https://tr.sputniknews.com/20220112/kazak-buyukelci-nazarbayev-baskent-nursultanda-1052675512.html

Kazak büyükelçi: Nazarbayev, başkent Nursultan'da

Kazak büyükelçi: Nazarbayev, başkent Nursultan'da

Kazakistan'ın Azerbaycan Büyükelçisi Sercan Abdikerimov, Kazakistan Birinci Devlet Başkanı Nursultan Nazarbayev'in başkent Nursultan'da bulunduğunu söyledi. 12.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-12T19:04+0300

2022-01-12T19:04+0300

2022-01-12T19:04+0300

kazakistan’da hükümet karşıtı protestolar

nursultan nazarbayev

kazakistan

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Basın toplantısında konuşan Abdikerimov, "Nazarbayev, Kazakistan'ın başkentinde bulunuyor. Dost ülkelerin liderleriyle birkaç telefon görüşmesi yaptı ve Kazakistan Devlet Başkanı Kasım Cömert Tokayev'le sürekli temas halinde. Durumu takip ediyor" dedi.Nazarbayev, son olarak 26 Aralık'ta St.Petersburg'a yaptığı ziyaret sırasında kamuoyunun önüne çıkmıştı. Eski Kazak lider, 2 Aralık'ta protesto olayları başladıktan sonra basının karşısına çıkmamayı tercih etmişti.Eski Sovyetler Birliği'nin dağılmasından sonra 1991'de bağımsızlığına kavuşan Kazakistan'da ilk lider olarak seçilen Nazarbayev, Mart 2019'a kadar görevde kalmış, bu tarihte görevini Tokayev'e devretmişti.Tokayev de 5 Ocak'ta yaptığı açıklamada, o güne dek Nazarbayev'in yürüttüğü Güvenlik Konseyi Başkanı görevinin artık kendi kontrolünde olacağını duyurmuştu.

https://tr.sputniknews.com/20220111/tokayev-nazarbayev-doneminde-zenginlesen-is-insanlarinin-kazak-halkina-borcunu-odeme-vakti-geldi-1052614619.html

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nursultan nazarbayev, kazakistan