https://tr.sputniknews.com/20220112/kuzey-kore-hipersonik-fuze-denedigini-dogruladi-1052649493.html

Kuzey Kore hipersonik füze denediğini doğruladı

Kuzey Kore hipersonik füze denediğini doğruladı

Kuzey Kore'nin, 1000 kilometre mesafedeki hedefi başarıyla vuran hipersonik füze denediği belirtildi. 12.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-12T09:26+0300

2022-01-12T09:26+0300

2022-01-12T09:26+0300

dünya

kuzey kore

balistik füze denemesi

balistik füze

kim jong-un

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Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansının (KCNA) haberine göre, ülkede dün sabah yapılan hipersonik füze denemesi başarıyla gerçekleşti.Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un izlediği denemede, 1000 kilometre mesafedeki sularda hedefi başarıyla vuran hipersonik füze test edildi.Denemeyle, geliştirilmiş hipersonik silah sisteminin teknik detaylarının son doğrulamasının yapılması amaçlandı.'Kim, Mart 2020'den bu yana ilk kez bir füze denemesini izledi'Öte yandan Japon Kyodo Ajansı, KCNA'nın Mart 2020'den bu yana ilk kez bir füze denemesini Kuzey Kore lideri Kim'in izlediğini duyurduğuna dikkati çekti.Japonya ve Güney Kore, 11 Ocak'ta Kuzey Kore'nin "balistik olma ihtimali yüksek füze denemesi yaptığını" duyurmuştu. İki ülke, füzenin havada sesten 10 kat daha hızlı hareket ettiğini bildirmişti.Kuzey Kore, 5 Ocak'ta da "hipersonik füzeyi başarıyla denediğini" açıklamıştı.

https://tr.sputniknews.com/20220111/kuzey-koreden-yeni-fuze-denemesi-1052601140.html

kuzey kore

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kuzey kore, balistik füze denemesi, balistik füze, kim jong-un