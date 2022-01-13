Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar.
https://tr.sputniknews.com/20220113/turkiyeye-kacak-gecmeye-calisan-2-suriyeli-mayina-basti-1052695940.html
Türkiye'ye kaçak geçmeye çalışan 2 Suriyeli mayına bastı
Türkiye'ye kaçak geçmeye çalışan 2 Suriyeli mayına bastı
Suriye’den Türkiye’ye kaçak geçiş yapmaya çalışan yabancı uyruklu 2 kişi, mayına basmaları sonucu ağır yaralandı. Sağ ayakları kopan 2 kişi Kilis Devlet... 13.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-13T11:48+0300
2022-01-13T11:48+0300
türkiye
suriye
mayın
hastane
suriyeli
mayın temizleme
arazi
sınır
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/0d/1052695879_0:63:1201:738_1920x0_80_0_0_5019dba36edfa820c05625d76aee2e0b.jpg
Edinilen bilgiye göre, 1. Hudut Alayı 2. Hudut Taburu Şimşek Hudut Karakolu Sorumluluk alanındaki Doğançay köyü ile Demırışık köyü sınır hattında Suriye'den Türkiye'ye geçmeye çalışan yabancı uyruklu V.Z. ile Ö.E.S. mayına bastı. 2 kişinin de sağ ayakları koptu. Sınır hattındaki askerlerin yardımıyla mayınlı bölgeden çıkarılan iki kişi, olay yerine çağrılan ambulans ile Kilis Devlet Hastanesine kaldırılan kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturmaya başlandığı bildirildi.
https://tr.sputniknews.com/20220111/turkiyeye-kacak-gecmeye-calisan-suriyeli-kadin-mayina-basti-1052610136.html
türkiye
suriye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/0d/1052695879_66:0:1133:800_1920x0_80_0_0_8b8e35427efa9b6a70661fa0b1e10fa2.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
suriye, mayın, hastane, suriyeli, mayın temizleme, arazi, sınır

Türkiye'ye kaçak geçmeye çalışan 2 Suriyeli mayına bastı

11:48 13.01.2022
© İHATürkiye'ye kaçak geçiş yapmak isteyen 2 Suriyeli mayına bastı
Türkiye'ye kaçak geçiş yapmak isteyen 2 Suriyeli mayına bastı - Sputnik Türkiye, 1920, 13.01.2022
© İHA
Abone ol
Suriye’den Türkiye’ye kaçak geçiş yapmaya çalışan yabancı uyruklu 2 kişi, mayına basmaları sonucu ağır yaralandı. Sağ ayakları kopan 2 kişi Kilis Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Edinilen bilgiye göre, 1. Hudut Alayı 2. Hudut Taburu Şimşek Hudut Karakolu Sorumluluk alanındaki Doğançay köyü ile Demırışık köyü sınır hattında Suriye'den Türkiye'ye geçmeye çalışan yabancı uyruklu V.Z. ile Ö.E.S. mayına bastı. 2 kişinin de sağ ayakları koptu.
Sınır hattındaki askerlerin yardımıyla mayınlı bölgeden çıkarılan iki kişi, olay yerine çağrılan ambulans ile Kilis Devlet Hastanesine kaldırılan kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturmaya başlandığı bildirildi.
Mayın - Mayınlı Saha - Mayınlı Arazi - Sputnik Türkiye, 1920, 11.01.2022
TÜRKİYE
Türkiye'ye kaçak geçmeye çalışan Suriyeli kadın mayına bastı
11 Ocak, 11:30
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
12:58Bilgilerini ele geçirip banka hesabındaki 42 bin 500 lirasını kendilerine aktardılar
12:57Ali Babacan: Parlamenter sisteme geçişte mutabakat sağlarsak, ittifak kararımız kolaylaşır
12:52Kazakistan'ın 14 bölgesinde kırmızı terör tehdidi seviyesi kaldırıldı
12:51Tarsus'ta sahte 500'lük banknotlardan oluşan 23 bin euro ele geçirildi
12:47Bursa'da et kullanılmadan lahmacun yapıldı: 'Vegancun'
12:46Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a: Seçim tarihini belirlesin biz adayımızı belirleyeceğiz
12:37Global Times: ABD ve Batı, çoğu durumda kaos ve savaşın en büyük kaynağı olduğunu kanıtladı
12:36Mehmet Barlas: Cumhuriyet Halk Partisi, artık devşirilmiş bir HDP ve FETÖ partisidir
12:35Avustralya'daki durumu henüz netleşmeyen Djokovic'in rakibi belli oldu
12:30Türkiye Uzay Ajansı Başkanı Yıldırım: Rusya, Türkiye’nin uydularını denizden fırlatmayı öneriyor
12:24'İleride buralar değerlenir' mantığıyla metaverse arsası almak: '80 bin arazinin 20 bini Türklerde'
12:22Almatı Havalimanı’na olaylardan sonra ilk kez bir yolcu uçağı iniş yaptı
12:17Genç kadın 'cin çıkartma' seansında öldü
12:11Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Yapay zeka artık bizden, içimizden biri
12:11Prof. Dr. Ceyhan: 'Omicron' daha az bağışıklık bırakıyor
12:08'Suda dans eden bir gökkuşağı': Büyük Set Resifi'nde battaniye ahtapotuna rastlandı
12:05Fatih Altaylı: Gençler, sizin yutturduğunuz dindarlığın karşısında ne varsa onu olacaklardır
11:53Enes Kara haberlerine erişim engeli getirildi
11:49İlahiyatçı Prof. Kırbaşoğlu: Çocukları cemaate teslim etmek ana babalık görevini yapmak değil
11:48Türkiye'ye kaçak geçmeye çalışan 2 Suriyeli mayına bastı