https://tr.sputniknews.com/20220112/avukat-dilara-yildizin-dayisi-beni-kurtar-diye-mesaj-atti-ama-yetisemedim-1052647286.html

Avukat Dilara Yıldız'ın dayısı: 'Beni kurtar' diye mesaj attı ama yetişemedim

Avukat Dilara Yıldız'ın dayısı: 'Beni kurtar' diye mesaj attı ama yetişemedim

İstanbul Tuzla'da eski nişanlısı Oktay Dönmez'in öldürdüğü avukat Dilara Yıldız'ın dayısı Mahmut Akyel, "'Dayı beni kurtar' diye mesaj attı ama ben... 12.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-12T06:15+0300

2022-01-12T06:15+0300

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türkiye

dilara yıldız

oktay dönmez

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İstanbul Tuzla’da avukat Dilara Yıldız’ı silahla öldüren Oktay Dönmez 'tasarlayarak öldürme', 'silahla yağmaya teşebbüs', 'silahla cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından tutuklandı.Dilara Yıldız'ın dayısı Mahmut Akyel, "Dilara daha önce nişanlandı, ayrıldı. Adam takıntılıydı, sürekli tehdit mesajları attığını söylüyordu. Tam bilgi vermiyordu. Adam 10 gündür evinde kalıyormuş. Evinde darbederek silah zoruyla o restorana getirmiş. Sonra ablam aradı beni, 'kurtar' diye. Ben Kadıköy'den Tuzla'ya gidene kadar cinayet işlenmiş, yetişemedik. Annesini aramış herhalde, tam net konuşamadık. Gittiğimde vefat etmişti. 'Dayı beni kurtar' diye mesaj attı ama ben yetişemedim. Yargılanmasını istiyoruz. Böylelerinin asılması lazım. Kadına herkesin gücü yeter. Onun ona gücünün yeteceğini bildiği için böyle bir şey yaptı. Biz yetişemedik 5 dakikam daha olsaydı bunu yapmasına izin vermezdim. Daha 28 yaşındaydı pırlanta gibiydi, çok beklentisi yoktu hayattan, 'çocuğum olsun evleneyim mutlu olayım' diyordu" dedi.

https://tr.sputniknews.com/20220111/tuzlada-kadin-cinayeti-eski-nisanlisini-silah-zoruyla-goturdugu-restoranda-oldurdu-1052604839.html

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dilara yıldız, oktay dönmez