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https://tr.sputniknews.com/20220113/irakta-abd-buyukelciligine-roketli-saldiri-1052719399.html
Irak’ta ABD Büyükelçiliği'ne roketli saldırı
Irak’ta ABD Büyükelçiliği'ne roketli saldırı
Irak’ın başkenti Bağdat’taki ABD Büyükelçiliği'ne roketli saldırı düzenlendiği bildirildi. 13.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-13T23:24+0300
2022-01-13T23:24+0300
2022-01-13T23:24+0300
dünya
abd
irak
büyükelçilik
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Irak’ın başkenti Bağdat’ta bulunan ve hükümet konakları ile yabancı misyonların yer aldığı korunaklı Yeşil Bölge’deki ABD Büyükelçiliği’ne roketli saldırı düzenlendiği belirtildi. Irak basınında Iraklı güvenlik yetkilisine dayandırılan haberlerde, 2 roketin ABD Büyükelçiliği binasına konuşlanan hava savunma sistemi C-RAM tarafından etkisiz hale getirildiği aktarıldı. Roketlerin Bağdat’ın güneyindeki el-Dore bölgesinden fırlatıldığını aktarılan haberlerde, saldırı sonucu maddi hasar veya can kaybı olup olmadığına dair bilgi vermedi.
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abd, irak, büyükelçilik
Irak’ta ABD Büyükelçiliği'ne roketli saldırı
Irak’ın başkenti Bağdat’taki ABD Büyükelçiliği'ne roketli saldırı düzenlendiği bildirildi.
Irak’ın başkenti Bağdat’ta bulunan ve hükümet konakları ile yabancı misyonların yer aldığı korunaklı Yeşil Bölge’deki ABD Büyükelçiliği’ne roketli saldırı düzenlendiği belirtildi.
Irak basınında Iraklı güvenlik yetkilisine dayandırılan haberlerde, 2 roketin ABD Büyükelçiliği binasına konuşlanan hava savunma sistemi C-RAM tarafından etkisiz hale getirildiği aktarıldı.
Roketlerin Bağdat’ın güneyindeki el-Dore bölgesinden fırlatıldığını aktarılan haberlerde, saldırı sonucu maddi hasar veya can kaybı olup olmadığına dair bilgi vermedi.