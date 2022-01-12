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Bill Gates: Kollara çip takmak bana mantıklı gelmiyor, bunu neden yapmak isteyeyim?
Bill Gates: Kollara çip takmak bana mantıklı gelmiyor, bunu neden yapmak isteyeyim?
Bill Gates, 'aşılar yoluyla çip takılacağı yönündeki' komplo teorilerine ilişkin "Kollara çip takmak bana mantıklı gelmiyor, bunu neden yapmak isteyeyim?"... 12.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-12T13:09+0300
2022-01-12T13:27+0300
dünya
bill gates
çip
komplo teorisi
koronavirüs
koronavirüs aşısı
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Eski Microsoft CEO'su ve Bill &amp; Melinda Gates Vakfı'nın kurucusu Bill Gates, Twitter hesabından yaptığı soru-cevap etkinliğinde, hakkında sıkça öne sürülen ve insanlara 'çip yerleştirildiğine ilişkin' komplo teorilerine bir kez daha yanıt verdi. Gates "Kollara çip takmak bana mantıklı gelmiyor, bunu neden yapmak isteyeyim?" diye sordu. Omicron vakasıyla ilgili de konuşan Gates yakında bu varyantın 'mevsimsel grip gibi tedavi edilebileceğini' söyledi ve 'en azından gelecek yıl için çok fazla bağışıklık yaratacağını' açıkladı. Ancak uyarılarda da bulunan Gates'e göre diğer varyantlara göre nispeten daha hafif olsa da, hastaneler, tıbbi bakıma ihtiyaç duyan çok sayıda Omicron vakası ile dolmuş olabilir. Gates ayrıca, 'şimdilik Omicron'dan daha bulaşıcı bir varyantın ortaya çıkmasının olası olmadığını' düşündüğünü söylese de, "Pandemide çok şaşırdık" ifadelerini kullandı.ABD'de koronavirüs nedeniyle hastaneye yatışlar bu hafta rekor seviyeye ulaştığı için, hastalar ve sağlık personeli hastaneye kabul edilmeden önce daha uzun bekleme süreleri bildiriyor.
https://tr.sputniknews.com/20210216/bill-gatesten-komplo-teorilerine-yanit-ciplerle-asilar-arasindaki-baglantiyi-anlamiyorum-1043824478.html
https://tr.sputniknews.com/20220111/abd-gunde-1-35-milyon-yeni-koronavirus-vakasi-bildirerek-dunya-rekoru-kirdi-1052607067.html
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bill gates, çip, komplo teorisi, koronavirüs, koronavirüs aşısı

Bill Gates: Kollara çip takmak bana mantıklı gelmiyor, bunu neden yapmak isteyeyim?

13:09 12.01.2022 (güncellendi: 13:27 12.01.2022)
© AFP 2021 / LEON NEALBill Gates
Bill Gates - Sputnik Türkiye, 1920, 12.01.2022
© AFP 2021 / LEON NEAL
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Bill Gates, 'aşılar yoluyla çip takılacağı yönündeki' komplo teorilerine ilişkin "Kollara çip takmak bana mantıklı gelmiyor, bunu neden yapmak isteyeyim?" yönündeki sitemini yineledi.
Eski Microsoft CEO'su ve Bill & Melinda Gates Vakfı'nın kurucusu Bill Gates, Twitter hesabından yaptığı soru-cevap etkinliğinde, hakkında sıkça öne sürülen ve insanlara 'çip yerleştirildiğine ilişkin' komplo teorilerine bir kez daha yanıt verdi. Gates "Kollara çip takmak bana mantıklı gelmiyor, bunu neden yapmak isteyeyim?" diye sordu.
Bill Gates - Sputnik Türkiye, 1920, 16.02.2021
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Bill Gates'ten 'komplo teorilerine' yanıt: İnsanları neden gözetim altında tutmak isteyeyim
16 Şubat 2021, 16:38
Omicron vakasıyla ilgili de konuşan Gates yakında bu varyantın 'mevsimsel grip gibi tedavi edilebileceğini' söyledi ve 'en azından gelecek yıl için çok fazla bağışıklık yaratacağını' açıkladı.
Ancak uyarılarda da bulunan Gates'e göre diğer varyantlara göre nispeten daha hafif olsa da, hastaneler, tıbbi bakıma ihtiyaç duyan çok sayıda Omicron vakası ile dolmuş olabilir.
Gates ayrıca, 'şimdilik Omicron'dan daha bulaşıcı bir varyantın ortaya çıkmasının olası olmadığını' düşündüğünü söylese de, "Pandemide çok şaşırdık" ifadelerini kullandı.
ABD'de koronavirüs nedeniyle hastaneye yatışlar bu hafta rekor seviyeye ulaştığı için, hastalar ve sağlık personeli hastaneye kabul edilmeden önce daha uzun bekleme süreleri bildiriyor.
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