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TTB Başkanı Fincancı: Haklarımızı alıncaya kadar aciller dışında tüm sağlık sistemi durdurulabilir
TTB Başkanı Fincancı: Haklarımızı alıncaya kadar aciller dışında tüm sağlık sistemi durdurulabilir
TTB Başkanı Fincancı, “Biliyoruz ki alanda çalışan meslektaşlarımız hazır; sağlık sistemi tümüyle durma noktasına gelebilir, hep beraber haklarımızı alıncaya... 13.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-13T16:31+0300
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türk tabipleri birliği (ttb)
türkiye
grev
şebnem korur fincancı
sağlık çalışanı
koronavirüs
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Türk Tabipleri Birliği (TBB) Başkanı Şebnem Korur Fincancı, bazı CHP'li milletvekilleri ile birlikte TBMM'de basın toplantısı düzenledi.Basın toplantısında, aralarında Ali Şeker ve Murat Emir'in de yer aldığı CHP'li milletvekilleri hazır bulundu.TTB Başkanı Fincancı, sağlık alanında emek veren sağlık çalışanları olarak hekimlerin haklarını elde edebilmesi için mücadeleye yemin ettiklerini söyledi.‘Çalışan meslektaşlarımız hazır, sağlık sistemi tümüyle durma noktasına gelebilir’Fincancı, sağlıkçıların haklarının iyileştirilmesi gerektiğini belirterek, şunları kaydetti:
https://tr.sputniknews.com/20220112/ttb-siyasi-aktorler-dogrudan-bizim-muhatabimiz-degil-1052664061.html
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türk tabipleri birliği (ttb), grev, şebnem korur fincancı, sağlık çalışanı, koronavirüs

TTB Başkanı Fincancı: Haklarımızı alıncaya kadar aciller dışında tüm sağlık sistemi durdurulabilir

16:31 13.01.2022 (güncellendi: 16:39 13.01.2022)
© DHATürk Tabipleri Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı
Türk Tabipleri Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı - Sputnik Türkiye, 1920, 13.01.2022
© DHA
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TTB Başkanı Fincancı, “Biliyoruz ki alanda çalışan meslektaşlarımız hazır; sağlık sistemi tümüyle durma noktasına gelebilir, hep beraber haklarımızı alıncaya kadar tüm sağlık sistemi durdurulabilir, aciller dışında. Öyle mi olmasını istiyoruz? Hayır" dedi.
Türk Tabipleri Birliği (TBB) Başkanı Şebnem Korur Fincancı, bazı CHP'li milletvekilleri ile birlikte TBMM'de basın toplantısı düzenledi.
Basın toplantısında, aralarında Ali Şeker ve Murat Emir'in de yer aldığı CHP'li milletvekilleri hazır bulundu.
TTB Başkanı Fincancı, sağlık alanında emek veren sağlık çalışanları olarak hekimlerin haklarını elde edebilmesi için mücadeleye yemin ettiklerini söyledi.

‘Çalışan meslektaşlarımız hazır, sağlık sistemi tümüyle durma noktasına gelebilir’

Fincancı, sağlıkçıların haklarının iyileştirilmesi gerektiğini belirterek, şunları kaydetti:
"Biz toplumun sağlığı için de halk sağlığı için de mücadelenin bir parçası olması sebebiyle sağlık çalışanlarının sesini duyurmaya çalışıyoruz. Hekimlerimizi yitiriyoruz. Kamuda artık çalışamaz hale geldiler. Aldıkları ücretler açlık sınırına dayandı. Sağlık çalışanlarına özelde hakları verilebiliyor mu? Hayır. Genç meslektaşlarımız daha yoğun olmak üzere ülkeden gidiyorlar. 10 yılda yurt dışına giden hekim sayısı 59'dan 1405'e çıkmış. Bu haklarımızın tümüyle görmezden gelindiğini gösteren bir belgedir. Bu nedenle biz birlikte bu hakları almalıyız. Önce bizim bu mücadelemizi görüp bizim sesimizi duyduklarını düşündüğümüz sağlık otoritesi, Meclis'e getirdikleri teklifi geri çekti, 'Yeniden getireceğiz' dediler, yine olmadı. Biliyoruz ki alanda çalışan meslektaşlarımız hazır; sağlık sistemi tümüyle durma noktasına gelebilir, hep beraber haklarımızı alıncaya kadar tüm sağlık sistemi durdurulabilir, aciller dışında. Öyle mi olmasını istiyoruz? Hayır."
TTB: Siyasi aktörler doğrudan bizim muhatabımız değil - Sputnik Türkiye, 1920, 12.01.2022
SEYİR HALİ
TTB: Siyasi aktörler doğrudan bizim muhatabımız değil
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