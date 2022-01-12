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https://tr.sputniknews.com/20220112/bidendan-dorduncu-kez-baskan-kamala-harris-gafi-1052669001.html
Biden'dan dördüncü kez 'Başkan Kamala Harris' gafı
Biden'dan dördüncü kez 'Başkan Kamala Harris' gafı
79 yaşındaki ABD Başkanı Joe Biden yaptığı bir konuşmada, Başkan Yardımcısı Kamala Harris’e yeniden 'Başkan' diye hitap etti. Bu, Biden'ın dördüncü 'Başkan... 12.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-12T16:29+0300
2022-01-12T16:48+0300
dünya
abd
joe biden
gaf
kamala harris
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ABD Başkanı Joe Biden, Atlanta Üniversitesi'nde yaptığı bir konuşmada, en sonuncusu geçtiğimiz aralık ayında olmak üzere daha önce en az üç kez yaptığı bir gafı tekrarladı. 79 yaşındaki Biden, kürsüde konuştuğu sırada Başkan Yardımcısı Kamala Harris'e yeniden “Başkan” diye hitap etti.Yaptığı gafı önce fark etmeyen Biden, fark ettikten sonra da bu ifadesini düzeltmedi. Biden konuşmasında ABD Kongre binasına yönelik 6 Ocak baskınına değinerek, "Geçen hafta Başkan Harris ve ben ABD Kongresi'nin önünde durarak Amerikan tarihindeki 'öncesi ve sonrası' anlarından birine tanıklık ettik" dedi.Biden'ın son 'Başkan Kamala' gafı geçtiğimiz ay Güney Karolina Eyalet Üniversitesi'ndeki mezuniyet töreninde yaptığı konuşmada yaşanmış, Başkan Yardımcısı Kamala Harris'e 'Başkan' diye hitap eden ABD Başkanı, "Şaka bir yana, elbette Başkan Harris gururlu bir Howard mezunudur" ifadelerini kullanmıştı.ABD'nin 46. Başkanı olan 76 yaşındaki Biden, ABD tarihinde başkanlık görevini yapan en yaşlı isim olarak biliniyor.Ünlü bilim insanı Sigmund Freud’un ortaya koyduğu psikanaliz kuramına göre, bilinçaltına itilen düşünceler dil sürçmeleri ya da rüyalarla bilinç düzeyine çıkıyor.
https://tr.sputniknews.com/20210122/hakan-kamala-harris-biden-gidici-elbet-bu-baskanlik-bana-gececek-der-gibi-bakiyor-1043633790.html
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abd, joe biden, gaf, kamala harris

Biden'dan dördüncü kez 'Başkan Kamala Harris' gafı

16:29 12.01.2022 (güncellendi: 16:48 12.01.2022)
© REUTERS / Kevin LamarqueABD Başkanı Joe Biden
ABD Başkanı Joe Biden - Sputnik Türkiye, 1920, 12.01.2022
© REUTERS / Kevin Lamarque
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79 yaşındaki ABD Başkanı Joe Biden yaptığı bir konuşmada, Başkan Yardımcısı Kamala Harris’e yeniden 'Başkan' diye hitap etti. Bu, Biden'ın dördüncü 'Başkan Kamala' gafı oldu.
ABD Başkanı Joe Biden, Atlanta Üniversitesi'nde yaptığı bir konuşmada, en sonuncusu geçtiğimiz aralık ayında olmak üzere daha önce en az üç kez yaptığı bir gafı tekrarladı.
79 yaşındaki Biden, kürsüde konuştuğu sırada Başkan Yardımcısı Kamala Harris'e yeniden “Başkan” diye hitap etti.
Yaptığı gafı önce fark etmeyen Biden, fark ettikten sonra da bu ifadesini düzeltmedi.
Biden konuşmasında ABD Kongre binasına yönelik 6 Ocak baskınına değinerek, "Geçen hafta Başkan Harris ve ben ABD Kongresi'nin önünde durarak Amerikan tarihindeki 'öncesi ve sonrası' anlarından birine tanıklık ettik" dedi.
Biden'ın son 'Başkan Kamala' gafı geçtiğimiz ay Güney Karolina Eyalet Üniversitesi'ndeki mezuniyet töreninde yaptığı konuşmada yaşanmış, Başkan Yardımcısı Kamala Harris'e 'Başkan' diye hitap eden ABD Başkanı, "Şaka bir yana, elbette Başkan Harris gururlu bir Howard mezunudur" ifadelerini kullanmıştı.
ABD'nin 46. Başkanı olan 76 yaşındaki Biden, ABD tarihinde başkanlık görevini yapan en yaşlı isim olarak biliniyor.
Ünlü bilim insanı Sigmund Freud’un ortaya koyduğu psikanaliz kuramına göre, bilinçaltına itilen düşünceler dil sürçmeleri ya da rüyalarla bilinç düzeyine çıkıyor.
ABD'de Demokrat Parti'nin başkan adayı Joe Biden ve Kamala Harris - Sputnik Türkiye, 1920, 22.01.2021
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