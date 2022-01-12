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TFF, Başakşehir-Konyaspor maçını erteledi
TFF, Başakşehir-Konyaspor maçını erteledi
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Başakşehir-Konyaspor maçını ileri bir tarihe erteledi. 12.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-12T15:10+0300
2022-01-12T15:13+0300
spor
süper lig
türkiye futbol federasyonu (tff)
futbol
başakşehir
spor toto süper lig
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erteleme
erteleme kararı
medipol başakşehir
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TFF, futbolcu Ahmet Çalık'ın trafik kazasında hayatını kaybetmesi sebebiyle Medipol Başakşehir-İttifak Holding Konyaspor maçının ertelenmesi kararı aldı.Federasyondan yapılan açıklamada, "İttifak Holding Konyaspor futbolcusu Ahmet Çalık'ın trafik kazasında hayatını kaybetmesi nedeniyle, Spor Toto Süper Lig'de 15.01.2022 Cumartesi günü oynanması planlanan Medipol Başakşehir-İttifak Holding Konyaspor maçı ileri bir tarihe ertelenmiştir.Müsabakanın oynanacağı tarih Federasyonumuz tarafından ayrıca ilan edilecektir.Bu vesileyle bir kez daha merhum Ahmet Çalık'a Allah'tan rahmet; İttifak Holding Konyaspor camiasına başsağlığı ve sabır dileriz" denildi.
https://tr.sputniknews.com/20220111/futbolcu-ahmet-calik-son-yolculuguna-ugurlandi-1052632832.html
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süper lig, türkiye futbol federasyonu (tff), futbol, başakşehir, spor toto süper lig, maç, erteleme, erteleme kararı, medipol başakşehir, konyaspor, ahmet çalık

TFF, Başakşehir-Konyaspor maçını erteledi

15:10 12.01.2022 (güncellendi: 15:13 12.01.2022)
© AATFF
TFF - Sputnik Türkiye, 1920, 12.01.2022
© AA
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Başakşehir-Konyaspor maçını ileri bir tarihe erteledi.
TFF, futbolcu Ahmet Çalık'ın trafik kazasında hayatını kaybetmesi sebebiyle Medipol Başakşehir-İttifak Holding Konyaspor maçının ertelenmesi kararı aldı.
Federasyondan yapılan açıklamada, "İttifak Holding Konyaspor futbolcusu Ahmet Çalık'ın trafik kazasında hayatını kaybetmesi nedeniyle, Spor Toto Süper Lig'de 15.01.2022 Cumartesi günü oynanması planlanan Medipol Başakşehir-İttifak Holding Konyaspor maçı ileri bir tarihe ertelenmiştir.
Müsabakanın oynanacağı tarih Federasyonumuz tarafından ayrıca ilan edilecektir.
Bu vesileyle bir kez daha merhum Ahmet Çalık'a Allah'tan rahmet; İttifak Holding Konyaspor camiasına başsağlığı ve sabır dileriz" denildi.
Ahmet Çalık, Ankara'da kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. - Sputnik Türkiye, 1920, 11.01.2022
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Futbolcu Ahmet Çalık son yolculuğuna uğurlandı
Dün, 19:32
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