https://tr.sputniknews.com/20220113/turkiyeye-kacak-gecmeye-calisan-2-suriyeli-mayina-basti-1052695940.html

Türkiye'ye kaçak geçmeye çalışan 2 Suriyeli mayına bastı

Türkiye'ye kaçak geçmeye çalışan 2 Suriyeli mayına bastı

Suriye’den Türkiye’ye kaçak geçiş yapmaya çalışan yabancı uyruklu 2 kişi, mayına basmaları sonucu ağır yaralandı. Sağ ayakları kopan 2 kişi Kilis Devlet... 13.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-13T11:48+0300

2022-01-13T11:48+0300

2022-01-13T11:48+0300

türkiye

suriye

mayın

hastane

suriyeli

mayın temizleme

arazi

sınır

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/0d/1052695879_0:63:1201:738_1920x0_80_0_0_5019dba36edfa820c05625d76aee2e0b.jpg

Edinilen bilgiye göre, 1. Hudut Alayı 2. Hudut Taburu Şimşek Hudut Karakolu Sorumluluk alanındaki Doğançay köyü ile Demırışık köyü sınır hattında Suriye'den Türkiye'ye geçmeye çalışan yabancı uyruklu V.Z. ile Ö.E.S. mayına bastı. 2 kişinin de sağ ayakları koptu. Sınır hattındaki askerlerin yardımıyla mayınlı bölgeden çıkarılan iki kişi, olay yerine çağrılan ambulans ile Kilis Devlet Hastanesine kaldırılan kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturmaya başlandığı bildirildi.

https://tr.sputniknews.com/20220111/turkiyeye-kacak-gecmeye-calisan-suriyeli-kadin-mayina-basti-1052610136.html

türkiye

suriye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

suriye, mayın, hastane, suriyeli, mayın temizleme, arazi, sınır