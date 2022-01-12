https://tr.sputniknews.com/20220112/bidendan-dorduncu-kez-baskan-kamala-harris-gafi-1052669001.html
Biden'dan dördüncü kez 'Başkan Kamala Harris' gafı
Biden'dan dördüncü kez 'Başkan Kamala Harris' gafı
79 yaşındaki ABD Başkanı Joe Biden yaptığı bir konuşmada, Başkan Yardımcısı Kamala Harris’e yeniden 'Başkan' diye hitap etti. Bu, Biden'ın dördüncü 'Başkan... 12.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-12T16:29+0300
2022-01-12T16:29+0300
2022-01-12T16:48+0300
dünya
abd
joe biden
gaf
kamala harris
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/07/1052515456_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_2c1cd3783350f78310ad186c7b76144e.jpg
ABD Başkanı Joe Biden, Atlanta Üniversitesi'nde yaptığı bir konuşmada, en sonuncusu geçtiğimiz aralık ayında olmak üzere daha önce en az üç kez yaptığı bir gafı tekrarladı. 79 yaşındaki Biden, kürsüde konuştuğu sırada Başkan Yardımcısı Kamala Harris'e yeniden “Başkan” diye hitap etti.Yaptığı gafı önce fark etmeyen Biden, fark ettikten sonra da bu ifadesini düzeltmedi. Biden konuşmasında ABD Kongre binasına yönelik 6 Ocak baskınına değinerek, "Geçen hafta Başkan Harris ve ben ABD Kongresi'nin önünde durarak Amerikan tarihindeki 'öncesi ve sonrası' anlarından birine tanıklık ettik" dedi.Biden'ın son 'Başkan Kamala' gafı geçtiğimiz ay Güney Karolina Eyalet Üniversitesi'ndeki mezuniyet töreninde yaptığı konuşmada yaşanmış, Başkan Yardımcısı Kamala Harris'e 'Başkan' diye hitap eden ABD Başkanı, "Şaka bir yana, elbette Başkan Harris gururlu bir Howard mezunudur" ifadelerini kullanmıştı.ABD'nin 46. Başkanı olan 76 yaşındaki Biden, ABD tarihinde başkanlık görevini yapan en yaşlı isim olarak biliniyor.Ünlü bilim insanı Sigmund Freud’un ortaya koyduğu psikanaliz kuramına göre, bilinçaltına itilen düşünceler dil sürçmeleri ya da rüyalarla bilinç düzeyine çıkıyor.
https://tr.sputniknews.com/20210122/hakan-kamala-harris-biden-gidici-elbet-bu-baskanlik-bana-gececek-der-gibi-bakiyor-1043633790.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/07/1052515456_150:0:1169:764_1920x0_80_0_0_56ebbe6b88b6ffb7a648ab49723472d6.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
abd, joe biden, gaf, kamala harris
Biden'dan dördüncü kez 'Başkan Kamala Harris' gafı
16:29 12.01.2022 (güncellendi: 16:48 12.01.2022)
79 yaşındaki ABD Başkanı Joe Biden yaptığı bir konuşmada, Başkan Yardımcısı Kamala Harris’e yeniden 'Başkan' diye hitap etti. Bu, Biden'ın dördüncü 'Başkan Kamala' gafı oldu.
ABD Başkanı Joe Biden, Atlanta Üniversitesi'nde yaptığı bir konuşmada, en sonuncusu geçtiğimiz aralık ayında olmak üzere daha önce en az üç kez yaptığı bir gafı tekrarladı.
79 yaşındaki Biden, kürsüde konuştuğu sırada Başkan Yardımcısı Kamala Harris'e yeniden “Başkan” diye hitap etti.
Yaptığı gafı önce fark etmeyen Biden, fark ettikten sonra da bu ifadesini düzeltmedi.
Biden konuşmasında ABD Kongre binasına yönelik 6 Ocak baskınına değinerek, "Geçen hafta Başkan Harris ve ben ABD Kongresi'nin önünde durarak Amerikan tarihindeki 'öncesi ve sonrası' anlarından birine tanıklık ettik" dedi.
Biden'ın son 'Başkan Kamala' gafı geçtiğimiz ay Güney Karolina Eyalet Üniversitesi'ndeki mezuniyet töreninde yaptığı konuşmada yaşanmış, Başkan Yardımcısı Kamala Harris'e 'Başkan' diye hitap eden ABD Başkanı, "Şaka bir yana, elbette Başkan Harris gururlu bir Howard mezunudur" ifadelerini kullanmıştı.
ABD'nin 46. Başkanı olan 76 yaşındaki Biden, ABD tarihinde başkanlık görevini yapan en yaşlı isim olarak biliniyor.
Ünlü bilim insanı Sigmund Freud’un ortaya koyduğu psikanaliz kuramına göre, bilinçaltına itilen düşünceler dil sürçmeleri ya da rüyalarla bilinç düzeyine çıkıyor.