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Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920, 06.01.2022
Kazakistan’da hükümet karşıtı protestolar
Kazakistan'da doğalgaz zammının ardından başlayan protesto gösterileri, kısa sürede şiddet ve yağma eylemlerine dönüştü. Kazakistan yönetimi, eylemleri 'terör faaliyeti' olarak nitelendirirken, Kolektif Güvenlik Anlaşma Örgütü (KGAÖ) de ülkeye barış gücü konuşlandırma kararı aldı.
https://tr.sputniknews.com/20220113/kazakistan-lideri-tokayev-almatidaki-onemli-tesislerin-yeniden-insasi-icin-8-ay-sure-verdi-1052687722.html
Kazakistan lideri Tokayev, Almatı'daki önemli tesislerin yeniden inşası için 8 ay süre verdi
Kazakistan lideri Tokayev, Almatı'daki önemli tesislerin yeniden inşası için 8 ay süre verdi
Kazakistan Devlet Başkanı Tokayev, ülkenin en büyük kenti Almatı'da şiddet olayları nedeniyle zarar gören tesislerin hayati önemde olanlarının yeniden inşası... 13.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-13T03:07+0300
2022-01-13T03:09+0300
kazakistan’da hükümet karşıtı protestolar
kazakistan
protesto
almatı
yeniden inşa
kasım cömert tokayev
şiddet olayları
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Kazakistan Devlet Başkanı Kasım Cömert Tokayev, ülkede son 1 haftadır yaşanan protestolar ve şiddet eylemleri sonrasında oluşan maddi hasar hakkında konuştu.Kamu yayın kurumu Haber 24'ün aktardığına göre Tokayev, "8 ay veriyorum... Ana tesislerin yeniden inşa edilmesi gerekiyor fakat bundan sonra da çalışmalara devam edilecek" ifadelerini kullandı.Kazakistan'da LNG'ye yapılan zamlar ve sosyoekonomik durumun kötüleştiği gerekçesiyle ülkeni batısındaki Zhanaozen ve Aktau kentlerinde 2 Ocak'ta başlayan protesto gösterileri, ülkenin en büyük kenti Almatı dahil ülke genelinde şiddet eylemleri ve silahlı çatışmalara dönüşmüştü.Yaşanan olaylarda binlerce kişi yaralanmış, hayatını kaybedenler de olmuştu. Kazakistan lideri Tokayev, Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü’ne (KGAÖ) yardım çağrısında bulunmuştu.Gönderilen barış güçleri ülkedeki görevlerine başlamıştı. Yetkililere göre, 7 Ocak itibarıyla ülkenin her yerinde anayasal düzen yeniden tesis edilmişti. Tokayev, 10 Ocak’ı ulusal yas günü ilan etmişti.
https://tr.sputniknews.com/20220113/kazakistandaki-siddet-olaylarinin-is-dunyasina-maliyeti-240-milyon-dolari-gecti-1052685047.html
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kazakistan, protesto, almatı, yeniden inşa, kasım cömert tokayev, şiddet olayları

Kazakistan lideri Tokayev, Almatı'daki önemli tesislerin yeniden inşası için 8 ay süre verdi

03:07 13.01.2022 (güncellendi: 03:09 13.01.2022)
© REUTERS / SPUTNIKKasım Cömert Tokayev
Kasım Cömert Tokayev - Sputnik Türkiye, 1920, 13.01.2022
© REUTERS / SPUTNIK
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Kazakistan Devlet Başkanı Tokayev, ülkenin en büyük kenti Almatı'da şiddet olayları nedeniyle zarar gören tesislerin hayati önemde olanlarının yeniden inşası için yetkililere 8 ay süre verdi.
Kazakistan Devlet Başkanı Kasım Cömert Tokayev, ülkede son 1 haftadır yaşanan protestolar ve şiddet eylemleri sonrasında oluşan maddi hasar hakkında konuştu.
Kamu yayın kurumu Haber 24'ün aktardığına göre Tokayev, "8 ay veriyorum... Ana tesislerin yeniden inşa edilmesi gerekiyor fakat bundan sonra da çalışmalara devam edilecek" ifadelerini kullandı.
Kazakistan'da LNG'ye yapılan zamlar ve sosyoekonomik durumun kötüleştiği gerekçesiyle ülkeni batısındaki Zhanaozen ve Aktau kentlerinde 2 Ocak'ta başlayan protesto gösterileri, ülkenin en büyük kenti Almatı dahil ülke genelinde şiddet eylemleri ve silahlı çatışmalara dönüşmüştü.
Yaşanan olaylarda binlerce kişi yaralanmış, hayatını kaybedenler de olmuştu. Kazakistan lideri Tokayev, Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü’ne (KGAÖ) yardım çağrısında bulunmuştu.
Gönderilen barış güçleri ülkedeki görevlerine başlamıştı. Yetkililere göre, 7 Ocak itibarıyla ülkenin her yerinde anayasal düzen yeniden tesis edilmişti. Tokayev, 10 Ocak’ı ulusal yas günü ilan etmişti.
Kazakistan - protesto - şiddet olayları - Sputnik Türkiye, 1920, 13.01.2022
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