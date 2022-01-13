https://tr.sputniknews.com/20220113/instagramdan-yeni-ozellik-gonderilerin-yeri-degistirilebilecek-1052712047.html

Instagram'dan yeni özellik: Gönderilerin yeri değiştirilebilecek

Instagram'dan yeni özellik: Gönderilerin yeri değiştirilebilecek

Sosyal medya platformu Instagram, eski paylaşımları düzenleme özelliği getiriyor. Ortaya çıkan ekran görüntülerine göre daha önceki paylaşımların yerini... 13.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-13T17:26+0300

2022-01-13T17:26+0300

2022-01-13T17:26+0300

yaşam

instagram

hikaye

özellik

paylaşım

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Dünyanın en çok kullanılan sosyal medya platformlarından biri olan Instagram, uzun süredir kullanıcıların talep ettiği bir özelliği test etmeye başladı.NTV'nin haberine göre, bağımsız geliştirici Alessandro Paluzzi'nin tespit ettiği yeni özeliğe göre kullanıcılar profil sayfalarındaki paylaşımları istedikleri gibi düzenleyebilecek.Sosyal medya platformu şu anda kronolojik sıralamaya izin veriyor. Ancak yeni özellikle eski gönderilerin öne çekilebilmesi mümkün olacak.Hikayeler için de yeni bir özellik geliyorInstagram hikayeler için de yeni bir özellik geliştiriliyor. Test süreci başlayan bir diğer yeni özellikle birlikte atılan story'ler için beğeni imkanı olacak. Mesaj gönder işaretinin yanında ufak bir kalp çıkacak ve oradan beğeni atılabilecek.Bu özellik henüz sınırlı sayıda kullanıcıya açıldı. Türkiye'den de bazı kullanıcılar özelliğe eriştiğini belirtti.

https://tr.sputniknews.com/20211209/instagram-kronolojik-akisa-geri-donuyor-1051599411.html

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instagram, hikaye, özellik, paylaşım