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İDO ve şehir hatlarında bazı seferler iptal edildi
İDO ve şehir hatlarında bazı seferler iptal edildi
İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ve şehir hatlarında bazı seferler, elverişsiz hava şartları sebebiyle yapılamayacak. 12.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-12T09:36+0300
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türkiye
marmara denizi
iptal
fırtına
istanbul deniz otobüsleri (ido)
arabalı vapur
vapur
hava
soğuk
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Olumsuz hava koşulları nedeniyle İDO ve İETT'ye bağlı şehir hatlarında bazı vapur seferlerinin iptal edildiği bildirildi.İptal edilen seferler şöyle:"İDO'da Kabataş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa 09.15 seferi ile Kadıköy-Yenikapı-Bandırma 19.00 seferi, şehir hatlarında ise İstinye-Çubuklu arabalı vapur seferi"
https://tr.sputniknews.com/20220111/canakkalede-tum-feribot-seferleri-iptal-1052605022.html
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marmara denizi, iptal, fırtına, istanbul deniz otobüsleri (ido), arabalı vapur, vapur, hava, soğuk

İDO ve şehir hatlarında bazı seferler iptal edildi

09:36 12.01.2022
İstanbul, fırtına, vapur
İstanbul, fırtına, vapur - Sputnik Türkiye, 1920, 12.01.2022
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İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ve şehir hatlarında bazı seferler, elverişsiz hava şartları sebebiyle yapılamayacak.
Olumsuz hava koşulları nedeniyle İDO ve İETT'ye bağlı şehir hatlarında bazı vapur seferlerinin iptal edildiği bildirildi.
İptal edilen seferler şöyle:
"İDO'da Kabataş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa 09.15 seferi ile Kadıköy-Yenikapı-Bandırma 19.00 seferi, şehir hatlarında ise İstinye-Çubuklu arabalı vapur seferi"
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