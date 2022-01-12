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https://tr.sputniknews.com/20220112/kuzey-kore-hipersonik-fuze-denedigini-dogruladi-1052649493.html
Kuzey Kore hipersonik füze denediğini doğruladı
Kuzey Kore hipersonik füze denediğini doğruladı
Kuzey Kore'nin, 1000 kilometre mesafedeki hedefi başarıyla vuran hipersonik füze denediği belirtildi. 12.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-12T09:26+0300
2022-01-12T09:26+0300
dünya
kuzey kore
balistik füze denemesi
balistik füze
kim jong-un
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Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansının (KCNA) haberine göre, ülkede dün sabah yapılan hipersonik füze denemesi başarıyla gerçekleşti.Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un izlediği denemede, 1000 kilometre mesafedeki sularda hedefi başarıyla vuran hipersonik füze test edildi.Denemeyle, geliştirilmiş hipersonik silah sisteminin teknik detaylarının son doğrulamasının yapılması amaçlandı.'Kim, Mart 2020'den bu yana ilk kez bir füze denemesini izledi'Öte yandan Japon Kyodo Ajansı, KCNA'nın Mart 2020'den bu yana ilk kez bir füze denemesini Kuzey Kore lideri Kim'in izlediğini duyurduğuna dikkati çekti.Japonya ve Güney Kore, 11 Ocak'ta Kuzey Kore'nin "balistik olma ihtimali yüksek füze denemesi yaptığını" duyurmuştu. İki ülke, füzenin havada sesten 10 kat daha hızlı hareket ettiğini bildirmişti.Kuzey Kore, 5 Ocak'ta da "hipersonik füzeyi başarıyla denediğini" açıklamıştı.
https://tr.sputniknews.com/20220111/kuzey-koreden-yeni-fuze-denemesi-1052601140.html
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kuzey kore, balistik füze denemesi, balistik füze, kim jong-un

Kuzey Kore hipersonik füze denediğini doğruladı

09:26 12.01.2022
© REUTERS / KCNAKuzey Kore'nin, 1000 kilometre mesafedeki hedefi başarıyla vuran hipersonik füze denediği bildirildi.
Kuzey Kore'nin, 1000 kilometre mesafedeki hedefi başarıyla vuran hipersonik füze denediği bildirildi. - Sputnik Türkiye, 1920, 12.01.2022
© REUTERS / KCNA
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Kuzey Kore'nin, 1000 kilometre mesafedeki hedefi başarıyla vuran hipersonik füze denediği belirtildi.
Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansının (KCNA) haberine göre, ülkede dün sabah yapılan hipersonik füze denemesi başarıyla gerçekleşti.
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un izlediği denemede, 1000 kilometre mesafedeki sularda hedefi başarıyla vuran hipersonik füze test edildi.
Denemeyle, geliştirilmiş hipersonik silah sisteminin teknik detaylarının son doğrulamasının yapılması amaçlandı.

'Kim, Mart 2020'den bu yana ilk kez bir füze denemesini izledi'

Öte yandan Japon Kyodo Ajansı, KCNA'nın Mart 2020'den bu yana ilk kez bir füze denemesini Kuzey Kore lideri Kim'in izlediğini duyurduğuna dikkati çekti.
Japonya ve Güney Kore, 11 Ocak'ta Kuzey Kore'nin "balistik olma ihtimali yüksek füze denemesi yaptığını" duyurmuştu. İki ülke, füzenin havada sesten 10 kat daha hızlı hareket ettiğini bildirmişti.
Kuzey Kore, 5 Ocak'ta da "hipersonik füzeyi başarıyla denediğini" açıklamıştı.
Kuzey Kore füze denemesi - Sputnik Türkiye, 1920, 11.01.2022
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Güney Kore: Kuzey Kore'den yeni füze denemesi
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