https://tr.sputniknews.com/20220113/kazakistan-lideri-tokayev-almatidaki-onemli-tesislerin-yeniden-insasi-icin-8-ay-sure-verdi-1052687722.html

Kazakistan lideri Tokayev, Almatı'daki önemli tesislerin yeniden inşası için 8 ay süre verdi

Kazakistan lideri Tokayev, Almatı'daki önemli tesislerin yeniden inşası için 8 ay süre verdi

Kazakistan Devlet Başkanı Tokayev, ülkenin en büyük kenti Almatı'da şiddet olayları nedeniyle zarar gören tesislerin hayati önemde olanlarının yeniden inşası... 13.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-13T03:07+0300

2022-01-13T03:07+0300

2022-01-13T03:09+0300

kazakistan’da hükümet karşıtı protestolar

kazakistan

protesto

almatı

yeniden inşa

kasım cömert tokayev

şiddet olayları

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Kazakistan Devlet Başkanı Kasım Cömert Tokayev, ülkede son 1 haftadır yaşanan protestolar ve şiddet eylemleri sonrasında oluşan maddi hasar hakkında konuştu.Kamu yayın kurumu Haber 24'ün aktardığına göre Tokayev, "8 ay veriyorum... Ana tesislerin yeniden inşa edilmesi gerekiyor fakat bundan sonra da çalışmalara devam edilecek" ifadelerini kullandı.Kazakistan'da LNG'ye yapılan zamlar ve sosyoekonomik durumun kötüleştiği gerekçesiyle ülkeni batısındaki Zhanaozen ve Aktau kentlerinde 2 Ocak'ta başlayan protesto gösterileri, ülkenin en büyük kenti Almatı dahil ülke genelinde şiddet eylemleri ve silahlı çatışmalara dönüşmüştü.Yaşanan olaylarda binlerce kişi yaralanmış, hayatını kaybedenler de olmuştu. Kazakistan lideri Tokayev, Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü’ne (KGAÖ) yardım çağrısında bulunmuştu.Gönderilen barış güçleri ülkedeki görevlerine başlamıştı. Yetkililere göre, 7 Ocak itibarıyla ülkenin her yerinde anayasal düzen yeniden tesis edilmişti. Tokayev, 10 Ocak’ı ulusal yas günü ilan etmişti.

https://tr.sputniknews.com/20220113/kazakistandaki-siddet-olaylarinin-is-dunyasina-maliyeti-240-milyon-dolari-gecti-1052685047.html

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kazakistan, protesto, almatı, yeniden inşa, kasım cömert tokayev, şiddet olayları