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https://tr.sputniknews.com/20220113/leventte-bakiyesi-yetmeyince-otobusun-yangin-sondurme-tupunu-caldi-1052704105.html
Levent'te bakiyesi yetmeyince otobüsün yangın söndürme tüpünü çaldı
Levent'te bakiyesi yetmeyince otobüsün yangın söndürme tüpünü çaldı
Levent'te yaşanan olayda, İETT otobüsüne binen bir kişinin İstanbulkart'ında yetersiz bakiye çıktı. Kartına yükleme yapmasını isteyen otobüs şoförü ile... 13.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-13T16:29+0300
2022-01-13T16:30+0300
yaşam
levent
yangın söndürme tüpü
istanbul
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Olay, dün öğlen saatlerinde Beykoz - Mecidiyeköy arasında çalışan 121A hatlı İETT otobüsünde meydana geldi. İddialara göre, Levent Durağı'nda otobüse binmek isteyen kişinin İstanbulkart bakiyesi yetersiz çıktı. Şoförün kartına yükleme yapmasını istediği kişi, şoför kabini kapısına zarar verip, indi. Ardından tekrar gelerek otobüsün kapısının yanında duran yangın tüpünü çalıp, kaçtı. Yaşanan o anlar otobüsün güvenlik kamerasına yansıdı.
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levent, yangın söndürme tüpü, istanbul

Levent'te bakiyesi yetmeyince otobüsün yangın söndürme tüpünü çaldı

16:29 13.01.2022 (güncellendi: 16:30 13.01.2022)
© AAyangın söndürme tüpü
yangın söndürme tüpü - Sputnik Türkiye, 1920, 13.01.2022
© AA
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Levent'te yaşanan olayda, İETT otobüsüne binen bir kişinin İstanbulkart'ında yetersiz bakiye çıktı. Kartına yükleme yapmasını isteyen otobüs şoförü ile tartışmaya başlayan yolcu önce sürücü kabinine zarar verdi, ardından otobüsün yangın tüpünü çalarak kaçtı.
Olay, dün öğlen saatlerinde Beykoz - Mecidiyeköy arasında çalışan 121A hatlı İETT otobüsünde meydana geldi.
İddialara göre, Levent Durağı'nda otobüse binmek isteyen kişinin İstanbulkart bakiyesi yetersiz çıktı.
Şoförün kartına yükleme yapmasını istediği kişi, şoför kabini kapısına zarar verip, indi. Ardından tekrar gelerek otobüsün kapısının yanında duran yangın tüpünü çalıp, kaçtı. Yaşanan o anlar otobüsün güvenlik kamerasına yansıdı.
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