin hafif sıyrıklarla kurtulduğu bildirildi.
Pennsylvania'nın Upper Darby Kasabası Polis Müfettişi Timothy Bernhardt, olay yerinde yaptığı basın açıklamasında, kazadan biri bebek 4 kişinin sağ kurtulması karşısında şaşkınlığını "Arkamda gördükleriniz mutlak bir mucize." sözleriyle ifade etti.
Bernhardt, helikopterin parçalanmadan bir kilise duvarı dibine düşebilmesinde, olay yerinde ağaç veya elektrik hattının bulunmamasının da etkili olduğunu söyledi.
Philadelphia'daki Pennstar Medical Hastanesine ait olduğu öğrenilen helikopterin, yoğun nüfusun yaşadığı bölgedeki kilisenin bahçesine çok az tahribatla düştüğü, kuyruğunun da yanı başında bulunduğu kaydedildi.
Helikopterdekilerin, polis ve itfaiye ekipleri olay yerine gelmeden kendi çabalarıyla çıkmayı başardıkları belirtildi.
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