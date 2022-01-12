https://tr.sputniknews.com/20220112/tff-basaksehir-konyaspor-macini-erteledi-1052665754.html

TFF, Başakşehir-Konyaspor maçını erteledi

TFF, Başakşehir-Konyaspor maçını erteledi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Başakşehir-Konyaspor maçını ileri bir tarihe erteledi. 12.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-12T15:10+0300

2022-01-12T15:10+0300

2022-01-12T15:13+0300

spor

süper lig

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TFF, futbolcu Ahmet Çalık'ın trafik kazasında hayatını kaybetmesi sebebiyle Medipol Başakşehir-İttifak Holding Konyaspor maçının ertelenmesi kararı aldı.Federasyondan yapılan açıklamada, "İttifak Holding Konyaspor futbolcusu Ahmet Çalık'ın trafik kazasında hayatını kaybetmesi nedeniyle, Spor Toto Süper Lig'de 15.01.2022 Cumartesi günü oynanması planlanan Medipol Başakşehir-İttifak Holding Konyaspor maçı ileri bir tarihe ertelenmiştir.Müsabakanın oynanacağı tarih Federasyonumuz tarafından ayrıca ilan edilecektir.Bu vesileyle bir kez daha merhum Ahmet Çalık'a Allah'tan rahmet; İttifak Holding Konyaspor camiasına başsağlığı ve sabır dileriz" denildi.

https://tr.sputniknews.com/20220111/futbolcu-ahmet-calik-son-yolculuguna-ugurlandi-1052632832.html

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