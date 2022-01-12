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- Sputnik Türkiye, 1920, 06.01.2022
Kazakistan’da hükümet karşıtı protestolar
Kazakistan'da doğalgaz zammının ardından başlayan protesto gösterileri, kısa sürede şiddet ve yağma eylemlerine dönüştü. Kazakistan yönetimi, eylemleri 'terör faaliyeti' olarak nitelendirirken, Kolektif Güvenlik Anlaşma Örgütü (KGAÖ) de ülkeye barış gücü konuşlandırma kararı aldı.
https://tr.sputniknews.com/20220112/kazak-buyukelci-nazarbayev-baskent-nursultanda-1052675512.html
Kazak büyükelçi: Nazarbayev, başkent Nursultan'da
Kazak büyükelçi: Nazarbayev, başkent Nursultan'da
Kazakistan'ın Azerbaycan Büyükelçisi Sercan Abdikerimov, Kazakistan Birinci Devlet Başkanı Nursultan Nazarbayev'in başkent Nursultan'da bulunduğunu söyledi. 12.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-12T19:04+0300
2022-01-12T19:04+0300
kazakistan’da hükümet karşıtı protestolar
nursultan nazarbayev
kazakistan
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Basın toplantısında konuşan Abdikerimov, "Nazarbayev, Kazakistan'ın başkentinde bulunuyor. Dost ülkelerin liderleriyle birkaç telefon görüşmesi yaptı ve Kazakistan Devlet Başkanı Kasım Cömert Tokayev'le sürekli temas halinde. Durumu takip ediyor" dedi.Nazarbayev, son olarak 26 Aralık'ta St.Petersburg'a yaptığı ziyaret sırasında kamuoyunun önüne çıkmıştı. Eski Kazak lider, 2 Aralık'ta protesto olayları başladıktan sonra basının karşısına çıkmamayı tercih etmişti.Eski Sovyetler Birliği'nin dağılmasından sonra 1991'de bağımsızlığına kavuşan Kazakistan'da ilk lider olarak seçilen Nazarbayev, Mart 2019'a kadar görevde kalmış, bu tarihte görevini Tokayev'e devretmişti.Tokayev de 5 Ocak'ta yaptığı açıklamada, o güne dek Nazarbayev'in yürüttüğü Güvenlik Konseyi Başkanı görevinin artık kendi kontrolünde olacağını duyurmuştu.
https://tr.sputniknews.com/20220111/tokayev-nazarbayev-doneminde-zenginlesen-is-insanlarinin-kazak-halkina-borcunu-odeme-vakti-geldi-1052614619.html
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nursultan nazarbayev, kazakistan

Kazak büyükelçi: Nazarbayev, başkent Nursultan'da

19:04 12.01.2022
© AANursultan Nazarbayev
Nursultan Nazarbayev - Sputnik Türkiye, 1920, 12.01.2022
© AA
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Kazakistan'ın Azerbaycan Büyükelçisi Sercan Abdikerimov, Kazakistan Birinci Devlet Başkanı Nursultan Nazarbayev'in başkent Nursultan'da bulunduğunu söyledi.
Basın toplantısında konuşan Abdikerimov, "Nazarbayev, Kazakistan'ın başkentinde bulunuyor. Dost ülkelerin liderleriyle birkaç telefon görüşmesi yaptı ve Kazakistan Devlet Başkanı Kasım Cömert Tokayev'le sürekli temas halinde. Durumu takip ediyor" dedi.

Nazarbayev, son olarak 26 Aralık'ta St.Petersburg'a yaptığı ziyaret sırasında kamuoyunun önüne çıkmıştı. Eski Kazak lider, 2 Aralık'ta protesto olayları başladıktan sonra basının karşısına çıkmamayı tercih etmişti.

Eski Sovyetler Birliği'nin dağılmasından sonra 1991'de bağımsızlığına kavuşan Kazakistan'da ilk lider olarak seçilen Nazarbayev, Mart 2019'a kadar görevde kalmış, bu tarihte görevini Tokayev'e devretmişti.

Tokayev de 5 Ocak'ta yaptığı açıklamada, o güne dek Nazarbayev'in yürüttüğü Güvenlik Konseyi Başkanı görevinin artık kendi kontrolünde olacağını duyurmuştu.
Kazakistan - Sputnik Türkiye, 1920, 11.01.2022
Kazakistan’da hükümet karşıtı protestolar
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