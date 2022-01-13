https://tr.sputniknews.com/20220113/kgao-baris-gucleri-kazakistandan-ayrilma-hazirliklarina-basladi--1052695424.html
KGAÖ barış güçleri, Kazakistan'dan ayrılma hazırlıklarına başladı
KGAÖ barış güçleri, Kazakistan'dan ayrılma hazırlıklarına başladı
Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü’nün (KGAÖ) barış güçleri, Kazakistan’da korudukları yerleri ilgili makamlara devretmeye başladı. 13.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-13T11:37+0300
2022-01-13T11:37+0300
2022-01-13T11:40+0300
kazakistan’da hükümet karşıtı protestolar
rusya
kazakistan
kgaö
kasım cömert tokayev
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Kazakistan’da yakıt fiyatlarının artışıyla başlayan ve şiddet olaylarına dönüşen protestoların ardından Devlet Başkanı Kasım Cömert Tokayev’in çağrısı üzerine ülkeye giden Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü’nün (KGAÖ) barış güçleri görevlerini tamamlıyor. Bugün barış güçlerinin çekilme sürecine başlandı. Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “KGAÖ kolektif barış güçleri komutanlığı ve Kazakistan Savunma Bakanlığı tarafından hazırlanan plan doğrultusunda barış güçlerinin kamusal açıdan önemli yapıları ülkenin güvenlik güçlerine devri başladı” ifadeleri kullanıldı. Açıklamaya göre, barış güçleri askeri teçhizat ve diğer malzemeleri Rus askeri uçaklarına yüklemeye ve daimi olarak konuşlandıkları yerlere dönmeye yönelik hazırlıklara başladı. KGAÖ güçleri için tören Bu arada Almatı’da KGAÖ güçlerinin görevlerini tamamlaması onuruna bir tören gerçekleştirildi. Törende KGAÖ marşı çalındı, aynı zamanda her ülkeden görev boyunca öne çıkan üçer kişiye ödül verildi. Barış güçlerinin diğer üyeleri de kendi ülkelerinde ödüllendirilecek.Tokayev dünkü açıklamasında barış güçlerinin çekilme sürecinin bugün başlayacağı bilgisini vermiş; kendi çağrısı ile Kazakistan'a giden misyonun başarılı olduğunu ve ülkedeki durumun istikrara kavuşmasında çok büyük rol oynadığını söylemişti.
https://tr.sputniknews.com/20220112/tokayev-kolektif-guvenlik-anlasmasi-orgutu-baris-gucleri-basarili-oldu-yarin-geri-cekilme-basliyor-1052662923.html
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KGAÖ barış güçleri, Kazakistan'dan ayrılma hazırlıklarına başladı
11:37 13.01.2022 (güncellendi: 11:40 13.01.2022)
Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü’nün (KGAÖ) barış güçleri, Kazakistan’da korudukları yerleri ilgili makamlara devretmeye başladı.
Kazakistan’da yakıt fiyatlarının artışıyla başlayan ve şiddet olaylarına dönüşen protestoların ardından Devlet Başkanı Kasım Cömert Tokayev’in çağrısı üzerine ülkeye giden Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü’nün (KGAÖ) barış güçleri görevlerini tamamlıyor. Bugün barış güçlerinin çekilme sürecine başlandı.
Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “KGAÖ kolektif barış güçleri komutanlığı ve Kazakistan Savunma Bakanlığı tarafından hazırlanan plan doğrultusunda barış güçlerinin kamusal açıdan önemli yapıları ülkenin güvenlik güçlerine devri başladı” ifadeleri kullanıldı.
Açıklamaya göre, barış güçleri askeri teçhizat ve diğer malzemeleri Rus askeri uçaklarına yüklemeye ve daimi olarak konuşlandıkları yerlere dönmeye yönelik hazırlıklara başladı.
KGAÖ güçleri için tören
Bu arada Almatı’da KGAÖ güçlerinin görevlerini tamamlaması onuruna bir tören gerçekleştirildi. Törende KGAÖ marşı çalındı, aynı zamanda her ülkeden görev boyunca öne çıkan üçer kişiye ödül verildi. Barış güçlerinin diğer üyeleri de kendi ülkelerinde ödüllendirilecek.
Tokayev dünkü açıklamasında barış güçlerinin çekilme sürecinin bugün başlayacağı bilgisini vermiş; kendi çağrısı ile Kazakistan'a giden misyonun başarılı olduğunu ve ülkedeki durumun istikrara kavuşmasında çok büyük rol oynadığını söylemişti.