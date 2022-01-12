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ÇYDD: Türkiye Cumhuriyeti tarikatlar, şeyhler ve müritler ülkesi olmayacak
© Twitter Elazığ Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi Enes Kara,
Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği, cemaat yurdunda yaşadığı baskı ve gelecek kaygısından dolayı hayatına son veren Tıp öğrencisi Enes Kara için basın açıklaması yayımladı.
Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği, cemaat yurdunda yaşadığı baskılardan dolayı hayatına son veren 20 yaşındaki Enes Kara ile ilgili bir basın açıklaması yaptı.
Açıklamada şu cümlelere yer verildi:
“'Bütün ümidim gençliktedir' diyen büyük Atatürk’ün gençliği bu çaresizliği hak etmiyor! Türkiye Cumhuriyeti tarikatlar, şeyhler ve müritler ülkesi olmayacak! Elazığ Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi, 20 yaşındaki Enes Kara, kendi̇ isteği ve özgür iradesi̇ dışında ailesinin baskısıyla kaldığı cemaat yurdunda yaşamına son verdi. Ne acı ki Enes ilk değildi… Gençlerimizin kendilerini güvende hissetmedikleri; eğitim haklarının kısıtlandığı, barınma olanaklarının çok zorlaştığı ve en önemlisi yaşam haklarının hiçe sayıldığı bu ortamda, geleceğe dair umutları da siyasi çıkarlar, ekonomik sıkıntılar, ailevi ve toplumsal baskıyla karartılıyor. Her geçen gün kararan geleceğimiz karşısında hepimiz derin üzüntü duyduğumuzu dile getiriyoruz ancak üzgün olmak artık yeterli değil!"
'Tarikat ve cemaat yurtları derhal kapatılmalı'
'Çağdaş ve parasız yurtların öğrencilerin kullanımına açılması gerektiğine' vurgu yapılan açıklamada ayrıca şunlar ifade edildi:
"Tarikat ve cemaat yurtları derhal kapatılmalı; sosyal devlet, çağdaş ve parasız yurtları tüm öğrencilerin kullanımına sunmalıdır. Cumhuriyet değerlerini yok sayan; çağdaş, laik ve demokratik toplum düzenini yok etmeye çalışan bu tarikat ve cemaat yapıları karşısında önce gençlerimizi ve sonra da geleceğimizi kaybediyoruz. Hekimlik gibi önemli bir mesleğin bile geleceğinin olmadığını düşündürten bu karanlık yapılara göz yumamayız. Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği olarak, Büyük Atatürk’ün gençlere emanet ettiği Cumhuriyetimizi korumaya; laik, bilimsel ve ücretsiz eğitimi savunmaya, geleceğimizin güvencesi olan gençlerimizin dimdik şekilde yanlarında olmaya devam edeceğiz."