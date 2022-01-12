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https://tr.sputniknews.com/20220112/bataklik-operasyonu-davasinda-ara-karar-1052644506.html
Bataklık Operasyonu davasında ara karar
Bataklık Operasyonu davasında ara karar
Kamuoyunda 'Bataklık' adı verilen operasyonda yakalanan ve 'suçtan kaynaklanan mal varlığını aklama ve uyuşturucu ticareti' suçlarından haklarında dava açılan... 12.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-12T01:34+0300
2022-01-12T01:35+0300
türkiye
ankara
karar
ağır ceza mahkemesi
bataklık operasyonu
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Ankara 33. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya sanıklar, avukatları ve yakınları katıldı.Duruşmada dün savunma yapan tutuksuz sanık avukatları, beyanda bulundu.Ardından savcı ve sanık avukatlarının taleplerini alan mahkeme, ara kararını açıkladı.Mahkeme, tutuklu sanıkların bu hallerinin devamına hükmederek, duruşmayı 7 Nisan'a erteledi.İddianameAnkara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 2 sanık örgüt kurucusu ve elebaşı, 5 sanık örgüt yöneticisi, 53 sanık örgüt üyesi, 13 sanık ise örgüte üye olmamakla birlikte yardım etmekle suçlandı.Örgüt elebaşları olarak gösterilen sanıklar Nejat Daş ve Çetin Gören'in, 'suç işlemek amacıyla örgüt kurmak' ve 'suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklamak' suçlarından cezalandırılması istendi.Bu kapsamda, Daş ve Gören'in 60'ar kez 'zincirleme olarak suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklamak' suçundan 450'şer yıldan 1470'er yıla kadar, 'suç işlemek amacıyla örgüt kurmaktan' ise 5'er yıldan 12'şer yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi.İddianamede 'örgüt yöneticisi' olarak gösterilen sanıklar Cemal Deniz Şahan, Perry James Young, Handan Kaymaz, Halil Arslantaş ve Uğur Bülent Göçer'in de ayın suçlardan cezalandırılmaları istendi.Sanıklar arasında yer alan eski emniyet müdürü Necmettin Yüksek hakkında da 'suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklamak' ve 'suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak' suçlarından 8 yıl 6 aydan 20 yıla kadar hapis talebinde bulunuldu.
https://tr.sputniknews.com/20220111/73-sanikli-bataklik-davasinda-tutuksuz-saniklar-savunma-yapti-1052598825.html
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ankara, karar, ağır ceza mahkemesi, bataklık operasyonu

Bataklık Operasyonu davasında ara karar

01:34 12.01.2022 (güncellendi: 01:35 12.01.2022)
© AAMahkeme - dava - duruşma salonu
Mahkeme - dava - duruşma salonu - Sputnik Türkiye, 1920, 12.01.2022
© AA
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Kamuoyunda 'Bataklık' adı verilen operasyonda yakalanan ve 'suçtan kaynaklanan mal varlığını aklama ve uyuşturucu ticareti' suçlarından haklarında dava açılan 73 sanığın tutukluluk hallerinin devamına hükmedildi.
Ankara 33. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya sanıklar, avukatları ve yakınları katıldı.
Duruşmada dün savunma yapan tutuksuz sanık avukatları, beyanda bulundu.
Ardından savcı ve sanık avukatlarının taleplerini alan mahkeme, ara kararını açıkladı.
Mahkeme, tutuklu sanıkların bu hallerinin devamına hükmederek, duruşmayı 7 Nisan'a erteledi.

İddianame

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 2 sanık örgüt kurucusu ve elebaşı, 5 sanık örgüt yöneticisi, 53 sanık örgüt üyesi, 13 sanık ise örgüte üye olmamakla birlikte yardım etmekle suçlandı.
Örgüt elebaşları olarak gösterilen sanıklar Nejat Daş ve Çetin Gören'in, 'suç işlemek amacıyla örgüt kurmak' ve 'suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklamak' suçlarından cezalandırılması istendi.
Bu kapsamda, Daş ve Gören'in 60'ar kez 'zincirleme olarak suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklamak' suçundan 450'şer yıldan 1470'er yıla kadar, 'suç işlemek amacıyla örgüt kurmaktan' ise 5'er yıldan 12'şer yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi.
İddianamede 'örgüt yöneticisi' olarak gösterilen sanıklar Cemal Deniz Şahan, Perry James Young, Handan Kaymaz, Halil Arslantaş ve Uğur Bülent Göçer'in de ayın suçlardan cezalandırılmaları istendi.
Sanıklar arasında yer alan eski emniyet müdürü Necmettin Yüksek hakkında da 'suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklamak' ve 'suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak' suçlarından 8 yıl 6 aydan 20 yıla kadar hapis talebinde bulunuldu.
73 sanıklı 'Bataklık' davasında tutuksuz sanıklar savunma yaptı - Sputnik Türkiye, 1920, 11.01.2022
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73 sanıklı 'Bataklık' soruşturmasında tutuksuz sanıklar savunma yaptı
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