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Galatasaraylı Marcao trafik kazası geçirdi
Galatasaraylı Marcao trafik kazası geçirdi
Antrenmandan sonra evine giden Brezilyalı futbolcu Marcao'nun aracına arkadan başka bir araç çarptı. 13.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-13T16:54+0300
2022-01-13T16:54+0300
2022-01-13T17:11+0300
spor
türkiye
galatasaray
trafik kazası
futbolcu
marcao
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Galatasaray'ın Brezilyalı futbolcusu Marcao Teixeira, trafik kazası geçirdi.Sarı-kırmızılı kulüpten alınan bilgiye göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmandan sonra evine giden Brezilyalı futbolcunun aracına arkadan başka bir araç çarptı.Marcao'nun yara almadığı kazada aracında hasar meydana geldi.
https://tr.sputniknews.com/20220109/surucu-kendini-aractan-atti-geri-geri-kayan-otomobil-markete-girdi-1052548568.html
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türkiye, galatasaray, trafik kazası, futbolcu, marcao
Galatasaraylı Marcao trafik kazası geçirdi 16:54 13.01.2022 (güncellendi: 17:11 13.01.2022)
Antrenmandan sonra evine giden Brezilyalı futbolcu Marcao'nun aracına arkadan başka bir araç çarptı.
Galatasaray'ın Brezilyalı futbolcusu Marcao Teixeira, trafik kazası geçirdi.
Sarı-kırmızılı kulüpten alınan bilgiye göre,
Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmandan sonra evine giden Brezilyalı futbolcunun aracına arkadan başka bir araç çarptı.
Marcao'nun yara almadığı kazada aracında
hasar meydana geldi.