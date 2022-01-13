https://tr.sputniknews.com/20220113/sokak-kopegini-tufekle-vuran-kisiye-1286-lira-ceza-verildi-1052703487.html

Sokak köpeğini tüfekle vuran kişiye 1286 lira ceza verildi

Sokak köpeğini tüfekle vuran kişiye 1286 lira ceza verildi

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde av tüfeği ile sokak köpeğini yaralayan Y.Ş.ye, hayvana kötü muamele suçundan 1286 TL para cezası kesildi. 13.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-13T14:01+0300

2022-01-13T14:01+0300

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türkiye

köpek

manisa

işkence

tüfek

hayvanlara işkence

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Manisa'da Sarıgöl Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine yaptığı çalışmada, Sarıgöl'ün kırsal Şeyhdavutlar Mahallesi'nde yaşayan Y.Ş.'nin, bir sokak köpeğini av tüfeği ile vurarak yaraladığını belirledi. İhbar üzerine bölgeye giden zabıta ekipleri, gövdesine çok sayıda saçma isabet eden yaralı köpeği veterinere götürdü.Polis tarafından gözaltına alınan Y.Ş.'nin olayda kullandığı av tüfeğine de el konuldu. Hayvana kötü muamele suçundan 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'na göre 1286 TL para cezası kesilen Y.Ş., polisteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

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köpek, manisa, işkence, tüfek, hayvanlara işkence