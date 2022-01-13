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Instagram'dan yeni özellik: Gönderilerin yeri değiştirilebilecek
Instagram'dan yeni özellik: Gönderilerin yeri değiştirilebilecek
Sosyal medya platformu Instagram, eski paylaşımları düzenleme özelliği getiriyor. Ortaya çıkan ekran görüntülerine göre daha önceki paylaşımların yerini... 13.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-13T17:26+0300
2022-01-13T17:26+0300
yaşam
instagram
hikaye
özellik
paylaşım
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Dünyanın en çok kullanılan sosyal medya platformlarından biri olan Instagram, uzun süredir kullanıcıların talep ettiği bir özelliği test etmeye başladı.NTV'nin haberine göre, bağımsız geliştirici Alessandro Paluzzi'nin tespit ettiği yeni özeliğe göre kullanıcılar profil sayfalarındaki paylaşımları istedikleri gibi düzenleyebilecek.Sosyal medya platformu şu anda kronolojik sıralamaya izin veriyor. Ancak yeni özellikle eski gönderilerin öne çekilebilmesi mümkün olacak.Hikayeler için de yeni bir özellik geliyorInstagram hikayeler için de yeni bir özellik geliştiriliyor. Test süreci başlayan bir diğer yeni özellikle birlikte atılan story'ler için beğeni imkanı olacak. Mesaj gönder işaretinin yanında ufak bir kalp çıkacak ve oradan beğeni atılabilecek.Bu özellik henüz sınırlı sayıda kullanıcıya açıldı. Türkiye'den de bazı kullanıcılar özelliğe eriştiğini belirtti.
https://tr.sputniknews.com/20211209/instagram-kronolojik-akisa-geri-donuyor-1051599411.html
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instagram, hikaye, özellik, paylaşım

Instagram'dan yeni özellik: Gönderilerin yeri değiştirilebilecek

17:26 13.01.2022
© AP Photo / Damian DovarganesInstagram logo
Instagram logo - Sputnik Türkiye, 1920, 13.01.2022
© AP Photo / Damian Dovarganes
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Sosyal medya platformu Instagram, eski paylaşımları düzenleme özelliği getiriyor. Ortaya çıkan ekran görüntülerine göre daha önceki paylaşımların yerini değiştirmek mümkün olacak.
Dünyanın en çok kullanılan sosyal medya platformlarından biri olan Instagram, uzun süredir kullanıcıların talep ettiği bir özelliği test etmeye başladı.
NTV'nin haberine göre, bağımsız geliştirici Alessandro Paluzzi'nin tespit ettiği yeni özeliğe göre kullanıcılar profil sayfalarındaki paylaşımları istedikleri gibi düzenleyebilecek.
Sosyal medya platformu şu anda kronolojik sıralamaya izin veriyor. Ancak yeni özellikle eski gönderilerin öne çekilebilmesi mümkün olacak.

Hikayeler için de yeni bir özellik geliyor

Instagram hikayeler için de yeni bir özellik geliştiriliyor. Test süreci başlayan bir diğer yeni özellikle birlikte atılan story'ler için beğeni imkanı olacak. Mesaj gönder işaretinin yanında ufak bir kalp çıkacak ve oradan beğeni atılabilecek.
Bu özellik henüz sınırlı sayıda kullanıcıya açıldı. Türkiye'den de bazı kullanıcılar özelliğe eriştiğini belirtti.
Instagram logo - Sputnik Türkiye, 1920, 09.12.2021
YAŞAM
Instagram kronolojik akışa geri dönüyor
9 Aralık 2021, 11:51
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